Secondo l'oroscopo del 17 agosto 2025 il Toro avrà dei gesti affettuosi verso il partner, il Leone sarà molto protettivo e il Capricorno può avere dei malumori. Di seguito approfondiamo i dettaglio per tutti i segni della giornata.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: l'obbiettivo principale dei single è godersi la vita il più possibile. Chi fa parte di una coppia deve contenere la troppa impulsività. Sull'ambito lavorativo è il momento di sperimentare qualcosa di nuovo.

Toro: chi ha una relazione ha dei gesti affettuosi nei confronti della dolce metà.

L'umore dei cuori solitari ha degli alti e bassi. Nel campo lavorativo è importante avere molta attenzione.

Gemelli: durante la giornata, la determinazione è la giusta alleata sul lavoro. La sfera economica può creare alcune preoccupazioni. Alcuni malesseri possono compromettere le varie attività da svolgere.

Cancro: un dialogo sincero può essere affrontato con la famiglia. Chi cerca l'amore può fare degli incontri particolarmente interessanti. Condividere le idee creative può portare molto successo.

Leone: è possibile vivere una giornata romantica con il partner. I single hanno un lato molto accogliente e soprattutto protettivo. Un nuovo progetto lavorativo può avere dei sviluppi davvero ottimi.

Vergine: le emozioni positive possono guidare l'intera giornata. I cuori solitari hanno la mente più leggera del previsto. Una questione di lavoro è abbastanza complessa da affrontare.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: nella sfera sentimentale la passione è molto viva. Chi fa parte di una coppia è molto più felice del solito. Sulla sfera sfera professionale si possono ideare delle strategie vincenti.

Scorpione: in questo periodo è necessario dare più spazio all'amore. La mente di chi è solo da tempo è abbastanza lucida. Può emergere improvvisamente una leggera malinconia.

Sagittario: sono presenti tanti sensi di colpa e questo può creare molta tristezza. Chi ha una relazione deve riflettere con attenzione insieme alla dolce metà.

Finalmente chi lavora in proprio è pienamente soddisfatto.

Capricorno: delle vecchie tensioni possono portare dei malumori con la famiglia. Per il campo lavorativo è una giornata molto impegnativa. Delle questioni delicate vanno affrontate con tranquillità.

Acquario: chi cerca l'amore riesce a trasmettere una grande positività. Nella relazione amorosa ci sono delle incertezze da affrontare. Sono in arrivo tante buone occasioni lavorative.

Pesci: dei momenti di complicità possono essere vissuti con il partner. Chi è single da tempo può affrontare una giornata molto leggera. Chi lavora nel commercio è molto più attivo del solito.