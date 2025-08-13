Secondo l’oroscopo della fortuna di ferragosto 2025 il Sagittario conquista il primo posto della classifica. La sua innata propensione all’avventura si unisce alla capacità straordinaria di trovarsi al posto giusto nel momento giusto, complice anche una rete di contatti pronti ad aprire nuove strade. All’ultimo posto troviamo invece la Bilancia, le cui circostanze non sono avverse in modo drammatico, ma ogni piccolo traguardo richiede uno sforzo superiore al previsto. È come se il flusso degli eventi fosse rallentato.

La classifica della fortuna di ferragosto 2025: non tutto fila liscio per la Vergine

1° Sagittario

Vi trovate in un momento d’oro, dove la vostra intraprendenza si intreccia con una fortuna evidente. Gli incontri che fate si rivelano utili, le conversazioni aprono porte inattese e anche un piccolo imprevisto può trasformarsi in un trampolino verso qualcosa di migliore. La vostra mente è lucida e il vostro cuore aperto, un’accoppiata vincente che vi permette di agire senza esitazioni. Potreste ricevere una notizia che cambia il ritmo della giornata in modo positivo.

2° Leone

La vostra energia solare attira eventi fortunati e persone ben disposte verso di voi. Avete il carisma per convincere chiunque a collaborare o a credere nei vostri progetti.

Una proposta inattesa potrebbe arrivare da una fonte che non avevate mai considerato, ma che si rivelerà preziosa. È un ottimo momento per osare un passo in più verso un obiettivo ambizioso.

3° Ariete

La fortuna vi accompagna in forma di piccole vittorie che, sommate, creano un clima estremamente favorevole. Un gesto impulsivo potrebbe condurvi a una situazione che si rivelerà un vantaggio, purché sappiate mantenere il sangue freddo. Vi sentite energici e pronti a lottare per ciò che desiderate, e il destino sembra premiare il vostro coraggio.

4° Gemelli

La vostra curiosità vi spinge verso situazioni nuove e stimolanti, e la fortuna sembra favorire ogni vostro passo. Una chiacchierata apparentemente casuale potrebbe fornirvi un’informazione determinante per una scelta futura.

Avete la capacità di trasformare una semplice idea in un’opportunità concreta.

5° Scorpione

L’energia della giornata vi sostiene nel portare a termine un progetto che richiede attenzione e precisione. Potreste scoprire che un ostacolo si dissolve quasi da solo, lasciandovi spazio per muovervi liberamente. La vostra determinazione è ben supportata da un destino che, pur in modo sottile, lavora a vostro favore.

6° Toro

Avete un ritmo costante che vi permette di ottenere risultati senza troppi scossoni. La fortuna si manifesta soprattutto nella stabilità delle relazioni e nella capacità di trovare soluzioni pratiche a problemi concreti. Un piccolo guadagno o un favore ricevuto da una persona fidata illuminerà la giornata.

7° Pesci

Siete sostenuti da un’energia positiva che vi aiuta a vedere il bicchiere mezzo pieno. Potreste ricevere un invito o una proposta interessante, anche se non immediatamente redditizia. L’importante sarà restare aperti e disponibili, perché alcune opportunità arriveranno in forma discreta e quasi invisibile.

8° Cancro

La fortuna si manifesta nei dettagli, nelle piccole cose che rendono più semplice affrontare le sfide. Un imprevisto si risolverà con una soluzione creativa, e forse scoprirete che il vostro istinto è più affidabile di quanto pensiate. È un buon momento per ascoltare le vostre intuizioni.

9° Capricorno

La vostra tenacia è la chiave per superare una fase in cui la fortuna non corre veloce, ma offre comunque qualche apertura.

Un progetto a lungo termine riceverà un segnale incoraggiante, forse una conferma o un sostegno inatteso. Non abbiate fretta di accelerare i tempi: la solidità richiede calma.

10° Acquario

Vi muovete in un contesto in cui la fortuna è intermittente. Alcuni momenti vi favoriscono, altri richiedono prudenza. Un’idea originale potrebbe essere accolta con interesse, ma servirà lavorarci sopra per ottenere risultati concreti.

11° Vergine

La giornata richiede concentrazione e una gestione attenta delle energie. Non tutto fila liscio, ma riuscite a evitare errori gravi grazie alla vostra precisione. La fortuna si nasconde nei dettagli, e se saprete osservarli con attenzione, potreste scoprire una via alternativa per raggiungere i vostri obiettivi.

12° Bilancia

Vi trovate in una fase lenta, in cui le cose sembrano richiedere più tempo del previsto per maturare. Non ci sono ostacoli insormontabili, ma serve pazienza. Evitate di disperdere le energie in troppe direzioni e concentratevi sul rafforzare le basi. Anche se la fortuna oggi appare in secondo piano, state comunque costruendo terreno fertile per il futuro.