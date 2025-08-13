Cosa riserva il destino nell'oroscopo del giorno giovedì 14 agosto 2025? Le stelle parlano chiaro: è una giornata carica di energie contrastanti, perfetta per fare il punto della situazione in amore, sul lavoro e nella cura personale.

I nati sotto il segno della Bilancia mostreranno la loro bravura in campo professionale, forti della posizione di Marte e Mercurio, mentre il Toro si dimostrerà magnetico e attraente. L'Acquario potrebbe sentirsi sotto pressione al lavoro, mentre il Leone dovrà concentrarsi sui progetti già avviati.

Previsioni oroscopo giovedì 14 agosto 2025 segno per segno

Ariete: il romanticismo non sarà così elevato in questo giovedì di agosto. I sentimenti non saranno sempre al centro, complice alcune questioni più urgenti da sistemare con la persona che amate. In quanto al lavoro potreste avere idee brillanti grazie a Mercurio, ma attenzione all'impulsività, considerato Marte in opposizione. Voto - 6️⃣

Toro: attraenti e magnetici: questo sarà il vostro atteggiamento in campo amoroso durante questa giornata di giovedì. La Luna sosterà nel vostro cielo, e con Venere in sestile, romanticismo e maturità non mancheranno. In quanto al lavoro cercherete di costruire qualcosa di solido, ma attenzione a non peccare di ambizione, considerato Mercurio in quadratura.

Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale positiva in questa giornata di giovedì. Saprete toccare le corde giuste nel rapporto con la persona che amate. Forse non sarà il rapporto più romantico del mondo, ma saprete come trattare la persona che amate. In quanto al lavoro la creatività non vi mancherà, così come le energie e la voglia di fare. Voto - 9️⃣

Cancro: le relazioni familiari richiederanno maggiore attenzione in questo periodo secondo l'oroscopo. Anche se Venere sarà favorevole, la posizione della Luna potrebbe complicare un po’ le cose. Cercate di dimostrare i vostri sentimenti con maturità. In ambito professionale alcune collaborazioni si riveleranno fruttuose, ma non dovrete avere alcuna fretta.

Voto - 7️⃣

Leone: cercate di concentrarvi maggiormente sui vostri progetti già avviati in campo professionale. In amore ritagliatevi un po’ di tempo in più per la persona che amate. Se necessario, provate a chiarire eventuali malintesi: sarà importante per voi cercare di costruire un rapporto chiaro e affiatato. Voto - 7️⃣

Vergine: l'emotività non vi mancherà grazie a Venere in buon aspetto. La Luna in trigono invece vi aiuterà a fare un passo avanti tra voi e il partner, e mettere insieme un rapporto più concreto. Per quanto riguarda il lavoro il potenziale non vi mancherà, ma avrete bisogno del vostro tempo per poterlo esprimere al massimo. Voto - 8️⃣

Bilancia: queste stelle assumeranno una posizione ancora complicata per voi durante questo giovedì.

La Luna smetterà di essere negativa, ma con Venere in cattivo aspetto, potreste farvi alcune domande sul vostro rapporto. In ambito lavorativo il vostro carisma e la vostra bravura potrebbe aprire qualche porta, che potrebbe portarvi lontano. Voto - 6️⃣

Scorpione: la Luna in opposizione non sarà vostra amica in questa giornata. Di contro, Venere vi aiuterà a mantenere un buon equilibrio con il partner, ma attenzione a non pretendere troppo. Nel lavoro approfondirete alcuni progetti con impegno, ma per mantenere la giusta direzione, non dovrete correre troppo. Voto - 7️⃣

Sagittario: potreste ricevere segnali incoraggianti in ambito sentimentale durante questa giornata di giovedì. Servirà comunque equilibrio nel vostro rapporto, e prendere le cose con la giusta importanza e i giusti tempi.

Per quanto riguarda il lavoro meglio non rimandare certe decisioni importanti. Trovate il giusto tempo per prendere la strada migliore. Voto - 7️⃣

Capricorno: la Luna in trigono dal segno amico del Toro aprirà a una possibile ripresa nel vostro rapporto. Per i single potrebbe essere un buon momento per fare nuove conoscenze, ma non dovrete avere fretta di bruciare le tappe. Sul fronte professionale dovrete avere una visione più a lungo termine dei vostri progetti ed essere soprattutto ben organizzati. Voto - 7️⃣

Acquario: con Mercurio in opposizione dal segno del Leone potreste sentirvi sotto stress in campo professionale. Marte in trigono vi aiuterà a reagire, ma l'impulsività non vi aiuterà molto.

In amore un confronto con il partner potrebbe trasformarsi in qualcosa di troppo complicato da gestire, soprattutto se ci sono già discussioni in corso. Voto - 6️⃣

Pesci: periodo positivo in amore. L'entusiasmo sarà contagioso, soprattutto tra voi e il partner. Per i single potrebbe essere un buon momento per fare nuove conoscenze. In ambito lavorativo i vostri progetti prenderanno forma: sperimentate e con criterio, affinché possiate raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣