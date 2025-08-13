L’oroscopo di venerdì 15 agosto 2025 prevede decisioni importanti per i nati sotto il segno del Toro, mentre per il Leone sono in arrivo rialzi eccezionali sul fronte finanziario.

L'oroscopo di venerdì dall'Ariete alla Vergine

Ariete ♈ Amore: nuovi orizzonti amorosi potrebbero fare realmente la differenza nelle faccende di cuore. Lavoro: avrete le ricompense del vostro grande impegno di questa settimana. Fortuna: le sfide saranno completamente azzerate, sarà tempo di prendersi del tempo per voi.

Toro ♉ Amore: prenderete una decisione importante per entrambe le parti.

Lavoro: la vostra costanza ora sarà la vostra migliore alleata sul lavoro. Continuate a fare del vostro meglio. Fortuna: ci saranno conoscenze nuove che vi apriranno molte porte.

Gemelli ♊ Amore: un po' di imbarazzo si farà sentire se ci saranno dei conflitti in corso. Lavoro: secondo l'oroscopo, la giornata di Ferragosto non sarà esente da qualche progetto da portare avanti. Fortuna: la serata sarà tutta da godere appieno.

Cancro ♋ Amore: ci sarà pochissima intesa di coppia nella vostra storia. Potrebbe essere il momento di riflettere sulla vostra relazione. Lavoro: non avrete molto lavoro da fare, ma avrete dei rimasugli di stress che proprio non vogliono saperne di andarsene. Fortuna: avrete delle idee a dir poco eccentriche.

Leone ♌ Amore: l'oroscopo segnala momenti di intensa passione e di serenità. In famiglia ci si confronterà più del solito. Lavoro: ci sarà tanto da fare sul piano domestico. Sarete all'altezza di qualsiasi situazione. Fortuna: il settore finanziario continuerà a navigare in acque tranquille.

Vergine ♍ Amore: sarete abbastanza reticenti nell'esprimere i vostri sentimenti, soprattutto quelli più reconditi. Lavoro: avrete dei progetti in mente che ora preferirete chiudere in un cassetto. Fortuna: il denaro sarà più in uscita che in entrata, fate attenzione alle spese di troppo.

Le previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia ♎ Amore: le questioni di cuore passeranno in secondo piano. Lavoro: sarà una giornata di pausa totale, non ci sarà spazio per l'ambito lavorativo.

Fortuna: un incontro vi darà molto su cui conversare.

Scorpione ♏ Amore: finalmente potrete dedicarvi alla famiglia e a tutto ciò che vi gravita attorno. Lavoro: la pausa ovviamente sarà più lunga del previsto. Fortuna: troverete delle belle esperienze da condividere.

Sagittario ♐ Amore: avrete momenti sorprendenti che vi offriranno la possibilità di fare cose nuove insieme al partner. Lavoro: finalmente qualche attimo di tregua potrebbe essere motivo di riflessione. Fortuna: avrete delle intuizioni geniali.

Capricorno ♑ Amore: agire con discrezione per conquistare la persona del cuore avrà effetti ottimali. Lavoro: vi impegnerete ma con uno spirito mentale più leggero. Fortuna: l'oroscopo prevede che la fortuna non sarà né positiva né negativa, ma semplicemente nel mezzo.

Acquario ♒ Amore: sarà utile conversare con le persone che amate per raggiungere qualche intesa. Lavoro: le stelle vi daranno una giornata particolarmente rilassante. Fortuna: gli incontri segneranno positivamente la vostra giornata di Ferragosto.

Pesci ♓ Amore: l'oroscopo consiglia di divertirvi e non pensare troppo alle questioni amorose rimaste in sospeso. Lavoro: non avrete molto relax dato che il lavoro sarà tanto, ma la serata sarà tutta un'altra storia. Fortuna: potreste attraversare una fase di maggiore sensibilità emotiva.