L'oroscopo del 15 agosto 2025 assegna un voto di nove e mezzo al segno del Cancro, mentre i Pesci si guadagnano un bel nove visto che potranno contare su una consistente vena romantica; sette e mezzo, invece, al segno del Capricorno che si mostrerà più emotivo del solito e sarà spinto ad esprimere sentimenti.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: ferragosto porta emozioni intense e la voglia di creare legami più autentici. Venere e Giove in Cancro vi invitano a mostrare il lato più dolce, mentre Marte in Bilancia vi ricorda che, nei rapporti, serve anche saper ascoltare.

Perfetto per momenti in famiglia o per una dichiarazione sincera. Votazione: 8.

Leone: atmosfera calorosa e affettuosa, ma con un tocco di introspezione. Vi sentite generosi e pronti a dare, ma potreste cercare di accontentare un po' tutti, rischiando di dimenticare voi stessi. Dosate le energie. Voto: 8.5.

Sagittario: la giornata è ideale per avventure con persone care o per coltivare nuove conoscenze. La sensibilità sarà amplificata ma riuscirete a mantenere i toni leggeri e amichevoli, anche nelle discussioni più delicate. Voto: 8.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: i l cielo di Ferragosto vi è favorevole: potrete contare su una buona dose di dolcezza e di sicurezza emotiva; inoltre, sarete spinti a collaborare con spirito costruttivo.

Ottimo per trascorrere il giorno con chi vi fa sentire “a casa”. Voto: 9.

Vergine: vi sentite più aperti e disponibili del solito. La combinazione planetaria vi spinge a rafforzare legami importanti e a perdonare vecchie incomprensioni. Il consiglio è quello di di bilanciare dovere e piacere: non lavorate troppo, è festa! Voto: 8.

Capricorno: i nati sotto questo segno potrebbero essere più emotivi del solito: Venere e Giove in Cancro vi spingono a esprimere sentimenti che, di solito, tenete per voi. Cercate di non immischiarvi nelle discussioni. Voto: 7.5.

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: ferragosto vi regala un'energia affettuosa, perfetta per incontri leggeri ma significativi.

Apprezzerete la sicurezza emotiva, sarete irresistibili nei rapporti sociali. Voto: 8.

Bilancia: carisma e determinazione. La congiunzione Venere-Giove in Cancro spinge a coltivare rapporti più profondi. Giornata ideale per una cena romantica o un evento con amici stretti. Giudizio: 9.

Acquario: potresti desiderare più armonia nelle relazioni e i transiti vi sostengono. Curate i dettagli e le particolari attenzioni, cercate di trovare compromessi costruttivi. Votazione: 8.

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: ferragosto è un regalo del cielo per voi: Venere e Giove nel vostro segno vi riempiono di calore, amore e voglia di condividere. Riuscirete a mantenere l'armonia, anche se qualcuno tenta di disturbare il vostro ritmo.

Voto: 9.5.

Scorpione: atmosfera intensa e ricca di significato. Potreste vivere un momento speciale con una persona cara o chiarire una situazione emotiva. Fatelo con tatto e senza alzare i toni. Giudizio: 8.5.

Pesci: il romanticismo è alle stelle: vi mostrerete particolarmente empatici e affettuosi. Riuscirete a mantenere un clima di rispetto reciproco. Perfetto per Ferragosto in coppia o tra amici fidati. Voto: 9.