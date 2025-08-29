L'oroscopo della settimana dal 1° al 7 settembre 2025 è pronto a svelare l'andazzo stellare relativo ai prossimi sette giorni. Settembre apre le danze con un cielo che mescola riflessioni profonde e slanci improvvisi, tra pianeti che si spostano e Lune che illuminano percorsi interiori. È una settimana ottima per i Pesci che si impongono come i protagonisti assoluti: la Luna nel segno e un cielo che sostiene in ogni ambito, vivranno giornate di grande ispirazione, amore e realizzazione. La Bilancia, invece, si muove in equilibrio tra alti e bassi.

Con giornate brillanti alternate a momenti più riflessivi. Lo Scorpione, infine, si trova ad affrontare una settimana più faticosa.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 6. Settimana altalenante per l’Ariete, che si trova a fare i conti con energie contrastanti e qualche momento di stanchezza mentale. Il lunedì parte in sordina, con un cielo che non offre grandi stimoli: attenzione a non lasciarsi sopraffare da tensioni inutili, soprattutto sul lavoro. Martedì migliora leggermente, ma è tra mercoledì e giovedì che si apre una vera finestra di opportunità: la Luna favorevole porta intuizioni brillanti e una rinnovata voglia di mettersi in gioco. Da venerdì in poi, le stelle mantengono un buon livello di supporto, soprattutto in ambito relazionale, dove si possono risolvere piccoli malintesi.

Il weekend sarà utile per ricaricare le batterie, ma senza strafare. In sintesi, una settimana da affrontare con pazienza e spirito di adattamento, evitando scatti impulsivi e cercando di valorizzare i giorni più favorevoli.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ mercoledì 3 e giovedì 4;

★★★★ venerdì 5, sabato 6 e domenica 7;

★★★ martedì 2 settembre;

★★ lunedì 1° settembre.

♉ Toro: voto 7. In programma una settimana piuttosto equilibrata, con picchi di energia e momenti di riflessione. Lunedì e venerdì sono giornate solide, ideali per affrontare questioni pratiche e consolidare rapporti professionali. Martedì e giovedì, invece, brillano per intuizioni e creatività: se hai progetti in sospeso, questi sono i giorni giusti per portarli avanti.

Mercoledì si rivela il top assoluto, con una Luna che amplifica il tuo magnetismo e ti rende particolarmente persuasivo. Sabato potrebbe risultare un po’ fiacco, meglio evitare discussioni e dedicarsi al relax. Domenica, seppur non eccezionale, offre spunti interessanti per chiarire situazioni affettive. In generale, il Toro può contare su una settimana produttiva, a patto di non lasciarsi frenare da dubbi interiori e di sfruttare al massimo le giornate più luminose.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno mercoledì 3 settembre;

mercoledì 3 settembre; ★★★★★ martedì 2 e giovedì 4;

★★★★ lunedì 1 e venerdì 5;

★★★ domenica 7 settembre;

★★ sabato 6 settembre.

♊ Gemelli: voto 8. Settimana decisamente positiva per i Gemelli, che si trovano al centro di un flusso astrale vivace e stimolante.

Lunedì e martedì partono con il piede giusto: la mente è lucida, le parole scorrono fluide e le relazioni si arricchiscono di nuove sfumature. Mercoledì è un po’ sottotono, ma nulla di drammatico: basta evitare di strafare e concedersi qualche pausa. Giovedì torna la voglia di fare, mentre venerdì si rivela il giorno più fortunato, con ottime prospettive in ambito lavorativo e sentimentale. Il weekend è da incorniciare: sabato e domenica portano leggerezza, divertimento e incontri piacevoli. Se hai in mente un cambiamento, questo è il momento giusto per agire. I Gemelli brillano per versatilità e spirito d’iniziativa, e le stelle sembrano premiarli con generosità.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno venerdì 5 settembre;

venerdì 5 settembre; ★★★★★ sabato 6 e domenica 7;

★★★★ lunedì 1, martedì 2 e giovedì 4;

★★★ mercoledì 3 settembre.

♋ Cancro: voto 7.

Il Cancro affronta una settimana di alti e bassi, ma con una chiusura in crescendo che lascia ben sperare. Lunedì e martedì sono giornate da gestire con cautela: qualche tensione familiare o lavorativa potrebbe affiorare, richiedendo diplomazia e sangue freddo. Mercoledì e sabato migliorano sensibilmente, con una Luna che favorisce la comunicazione e la risoluzione di piccoli conflitti. Giovedì e venerdì sono i giorni più promettenti: le stelle ti sostengono in ambito professionale, dove potresti ricevere una proposta interessante o un riconoscimento atteso. Domenica è il vero top: emozioni intense, momenti di condivisione e una ritrovata serenità interiore. Il Cancro, segno sensibile e intuitivo, saprà cogliere i segnali del cielo e trasformarli in occasioni di crescita personale.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno domenica 7 settembre;

domenica 7 settembre; ★★★★★ giovedì 4 e venerdì 5;

★★★★ mercoledì 3 e sabato 6;

★★★ lunedì 1° settembre;

★★ martedì 2 settembre.

♌ Leone: voto 6. Vi trovate in una fase di transizione, dove le energie non sono sempre allineate con le ambizioni. L’inizio settimana è discreto: lunedì e martedì offrono buone opportunità per sistemare questioni pratiche, ma senza grandi slanci. Mercoledì è il punto più critico: attenzione a non lasciarsi coinvolgere in polemiche sterili o tensioni emotive. Giovedì migliora leggermente, ma è nel weekend che il Leone ritrova il suo ruggito: sabato e domenica sono giornate eccellenti per rilassarsi, divertirsi e riconnettersi con ciò che conta davvero.

Venerdì si presenta come una giornata di transizione, utile per fare bilanci e pianificare il futuro. In sintesi, una settimana da vivere con equilibrio, evitando eccessi e puntando tutto sui giorni più favorevoli per brillare senza forzature.

La valutazione della settimana:

★★★★★ sabato 6 e domenica 7;

★★★★ lunedì 1, martedì 2 e venerdì 5;

★★★ giovedì 4 settembre;

★★ mercoledì 3 settembre.

♍ Vergine: voto 6. La Vergine si trova in una settimana che alterna momenti di grande lucidità a fasi di lieve confusione. Lunedì e martedì sono i giorni migliori, grazie alla presenza di Mercurio nel segno: la mente è acuta, le idee chiare e la capacità di analisi al massimo. Mercoledì e giovedì mantengono un buon livello di energia, soprattutto in ambito relazionale, dove si possono costruire dialoghi costruttivi.

Venerdì è il giorno più delicato: attenzione a non lasciarsi sopraffare da dubbi o da una certa rigidità mentale. Sabato porta una lieve ripresa, ma è domenica che si chiude con una nota positiva, ideale per riflettere e ritrovare equilibrio. La Vergine, con la sua precisione e il suo senso critico, saprà affrontare la settimana con metodo, evitando di farsi travolgere dalle emozioni.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ lunedì 1 e martedì 2 (Mercurio in Vergine);

★★★★ mercoledì 3, giovedì 4 e domenica 7;

★★★ sabato 6 settembre;

★★ venerdì 5 settembre.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 7. Preparatevi ad affrontare una settimana che alterna momenti di grande lucidità a fasi più riflessive, ma nel complesso il bilancio è positivo.

Lunedì si apre con una giornata top, ideale per prendere decisioni importanti, soprattutto in ambito professionale. Martedì e venerdì sono altre due giornate eccellenti, in cui le stelle favoriscono la comunicazione, le relazioni e persino qualche colpo di fortuna. Giovedì e sabato mantengono un buon livello di energia, perfetti per dedicarsi a progetti creativi o per rafforzare legami affettivi. Mercoledì è più neutro, utile per fare il punto della situazione senza troppe pretese. Domenica, invece, potrebbe portare un po’ di stanchezza o malinconia: meglio evitare discussioni e concedersi una pausa rigenerante. La Bilancia, con il suo innato senso dell’equilibrio, saprà navigare tra le onde astrali con eleganza e intelligenza..

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno lunedì 1° settembre;

lunedì 1° settembre; ★★★★★ martedì 2 e venerdì 5;

★★★★ giovedì 4 e sabato 6;

★★★ mercoledì 3 settembre;

★★ domenica 7 settembre.

♏ Scorpione: voto 5. Settimana complessa per lo Scorpione, che si trova a fronteggiare un cielo piuttosto instabile e poco generoso. Lunedì e martedì partono con discreta energia, ma non mancano tensioni latenti, soprattutto in ambito familiare. Mercoledì è il giorno migliore: la Luna favorevole porta chiarezza mentale e una spinta emotiva che può aiutare a superare ostacoli. Giovedì e domenica mantengono un buon livello di supporto, ma richiedono attenzione nei rapporti interpersonali, dove potrebbero emergere incomprensioni.

Venerdì è più fiacco, e sabato rappresenta il punto più basso della settimana: meglio evitare confronti diretti e rimandare decisioni importanti. Lo Scorpione, segno profondo e strategico, dovrà fare appello alla sua resilienza per superare le giornate più critiche e sfruttare al meglio quelle favorevoli.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ mercoledì 3 settembre;

★★★★ lunedì 1, martedì 2, giovedì 4 e domenica 7;

★★★ venerdì 5 settembre;

★★ sabato 6 settembre.

♐ Sagittario: voto 6. In arrivo un periodo dai toni contrastanti, con picchi di entusiasmo alternati a momenti di stanchezza. Lunedì si apre con una giornata brillante, ideale per viaggi, nuove iniziative e incontri stimolanti.

Martedì e venerdì mantengono un buon ritmo, soprattutto in ambito lavorativo, dove si possono ottenere risultati concreti. Mercoledì è più tranquillo, utile per riflettere e riorganizzare le idee. Giovedì, invece, è il giorno più delicato: attenzione a non lasciarsi coinvolgere in discussioni sterili o in scelte affrettate. Sabato torna l’energia, con una Luna favorevole che riaccende la voglia di fare e di esplorare. Domenica chiude la settimana con una nota positiva, perfetta per rilassarsi e godere della compagnia di chi si ama. Il Sagittario, con il suo spirito libero, saprà trovare il modo di rendere ogni giorno un’occasione di crescita.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ lunedì 1 e sabato 6;

★★★★ martedì 2, venerdì 5 e domenica 7;

★★★ mercoledì 3 settembre;

★★ giovedì 4 settembre.

♑ Capricorno: voto 9.

Settimana eccellente per il Capricorno, che si trova sotto un cielo favorevole e ricco di opportunità. Lunedì parte con buone vibrazioni, ideali per affrontare questioni pratiche e pianificare il futuro. Martedì è il top assoluto, grazie alla Luna nel segno che amplifica la determinazione e la capacità di leadership. Mercoledì e sabato sono altre due giornate da incorniciare, perfette per consolidare progetti e ottenere riconoscimenti. Giovedì, venerdì e domenica mantengono un livello alto di energia, con possibilità di avanzamenti professionali e momenti di intensa connessione emotiva. Il Capricorno, segno ambizioso e tenace, può contare su una settimana che premia l’impegno e la costanza. È il momento giusto per osare, per mettere in pratica idee rimaste nel cassetto e per costruire qualcosa di duraturo.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno martedì 2 settembre (Luna in Capricorno);

martedì 2 settembre (Luna in Capricorno); ★★★★★ mercoledì 3 e sabato 6;

★★★★ lunedì 1, giovedì 4, venerdì 5 e domenica 7.

♒ Acquario: voto 8. Una settimana dinamica e stimolante, con giornate che favoriscono il cambiamento e la creatività. Lunedì è un po’ sottotono, ma già da martedì si avverte una ripresa: le idee fluiscono con chiarezza e la voglia di innovare prende il sopravvento. Mercoledì e sabato mantengono un buon livello di energia, ideali per incontri, collaborazioni e nuove prospettive. Giovedì è il top assoluto, con la Luna nel segno che porta intuizioni brillanti e una forte carica emotiva. Venerdì e domenica sono altre due giornate eccellenti, perfette per coltivare relazioni e dare spazio alla propria originalità. L’Acquario, segno visionario e indipendente, saprà sfruttare al meglio questo cielo favorevole per dare forma a progetti innovativi e rafforzare la propria identità.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

Top del giorno giovedì 4 settembre (Luna in Acquario);

giovedì 4 settembre (Luna in Acquario); ★★★★★ venerdì 5 e domenica 7;

★★★★ martedì 2, mercoledì 3 e sabato 6;

★★★ lunedì 1° settembre.

♓ Pesci: voto 10. Settimana straordinaria per i Pesci, che si trovano sotto un cielo generoso e ispirante. Lunedì si apre con una giornata brillante, ideale per dare il via a nuovi progetti e per risolvere vecchie questioni. Martedì, mercoledì e venerdì mantengono un livello alto di energia, con possibilità di crescita personale e professionale. Giovedì e domenica sono altre due giornate eccellenti, perfette per coltivare relazioni profonde e per dedicarsi a ciò che nutre l’anima. Sabato è il top assoluto, con la Luna nel segno che amplifica la sensibilità, l’intuizione e la capacità di entrare in sintonia con gli altri. I Pesci, segno empatico e sognatore, possono contare su una settimana che li premia in ogni ambito: amore, lavoro, creatività. È il momento di credere nei propri sogni e di lasciarsi guidare dal cuore.

La graduatoria settimanale con le stelle: