L'oroscopo del mese di settembre si apre con nuove energie e voglia di rinnovamento per il segno della Bilancia, grazie ai cambiamenti astrali favorevoli, mentre i nativi Gemelli ritroveranno equilibrio e buone idee da mettere a frutto in campo professionale.

Il pianeta Saturno retrogrado transiterà nel segno dei Pesci, favorendo nuove iniziative e ridefinendo le priorità. I nativi Acquario, invece, saranno alla ricerca di una nuova armonia, sia in amore che nel lavoro.

Previsioni oroscopo settembre 2025 segno per segno

Ariete: in questo nono mese dell'anno godrete di una buona armonia dal punto di vista sentimentale.

Le emozioni tra voi e il partner saranno forti grazie a Venere, favorevole per buona parte del mese. Single oppure no, alcuni legami potrebbero finalmente consolidarsi, ma sarà compito vostro cercare di mantenere una buona armonia. In quanto al lavoro le energie saranno in calo. Il passaggio del pianeta Mercurio nel segno della Bilancia, inoltre, potrebbe rallentare lo sviluppo delle vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Toro: le emozioni continueranno a non essere così appaganti nella prima parte di settembre secondo l'oroscopo. Venere rimane in quadratura, rendendo complicata la comunicazione tra voi e il partner. Cercate di avere pazienza, ma soprattutto dovrete capire cosa potete fare per risollevare il vostro legame, approfittando del passaggio di Venere in trigono nelle ultime giornate del mese.

Sul posto di lavoro potrebbe essere un buon momento per mettersi all'opera su nuovi progetti a lungo termine. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale stabile durante la prima parte del mese. Venere rimarrà nel segno del Leone, permettendovi di chiudere molto bene la vostra estate. Successivamente però, la situazione potrebbe complicarsi quando il pianeta dell'amore si sposterà in quadratura, causando spiacevoli discussioni, dettate per la maggior parte dalla vostra gelosia. Nel lavoro riuscirete a concentrarvi sui vostri progetti, grazie anche a stelle come Mercurio e Marte in buon aspetto. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno un buon cielo sopra di voi in campo amoroso. Il rapporto con il partner avrà la sua rilevanza in questo periodo.

Se siete single, alcune relazioni potrebbero farsi più profonde, e potrebbero meritare un'occasione. Nel lavoro dovrete migliorare le vostre capacità organizzative, ma soprattutto, dovrete trovare progetti su cui vale la pena scommettere. Voto - 7️⃣

Leone: periodo positivo dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Il dialogo con il partner sarà fluido e piacevole, pieno di momenti d'intesa da vivere appieno. Se siete single dovrete prima o poi valutare l'idea di farvi avanti e rompere il ghiaccio. In quanto al lavoro Mercurio e Marte vi spingeranno a mettere ordine nei vostri progetti, e capire quale direzione prendere per il futuro. Voto - 8️⃣

Vergine: sarà un mese un po’ anonimo in amore per voi nativi del segno, soprattutto nella prima metà.

Sarà quando il pianeta Venere passerà dal vostro cielo che le cose miglioreranno davvero. La relazione con il partner crescerà, dimostrando tutta la vostra sincerità. Per quanto riguarda il lavoro la produttività sarà molto buona, con risultati soddisfacenti, almeno fino a quando Mercurio sarà dalla vostra parte. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali che annunciano energie e voglia di rinnovamento per voi nativi del segno. Venere sostiene il vostro rapporto, soprattutto nella prima parte del mese, concedendovi occasioni e momenti romantici che non potrete ignorare. In quanto al lavoro saprete risolvere anche le situazioni più complicate grazie al sostegno di Marte e Mercurio, con risultati a volte sopra le aspettative.

Voto - 9️⃣

Scorpione: il rapporto con il partner continuerà a non essere così entusiasmante con Venere in quadratura. Dovrete avere pazienza e comprensione, anche perché questo cielo sarà più sereno nella seconda parte del mese, e vi darà l'occasione di recuperare terreno. In quanto al lavoro l'organizzazione sarà molto utile, ma con i tanti ostacoli da affrontare, siate sempre pronti a tutto. Voto - 6️⃣

Sagittario: periodo stabile in amore per voi nativi del segno, almeno nella prima parte del mese. Quando il pianeta Venere si sposterà nel segno della Vergine, potrebbe esserci qualche incomprensione di troppo tra voi e il partner. Insomma, la stagione autunnale potrebbe non iniziare al meglio.

Bene il settore professionale, grazie alla posizione di Mercurio e Marte in sestile nella seconda metà del mese, che renderanno più semplice lo sviluppo delle vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vedrà un cielo intenso dal punto di vista sentimentale. Soprattutto dopo la fine dell'estate, il pianeta Venere si troverà in una posizione comoda per voi, che potrebbe regalarvi bei momenti da condividere con la persona che amate, o per fare nuove conquiste se siete single. Per quanto riguarda il lavoro invece, dovrete essere organizzati e sicuri delle vostre capacità, soprattutto quando Mercurio e Marte si troveranno in quadratura e potrebbero ostacolarvi. Voto - 7️⃣

Acquario: questo mese di settembre vedrà un quadro astrale in miglioramento fin da subito nel lavoro.

Sarà un bel periodo per organizzare i prossimi progetti e gestire il tutto con maggior precisione e organizzazione. Riguardo ai sentimenti invece, dovrete aspettare la fine dell'estate prima che la vostra relazione di coppia ritrovi la sua armonia. Fino a quando Venere non si troverà in una posizione migliore, avrete alcune questioni delicate da risolvere con la vostra anima gemella. Voto - 7️⃣

Pesci: con Saturno retrogrado nel vostro cielo, potrete contare su nuove stimolanti iniziative professionali secondo l'oroscopo. Avrete più fiducia nelle vostre capacità: con le giuste idee, potreste riuscire finalmente ad andare lontano. Sul fronte amoroso invece, la fine dell'estate potrebbe segnare l'inizio di qualche incertezza nel vostro rapporto, complice il passaggio di Venere in opposizione. Attenzione dunque a non causare spiacevoli discussioni, che potrebbero rivelarsi difficili da risolvere. Voto - 7️⃣