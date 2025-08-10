L'oroscopo dell'11 agosto apre una settimana con un lunedì che sembra voler mettere alla prova la capacità di ciascuno di ascoltarsi davvero. In cima alla classifica, il Capricorno si ritrova immerso in una dimensione intima e riflessiva, dove il silenzio diventa fertile e ogni pensiero trova spazio per germogliare. Al centro della classifica, il Toro affronta la giornata con un passo più lento ma deciso: la stabilità è il suo obiettivo. L’Acquario, invece, vive un momento di disconnessione, come se il mondo intorno parlasse una lingua diversa.

Ma proprio da questa distanza può nascere una nuova consapevolezza, se si ha il coraggio di fermarsi e ascoltare. Più che mai, ogni segno è chiamato a fare i conti con ciò che sente, non con ciò che appare.

Previsioni astrologiche di lunedì 11 agosto e classifica: l'oroscopo presenta al 5° posto il Sagittario

12° posto – Acquario (21 gennaio – 19 febbraio). Lunedì si apre con una sensazione di distacco, come se tutto scorresse senza coinvolgervi davvero. Vi sentite fuori sincrono, e anche le attività più semplici sembrano richiedere uno sforzo eccessivo. Sul lavoro, la concentrazione vacilla e gli impegni si accumulano senza darvi tregua. È importante non pretendere troppo da voi stessi: fate ciò che potete, senza rincorrere obiettivi irrealistici.

In ambito affettivo, il dialogo con chi vi è vicino appare frammentato, e anche le parole più sincere sembrano non trovare il giusto spazio. Se vi accorgete di guardare qualcuno con occhi diversi, non ignorate il segnale: potrebbe essere l’inizio di una riflessione importante. La salute richiede attenzione: non aspettate che un malessere si manifesti per intervenire. Lunedì è il giorno giusto per ascoltarvi davvero.

11° posto – Vergine (23 agosto – 22 settembre). La giornata del lunedì si apre con una sensazione di stanchezza che fatica a dissolversi. Vi sentite carichi di aspettative, ma il corpo e la mente sembrano non voler collaborare. Sul lavoro, è fondamentale mantenere la calma, soprattutto nelle comunicazioni: un tono troppo diretto o impaziente può compromettere rapporti che richiedono invece delicatezza.

Anche se siete abituati a brillare, è il momento di fare un passo indietro e osservare prima di agire. In amore, tutto sembra andare bene, ma il vostro perfezionismo rischia di rovinare ciò che è già solido e sincero. Imparate a godervi il presente, senza voler sempre migliorare ogni dettaglio. La salute vi invita alla prudenza: basta poco per evitare fastidi, ma serve attenzione e consapevolezza. Il vero coraggio è saper rallentare e accettare che non ogni giornata può essere un trionfo.

10° posto – Ariete (21 marzo – 20 aprile). Il periodo si presenta come un’occasione per ritrovare equilibrio e serenità, ma solo se riuscite a tenere a distanza le pressioni esterne. Sul lavoro, la vostra determinazione vi guida, ma è fondamentale non lasciarsi coinvolgere in dinamiche che non vi appartengono.

Evitate le richieste che non vi spettano e concentratevi su ciò che davvero conta. In amore, il desiderio di dedicare tempo al partner si fa sentire: liberarsi dagli impegni e vivere la giornata in coppia può essere la scelta migliore per ritrovare complicità. La salute vi chiede moderazione, soprattutto a tavola: gli eccessi possono causare fastidi, e un’alimentazione più equilibrata è la chiave per sentirvi meglio. È il momento di rallentare, di godere delle piccole cose e di ritrovare il piacere della semplicità.

9° posto – Scorpione (23 ottobre – 22 novembre). La giornata si apre con una vivacità che però rischia di disperdersi in mille direzioni. Vi sentite stimolati, ma anche un po’ sopraffatti da tutto ciò che vi circonda.

Sul lavoro, un superiore ostico potrebbe mettervi alla prova, e la vostra capacità di adattamento sarà fondamentale per evitare scontri. In amore, piccoli battibecchi rischiano di turbare la serenità: chiarite subito gli equivoci e non lasciate spazio ai non detti. La vostra ironia può essere un ponte, ma solo se usata con delicatezza. La salute vi invita a ritagliarvi momenti di relax, magari riscoprendo un hobby che avevate accantonato. È una giornata da vivere con leggerezza, ma anche con attenzione ai dettagli che fanno la differenza. Non tutto si risolve con una battuta: a volte serve anche silenzio.

8° posto – Leone (23 luglio – 23 agosto). L’energia che vi accompagna è travolgente, e ogni attività sembra caricarsi di entusiasmo e determinazione.

Vi sentite invincibili, pronti ad affrontare qualsiasi sfida con grinta e passione. Sul lavoro, le coincidenze e i colpi di fortuna non vanno sottovalutati: potrebbero aprirvi strade inattese, ma è importante non confondere l’impulso con la lucidità. In amore, la giornata è perfetta per vivere emozioni intense e avventure intriganti, purché non vi neghiate la possibilità di lasciarvi andare. La voglia di giocare, di sperimentare, di sorprendere è forte, e chi vi sta accanto lo percepisce. La salute vi invita a prendervi cura delle mani e delle braccia, zone spesso trascurate ma esposte agli effetti del sole e del tempo. Nulla può scalfirvi, se restate fedeli alla vostra natura impulsiva ma generosa.

7° posto – Pesci (20 febbraio – 20 marzo). L'avvio settimanale presenta una leggerezza che vi sorprende, come se tutto fosse più semplice, più fluido. Vi sentite in sintonia con ciò che vi circonda, e anche le piccole cose riescono a strappare un sorriso. Sul lavoro, anche se la mente è altrove, riuscite comunque a fare una buona impressione grazie alla vostra naturale eleganza e alla capacità di comunicare con garbo. In amore, siete imprevedibili e affascinanti, capaci di trasformare la monotonia in passione con un solo sguardo. Ogni gesto diventa significativo, ogni parola un invito a lasciarsi andare. La salute vi invita a osare con un look più giovanile, che vi faccia sentire liberi e autentici, senza curarvi troppo dei giudizi esterni.

Siete luce, e chi vi sta accanto lo percepisce. È il momento di vivere con intensità, senza rimandare nulla.

6° posto – Toro (21 aprile – 20 maggio). Lunedì si apre con qualche incertezza, ma non è il caso di scoraggiarsi. L'oroscopo prevede che alcune decisioni potrebbero risentire di un po’ di confusione, soprattutto nei rapporti con l’esterno, dove la comunicazione appare forzata e poco fluida. Sul lavoro, è importante valutare con calma ogni proposta di cambiamento: l’entusiasmo può essere un buon motore, ma senza la giusta dose di razionalità rischia di portarvi fuori strada. In amore, se la passione sembra essersi affievolita, non è il momento di arrendersi: avete ancora molte carte da giocare, e la seduzione è una di quelle che non vi ha mai tradito.

La salute richiede attenzione alla gola, vostro punto debole: evitate sbalzi di temperatura e ambienti troppo freddi. È il giorno giusto per ritrovare equilibrio, senza fretta e senza pressioni.

5° posto – Sagittario (23 novembre – 21 dicembre). La giornata si presenta con qualche ostacolo, soprattutto sul piano emotivo. In pubblico potreste sentirvi insicuri, temendo di commettere errori o di non essere compresi. Questo senso di disagio si amplifica a causa della poca disponibilità di chi vi è accanto, che sembra non cogliere il vostro bisogno di vicinanza. Sul lavoro, l’ansia può giocare brutti scherzi, ma siete preparati e stimati: basta ritrovare la fiducia per superare ogni difficoltà. In amore, non è il momento ideale per cercare conferme o dichiarazioni: il silenzio può pesare, ma a volte è necessario per riflettere.

La salute è fragile, e più che mai è importante evitare gli alcolici e tutto ciò che può appesantire mente e corpo. Prendetevi cura di voi stessi con dolcezza e rispetto.

4° posto – Cancro (22 giugno – 22 luglio). L'avvio della settimana porta in alcuni casi qualche complicazione, ma il vostro spirito positivo è pronto a trasformare ogni ostacolo in una sfida. Ritardi e imprevisti non vi scoraggiano, anzi vi spingono a dare il meglio di voi. Sul lavoro, se il gruppo non vi sostiene, puntate sulle vostre abilità individuali: siete capaci di portare avanti un progetto anche da soli, e lo dimostrate. In amore, è importante non lasciarsi abbagliare da entusiasmi improvvisi: ciò che sembra perfetto potrebbe nascondere qualche insidia.

La salute vi invita alla prudenza: rispettate i vostri limiti e non forzate il corpo oltre ciò che può sostenere. Fermarsi, a volte, è il gesto più saggio. È il momento di agire con consapevolezza, senza perdere il contatto con la realtà.

3° posto – Bilancia (23 settembre – 22 ottobre). La giornata si apre con una carica straordinaria, che vi rende protagonisti in ogni ambito. Vi sentite invincibili, e ogni attività, sia lavorativa che sportiva, sembra scorrere con naturalezza e successo. Sul lavoro, le coincidenze e i colpi di fortuna non vanno sottovalutati: potrebbero aprirvi strade inattese, ma è importante restare lucidi e non lasciarsi trascinare dall’impulso. In amore, la voglia di vivere emozioni intense è forte: un amore giocoso e spensierato, oppure un’avventura intrigante, può rendere la giornata memorabile.

La salute vi invita a prendervi cura delle mani e delle braccia, zone spesso trascurate ma esposte agli effetti del sole e del tempo. Nulla può scalfirvi, se restate fedeli alla vostra natura impulsiva ma generosa.

2° posto – Gemelli (21 maggio – 21 giugno). Il periodo prende vita con qualche contrattempo, ma la vostra capacità di organizzazione vi permette di affrontare tutto con lucidità. Ritardi, pettegolezzi e appuntamenti saltati potrebbero farvi perdere la pazienza, ma il vostro ordine mentale vi aiuta a non crollare. Sul lavoro, un po’ di disordine nel settore degli investimenti può generare confusione, ma se mantenete la calma riuscirete a rimettere tutto in carreggiata. In amore, è meglio evitare di mettersi a fare lavori domestici o attività che richiedono precisione: siete incontentabili e rischiate di litigare per dettagli insignificanti.

La salute vi chiede di non stravolgere le vostre abitudini: ogni cambiamento va introdotto con gradualità, senza fretta e con rispetto per il vostro ritmo. Di certo questo è un giorno per consolidare, non per rivoluzionare.

1° posto – Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio). La giornata si apre con una profonda voglia di introspezione, e il bisogno di stare da soli si fa sentire con forza. Vi sentite bene nella vostra interiorità, e nei momenti di riflessione riuscite a vivere esperienze significative, capaci di darvi nuovi stimoli. Sul lavoro, un ritardo o una promessa non mantenuta potrebbe irritarvi, ma se riuscite a contenere la reazione eviterete malintesi e tensioni inutili. In amore, il desiderio di essere compresi è forte: per ottenere le attenzioni che cercate, è necessario ammorbidire i vostri spigoli e facilitare il dialogo. La salute vi invita al relax: evitate gli strapazzi e ritagliatevi del tempo per riposare, anche se gli impegni sembrano non darvi tregua. Il momento è perfetto per ascoltarsi, per accogliere ciò che sentite e per trasformarlo in forza.