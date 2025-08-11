Nella giornata del 12 agosto 2025, l'oroscopo è influenzato dalla Luna in Ariete che spinge in vetta alla classifica il Leone. Quest'ultimo segno dello zodiaco ritrova il riscatto e la fortuna. Al contrario, il Gemelli è ultimo in graduatoria, a causa di alcune problematiche attanaglianti. Approfondiamo passo per passo le previsioni astrologiche del 12 agosto.

Classifica e oroscopo del giorno 12 agosto 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Gemelli. La vita vi mette alla prova non per punirvi, ma per prepararvi a ricevere ciò che davvero meritate.

Ora, respirate e scegliete di crederci ancora. Secondo l'oroscopo, la mattinata sarà il momento ideale per concentrare tutte le energie, affrontando con determinazione ciò che conta davvero. Eventuali questioni personali o professionali potranno essere rimandate all’inizio della prossima settimana. In questi giorni sarà importante mettere da parte le preoccupazioni e concedervi momenti di leggerezza. Con un piccolo sforzo in più, riuscirete a ottenere risultati gratificanti.

1️⃣1️⃣- Acquario. Ogni grande successo ha dietro mille no e cadute. Se il vostro cuore ancora sogna, è perché sa che siete capaci di realizzarlo. Aggiustate le vele, ma non abbandonate la nave. Potreste trovarvi di fronte a un’opinione che non vi entusiasma affatto, rischiando di creare un confronto acceso.

Ricordate che ognuno ha il diritto di pensarla a modo suo, e non è necessario condividere tutto. Una breve pausa vi aiuterà ad alleggerire lo stress accumulato. Se avete in programma uno spostamento per il fine settimana lungo, sarà meglio organizzarvi in anticipo per evitare inutili disagi.

1️⃣0️⃣- Capricorno. In questo periodo vi sentite inadeguati. Smettete di paragonarvi agli altri! Voi avete un mix unico di talenti, esperienze e sensibilità che nessun altro al mondo possiede. La vostra 'imperfezione' è ciò che vi rende autentici e speciali. In queste 24 ore, qualcuno potrebbe farvi perdere la pazienza, costringendovi a gestire imprevisti che rallenteranno i vostri piani. Da tempo l’atmosfera in famiglia o sul lavoro è un po’ tesa, ma nel pomeriggio le acque si calmeranno e tornerà un po’ di serenità.

Non vi sentite dell’umore giusto per abbassare la guardia e, anche se non vi state divertendo come in passato, per ora va bene così.

9️⃣- Vergine. State navigando in cattive acque finanziarie. I soldi vanno e vengono, mentre la vostra capacità di rialzarvi è eterna. Usate la creatività, cercate soluzioni e non vergognatevi di chiedere aiuto. Questa è solo una fase, non la vostra situazione definitiva. La vita raramente offre certezze assolute, e saper gestire gli imprevisti resta una strategia saggia. Cercare di essere sempre un passo avanti rispetto a tutti può diventare estenuante, quindi regalatevi qualche giorno di respiro. Lasciarvi andare e staccare la spina vi aiuterà a recuperare energia e chiarezza mentale.

8️⃣- Bilancia. Un cuore che ha sofferto è un cuore che sa amare con profondità. Non rinunciate all’amore per paura di rivivere il dolore: ogni storia è diversa. Voi meritate di scrivere un nuovo capitolo, più bello del precedente. Le giornate continuano a essere intense e un po’ caotiche, e questo vi sta portando a una fase di apatia. Sentite il bisogno di uno stimolo che vi spinga a muovervi, ma per ora sembra non arrivare. Non forzatevi: a volte accettare un momento di quiete interiore è il modo migliore per ricaricarsi. Il tempo vi aiuterà a ritrovare entusiasmo e passione.

7️⃣- Scorpione. Anche nelle notti più buie, siete la vostra migliore compagnia. Coltivatevi, amatevi e apritevi al nuovo: le persone giuste arriveranno quando sarete pronti ad accoglierle.

Non siete soli, siete in attesa di incontri straordinari. Per crescere è fondamentale mettersi in gioco, anche se oggi potreste incontrare opinioni o risposte che non vi piacciono. Evitate di intestardirvi: cercare di imporre il proprio punto di vista a tutti è uno spreco di energie. La serata potrà regalarvi piacevoli sorprese e momenti in compagnia, ma sarà meglio mantenere un minimo di cautela.

6️⃣- Sagittario. Avete perso la motivazione. Ricordate perché avete cominciato! Quel sogno, quell’emozione, quella scintilla esiste ancora dentro di voi. Raccoglietevi, ripartite dalle piccole gioie e lasciate che la passione vi guidi di nuovo. Il mondo ha bisogno del vostro talento. Anche se mantenere la concentrazione non è sempre facile, iniziare è il passo più importante.

Impegnatevi al massimo, ma non abbiate paura di delegare parte del lavoro. Alla fine della giornata concedetevi un premio per gli sforzi compiuti. L’atmosfera inizia a farsi vivace in vista dei prossimi giorni, quindi preparatevi a un po’ di movimento.

5️⃣- Toro. La vostra vita è un capolavoro unico, non un disegno da far correggere agli altri. Siete voi gli artisti del vostro destino. Quindi camminate a testa alta, perché chi giudica dall’esterno non conosce il vostro cammino interiore. Secondo l'oroscopo giornaliero, dopo un avvio di settimana non proprio semplice, le cose stanno finalmente prendendo una piega migliore. Potrete concedervi una pausa dal lavoro e dai problemi quotidiani. Evitate però di lasciarvi trascinare in discussioni familiari o con i vicini.

La serata sarà ideale per uscire o, in alternativa, per godersi un momento di relax a casa.

4️⃣- Cancro. Siete stanchi di lottare. La fatica che sentite in questo istante della vostra vita, è in realtà il carburante della vostra vittoria futura. Non mollate proprio ora che siete così vicini a una svolta. Anche nelle giornate buie, voi avete dentro la luce per riaccendervi. Dal pomeriggio l’energia cambierà e ritroverete vitalità ed entusiasmo. Potrete vivere momenti ricchi di emozioni, partecipare a un evento atteso o trascorrere una serata indimenticabile. Non mancheranno occasioni per rafforzare i legami affettivi o per stringere nuove amicizie. Avrete la possibilità di brillare e sentirvi al centro dell’attenzione.

3️⃣- Ariete. Un cuore spezzato non significa un amore finito, bensì un amore che sta imparando a riconoscere il suo vero valore. Non chiudetevi, ma trasformate il dolore in saggezza. L’amore vi sorprenderà ancora, quando meno ve lo aspetterete La giornata si presenterà favorevole, con l’occasione di prendere decisioni importanti soprattutto nelle ore pomeridiane. In coppia ritroverete sintonia e voglia di fare progetti, mentre i single potranno vivere nuove opportunità di incontro. La vostra natura socievole vi spingerà a trascorrere una serata allegra e piena di interazioni.

2️⃣- Pesci. Non permettete alla routine o agli ostacoli di spegnere il vostro fuoco interiore. Ogni giorno è una nuova chance per cambiare rotta.

Piccoli passi creano grandi percorsi: agite ora, senza aspettare il momento perfetto. Sarà una giornata intensa ma piacevole, con molti impegni da portare a termine in vista dei prossimi giorni di festa. Dopo aver sistemato ciò che resta in sospeso, potrete dedicarvi completamente al divertimento. Uscite in compagnia e una serata emozionante faranno da cornice a un momento positivo. Una notizia attesa potrebbe finalmente arrivare.

1️⃣- Leone. Siete più forti di ogni intoppo. Ogni errore è un passo verso il successo, non un motivo per fermarvi. Alzatevi, imparate e ripartite con più coraggio di prima. La vita vi sta solo mettendo alla prova per mostrarvi quanto valete davvero. Siete il segno migliore del giorno.

Ritrovate fortuna e riscatto. Le ore del mattino saranno le più indicate per occuparvi di faccende domestiche, organizzare un viaggio o completare alcune commissioni. Sarà opportuno muoversi con prudenza, evitando scelte azzardate o mosse impulsive. Potrebbero nascere discussioni in ambito familiare o con i colleghi, quindi sarà utile mantenere la calma e non alimentare tensioni.

L'astrologia della giornata

In sintesi, il 12 agosto 2025, la Luna in Ariete domina il quadro astrologico portando energia, iniziativa e un pizzico di impulsività. Questo transito, in trigono con il Sole in Leone, favorisce creatività, leadership e decisioni audaci, ma una possibile quadratura con Plutone retrogrado in Acquario può generare tensioni o trasformazioni intense.

Giove in Cancro amplifica l’empatia e il focus su famiglia e sicurezza emotiva, mentre Saturno retrogrado in Pesci invita a riflettere su responsabilità e sogni a lungo termine. È un martedì ideale per agire con determinazione, ma attenzione a non lasciarsi trascinare dall'impulsività. Ogni segno percepirà questa energia in modo unico, con focus su azione (Ariete, Leone), relazioni (Bilancia), o introspezione (Pesci, Toro).