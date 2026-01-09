Domenica 11 gennaio è una giornata segnata dal transito della Luna in Scorpione, che cambia le carte in tavola a ciascun segno zodiacale. Per molti è il giorno della tregua, del riposo, ma per altri è una giornata come un'altra, fatta di sudore, sacrificio e impegno. L'Oroscopo premia il Leone con il primo posto in classifica, seguito da Pesci e Sagittario, mentre l'ultima posizione tocca all'Ariete. Questo transito invita tutti i segni zodiacali a guardare sotto la superficie, portando a galla emozioni profonde, verità nascoste e decisioni che non possono più essere rimandate.

Il clima generale spinge a lasciare andare ciò che non serve più e a rimescolare le priorità, cambiando prospettiva sia nei rapporti personali sia nelle scelte quotidiane.

Classifica e oroscopo dell'11 gennaio 2026: dai segni top a quelli flop del giorno

1️⃣ - Leone. Il momento giusto non arriva. Si crea. Inizia quando decidete che continuare così costa più di provare. Non serve stravolgere tutto. Serve iniziare. Il resto vi raggiunge strada facendo. La giornata si apre con un’energia luminosa che vi aiuta a ritrovare fiducia e slancio. Sarete ruggenti e scattanti, proprio come l'animale che simboleggia il vostro segno dello zodiaco. Dopo un periodo denso di tensioni e piccoli ostacoli, sentite il bisogno di alleggerire la mente e concedervi una pausa rigenerante.

È il momento giusto per fare chiarezza in amore, soprattutto se una distanza emotiva o pratica vi ha fatto soffrire. Serve coraggio per prendere decisioni nette, ma liberarsi di ciò che pesa è il primo passo verso un benessere più autentico. Chi è solo avverte un forte desiderio di evasione e di emozioni intense, con la voglia di lasciarsi sorprendere senza troppe difese.

2️⃣ - Pesci. La solitudine spesso nasce quando non mostrate chi siete davvero. Non servono più persone, serve più verità. Fate un passo fuori dal personaggio. Chi resta, conta. Vi muovete senza sosta, con tante cose da sistemare e responsabilità da gestire, ma l’energia non manca. Anche se alcune questioni pratiche richiedono attenzione, riuscite a portare a termine ciò che conta davvero.

È una giornata favorevole per chiedere supporto, confidarsi e rafforzare legami di fiducia. Chi deve affrontare uno spostamento lo vive come un passaggio necessario verso qualcosa di migliore. I vostri sforzi iniziano a dare risultati concreti, accompagnati da riconoscimenti che vi motivano a continuare.

3️⃣ - Sagittario. Il passato non chiede di essere cancellato, chiede di essere usato. Ogni errore è una mappa. Rileggetela senza giudicarvi. Voi non siete la somma dei vostri sbagli, siete la prova che siete ancora qui. L’impegno occupa gran parte della giornata, tra lavoro e studio, ma vi viene chiesto di mantenere elasticità mentale. Le questioni economiche tornano al centro dell’attenzione e richiedono scelte ponderate.

Le relazioni amicali restano un punto fermo e vi aiutano a ritrovare equilibrio dopo qualche oscillazione emotiva. Potrebbero presentarsi rinunce o cambi di programma, utili però a ridimensionare aspettative e priorità. Ascoltare di più chi vi sta accanto rafforza i rapporti più importanti.

4️⃣ - Cancro. Le idee non mancano. Manca il filtro. Sceglietene una sola e trattatela con rispetto. Le idee diventano valore solo quando accettano la disciplina. Meglio una cosa fatta al 70 per cento che dieci perfette solo nella testa. Si respira un’aria più leggera e chiarificatrice, con un miglioramento evidente del vostro stato d’animo. Avete l’occasione di rivedere progetti e idee che desiderate far crescere nel tempo, anche se alcune relazioni continuano a stimolare riflessioni profonde.

In casa emergono questioni pratiche da sistemare, che comportano spese non previste e un certo nervosismo. Serve pazienza e capacità di organizzazione, evitando di lasciarvi sopraffare da preoccupazioni che possono essere gestite passo dopo passo.

5️⃣ - Bilancia. Non siete tornati indietro. Avete appena fatto un corso accelerato. Ora avete informazioni che prima non avevate. Se vi fermate, avete perso. Se continuate, avete investito. La differenza è tutta lì. La distrazione accumulata vi invita a rallentare e a concedervi uno spazio personale. È una giornata utile per tornare alle passioni accantonate e recuperare equilibrio interiore. In amore, chi è single può ricevere inviti o proposte stimolanti, mentre le coppie sentono il bisogno di affrontare un discorso importante rimasto in sospeso.

Si affacciano anche cambiamenti legati alla casa o all’ambiente in cui vivete, che richiedono riflessione prima di agire.

6️⃣ - Toro. Non potete controllare l’altro, ma potete controllare il vostro livello di chiarezza. Dite cosa volete davvero, anche se tremate. Le relazioni migliorano quando smettete di negoziare con voi stessi. Il ritmo è sostenuto e vi costringe a correre, soprattutto nelle prime ore. La stanchezza accumulata si fa sentire e influisce sull’umore, rendendovi più chiusi e meno reattivi. Alcune situazioni poco chiare trovano finalmente una spiegazione, alleggerendo il peso delle responsabilità che vi portate dietro. Avvertite il bisogno di staccare dalla routine e di immaginare una pausa rigenerante.

In serata, anche chi è pieno di dubbi potrebbe decidere di uscire e mettersi in gioco.

7️⃣ - Gemelli. L’entusiasmo non si aspetta, si costruisce. Arriva dopo l’azione, non prima. Agite anche senza voglia. La motivazione è una conseguenza, non un prerequisito. Nessuno si accende restando fermi. L’amore si accende di passione e complicità, soprattutto per le coppie che hanno superato incomprensioni recenti. È una giornata adatta a stare con la famiglia o con chi vi fa sentire davvero a casa. Avete bisogno di allontanarvi per qualche ora dalla tecnologia per recuperare autenticità nei rapporti. Non mancano richieste, impegni improvvisi o prove da affrontare. Fate attenzione alla salute, soprattutto se vi sentite ancora debilitati da malesseri recenti.

8️⃣ - Acquario. Se nessuno vi nota, non è una condanna. È un’opportunità strategica. Potete migliorare senza pressione, sperimentare senza giudizio. Usate questa invisibilità come palestra. Arriverà il momento in cui non potrete più essere ignorati. Gli impegni vi accompagnano fin dal mattino e richiedono una buona resistenza mentale. Il desiderio di dimostrare il vostro valore è forte, ma rischia di diventare controproducente se non dosate le energie. Puntare sulla creatività e sulla qualità delle azioni vi aiuta a ottenere risultati migliori. Nel tardo pomeriggio ritrovate calma e serenità, con la possibilità di scegliere se uscire o concedervi una serata tranquilla, protetti dal vostro spazio domestico.

9️⃣ - Scorpione. Non esiste una tabella di marcia universale. State confrontando il vostro dietro le quinte con il trailer degli altri. Concentratevi su una cosa sola: diventare ogni mese leggermente più competenti di prima. Il tempo smette di inseguirvi quando smettete di guardarlo. Una questione familiare o professionale continua a occupare i vostri pensieri, rendendo la giornata piuttosto intensa. Anche se desiderate riposo, vi ritrovate a gestire incombenze pratiche che affaticano corpo e mente. La concentrazione non è al massimo e diventa fondamentale ridurre gli impegni o chiedere supporto. Le finanze richiedono attenzione a causa di spese impreviste, spingendovi a valutare nuove soluzioni per ritrovare stabilità.

1️⃣0️⃣ - Capricorno. Il fallimento non è un evento, è un dato. È informazione pura. Il vero rischio non è sbagliare, ma ripetere sempre la stessa versione di voi stessi. Voi non siete qui per essere impeccabili, siete qui per evolvere. E l’evoluzione sporca le mani. La giornata è scandita da doveri domestici e responsabilità che sembrano non lasciarvi spazio. Avvertite il peso di una battaglia interiore che vi sottrae serenità, ma non dovete dimenticare di ritagliarvi momenti solo per voi. Chi studia può fare progressi importanti se riesce a concentrarsi senza distrazioni. In amore è richiesta maggiore presenza emotiva, con il bisogno di riscoprire romanticismo e passione senza rimandare.

1️⃣1️⃣ - Vergine. La stanchezza non è sempre fisica.

Spesso è il peso di troppe scelte rimandate. Ogni volta che evitate una decisione, il cervello resta acceso come una luce dimenticata. Spegnete qualcosa. Scegliete cosa non fare più. L’energia torna quando smettete di disperderla. La sfera sentimentale offre spunti interessanti, con momenti piacevoli per chi è in coppia e nuove possibilità per i single, soprattutto in serata. Il vostro fascino è evidente, ma non date nulla per scontato per evitare delusioni. I ritardi e le tensioni rischiano di innervosirvi, specialmente sul lavoro, dove l’atmosfera appare tesa. Una comunicazione inaspettata riesce a sollevarvi l’umore. Anche sul piano fisico si intravede una graduale risoluzione di un fastidio persistente.

1️⃣2️⃣ - Ariete. Non siete rotti. Siete fermi. Ed è molto diverso. Un oggetto fermo non ha perso il motore, ha solo bisogno di una spinta iniziale. La spinta non arriva dall’esterno, arriva da una decisione piccola ma non negoziabile: fate una cosa, una sola, oggi, che vi faccia dire “mi sto muovendo”. La giornata richiede impegno e determinazione, ma la motivazione torna a farsi sentire, aiutandovi a liberarvi da pensieri ingombranti. Vi muovete con decisione per chiudere questioni rimaste aperte, anche legate a spostamenti o problemi che vi hanno tormentato a lungo. In serata sentite il bisogno di premiarvi per gli sforzi fatti, concedendovi un momento di piacere e leggerezza. Le coppie che progettano passi importanti devono prestare attenzione a piccoli imprevisti, affrontandoli con dialogo e spirito pratico.

Quadro astrologico della giornata

Il Sole in Capricorno rafforza concretezza, disciplina e bisogno di risultati tangibili, spingendo a fare scelte mature e responsabili. La Luna in Scorpione intensifica le emozioni, porta introspezione e desiderio di verità profonde, favorendo chiarimenti interiori ma anche reazioni istintive. Mercurio stimola riflessioni pragmatiche e comunicazioni dirette, mentre Venere invita a rapporti più autentici, senza compromessi superficiali. Marte sostiene la determinazione, ma richiede autocontrollo per evitare tensioni inutili. In breve: giornata potente per decisioni importanti e trasformazioni consapevoli, da gestire con lucidità emotiva.