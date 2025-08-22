L'oroscopo del 23 agosto 2025 favorisce i nati della Vergine, forti della Luna Nuova nel segno. Al secondo posto nella classifica giornaliera troviamo il Toro, mentre il Cancro è ultimo a causa di una difficile stagione estiva.

Classifica e oroscopo del 23 agosto 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Cancro. La stagione estiva vi ha messo alla prova con momenti intensi e stancanti, costringendovi a dare il massimo in ogni situazione. Ora sentite la necessità di concedervi una pausa, di rallentare e di recuperare energia. Per chi è appena tornato dalle vacanze, sarà importante riordinare ogni aspetto della propria quotidianità senza fretta, permettendo al corpo e alla mente di riadattarsi con calma.

Dedicatevi a piccoli gesti di cura personale e preparatevi con determinazione alle sfide della prossima settimana, che si annuncia ricca di impegni e richieste di concentrazione.

1️⃣1️⃣- Leone. Avvertite il bisogno di liberarvi di attività che non vi danno più soddisfazione. Continuare a svolgerle senza piacere rischia solo di farvi sentire appesantiti. Il ritorno alla routine non è mai semplice e richiede energia mentale, per questo cercate di alleggerire il carico. Fate attenzione a piccoli imprevisti domestici, come scottature o urti accidentali. Potreste riscoprire il piacere di una lettura lasciata in sospeso da tempo: un momento di calma potrebbe diventare l’occasione perfetta per riprendere quel libro che vi ispira.

1️⃣0️⃣- Acquario. La parola d’ordine di questa giornata è osare. Non lasciatevi prendere dalla malinconia per i giorni trascorsi, l’estate ha ancora molto da offrirvi. Organizzate un incontro piacevole con amici fidati o una serata conviviale per ritrovare leggerezza e buonumore. Piccole tensioni con colleghi o vicini non devono rovinare il vostro stato d’animo, rimandate eventuali discussioni. Concedetevi anche un momento di relax personale: un trattamento di bellezza o un pediluvio possono rivelarsi rigeneranti. Attese notizie attraverso chiamate o messaggi potrebbero portarvi un sorriso.

9️⃣- Sagittario. Una recente delusione vi ha segnato profondamente, lasciandovi il timore di rimettervi in gioco.

È il momento di lasciare andare ciò che è stato e concentrarvi sulle possibili soluzioni ai vostri problemi, senza restare ancorati al passato. Non date troppo peso alle promesse non mantenute dagli altri, imparate a contare di più sulle vostre forze. Una lettura motivazionale o di crescita personale potrebbe aiutarvi a ritrovare fiducia. Per chi cerca lavoro, presto arriveranno nuove opportunità: non escludete nulla e affrontate i colloqui con spirito positivo.

8️⃣- Ariete – La giornata parte con un po’ di confusione, tra faccende domestiche, piccoli impegni e spostamenti che richiedono pazienza. Non lasciate che lo stress vi travolga, troverete il modo di riprendere in mano le vostre responsabilità lavorative o di studio.

Dedicate un po’ di tempo a voi stessi, riconsiderando la gestione delle ore libere e reintroducendo quelle buone abitudini che avevate trascurato durante le settimane più calde. Ritrovare il giusto ritmo sarà fondamentale per ripartire con slancio.

7️⃣- Pesci. Giornata che potrebbe concludersi con un evento inaspettato, capace di influenzare i prossimi mesi. Potrebbero arrivare notizie importanti che richiederanno decisioni rapide. Ascoltate l’istinto e organizzate gli spazi domestici in modo funzionale, creando ambienti dedicati al lavoro e altri destinati al relax. Se state valutando un cambio di casa, assicuratevi che il nuovo ambiente rispecchi le vostre esigenze e vi faccia sentire realmente a vostro agio.

6️⃣- Gemelli. Per molti di voi le vacanze sono finite ed è tempo di tornare alla normalità. La sfida principale sarà farlo senza sentirvi sopraffatti. Rimboccatevi le maniche e organizzate con metodo il vostro rientro, magari acquistando accessori utili per rendere più produttivo lo studio o il lavoro. Valutate anche nuove modalità di gestione, come il lavoro da casa, per evitare imprevisti futuri. Una buona organizzazione vi permetterà di vivere questo momento di transizione con maggiore serenità.

5️⃣- Scorpione. La concentrazione potrebbe vacillare e i ricordi delle belle giornate appena trascorse rischiano di rendervi nostalgici. Non lasciate che questo sentimento diventi malinconia. Cercate nuove attività stimolanti da inserire nella vostra routine autunnale e date spazio a pensieri positivi.

Chi vive una relazione troverà conforto nell’affetto del partner, mentre i single potrebbero incontrare persone capaci di accendere emozioni inaspettate nei prossimi tempi.

4️⃣- Bilancia. La vostra natura vi porta a essere prudenti, ma a volte rischiate di trasformare la cautela in fissazione. Ricordate che la vita va vissuta senza troppe rigidità. Cercate di godervi i piccoli piaceri quotidiani, che siano un buon pasto condiviso con i parenti, una grigliata all’aperto o semplicemente qualche ora di relax davanti a un film. Anche nei momenti di calma, riuscite a dare vitalità alla giornata con il vostro spirito vivace e la voglia di arricchire ogni esperienza.

3️⃣- Capricorno. Avete bisogno di una pausa totale.

Dopo giorni faticosi, tra caldo, impegni e tensioni, il vostro corpo vi chiede di recuperare energie. Non sentitevi in colpa se decidete di rallentare: la produttività arriva solo quando si è riposati. Ponetevi nuovi obiettivi per il futuro, ma senza fretta di raggiungerli tutti insieme. In amore regna la serenità, anche se qualcuno potrebbe desiderare gesti più romantici per sentirsi apprezzato.

2️⃣- Toro. Vi sentite pieni di energia e pronti a dare il massimo. Chi vi circonda percepisce il vostro entusiasmo e ne trae beneficio, lasciandosi ispirare dalla vostra determinazione. Utilizzate questa carica per portare avanti progetti importanti, ma senza esagerare o strafare. Un equilibrio tra impegno e momenti di piacere vi permetterà di chiudere la giornata con soddisfazione.

1️⃣- Vergine. Vi attende una giornata armoniosa, ricca di gratificazioni personali. Avrete voglia di dedicarvi alle vostre passioni e di riprendere quelle abitudini piacevoli che avevate accantonato. Possibili incontri interessanti, nuove amicizie e scambi stimolanti potrebbero arricchire le ore di questa fase. Sul piano pratico, buone notizie in arrivo e una sensazione di benessere che vi accompagna. Lasciatevi trasportare dal piacere di vivere ogni momento con pienezza.

Breve analisi astrologica della giornata

La Luna Nuova in Vergine del 23 agosto 2025 segna un momento di rinnovamento e introspezione, con un focus su organizzazione, praticità e miglioramento personale. La Vergine, segno di terra governato da Mercurio, porta un’energia analitica e orientata ai dettagli, ideale per pianificare, stabilire obiettivi concreti e avviare nuovi progetti con una base solida.