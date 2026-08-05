L'oroscopo del 7 agosto è pronto. Le energie di questo venerdì invitano a lasciarsi alle spalle ciò che non ha più motivo di occupare spazio nella propria vita. Per molti segni sarà il momento di fare chiarezza, recuperare fiducia e concentrarsi sugli obiettivi davvero importanti. C'è chi potrà contare su una ritrovata serenità, chi riceverà una conferma attesa da tempo e chi, invece, dovrà affrontare qualche piccola difficoltà con pazienza e determinazione. Ogni esperienza della giornata offrirà comunque l'occasione per imparare qualcosa e prepararsi a un futuro più soddisfacente.

L'astrologia favorisce il segno Vergine. Approfondiamo!

Classifica e oroscopo giorno 7 agosto 2026: dai segni top a quelli flop del giorno

1️⃣- Vergine. Sentite che è arrivato il momento di ricominciare. Abbiate il coraggio di fare il primo passo, perché il futuro appartiene a chi decide di non restare fermo. Si prospetta una giornata particolarmente favorevole, ricca di occasioni per ritrovare entusiasmo e fiducia nelle vostre capacità. Dopo un avvio di settimana forse più complicato del previsto, riuscirete finalmente a vedere i primi segnali di miglioramento. Le tensioni degli ultimi giorni si scioglieranno gradualmente e il clima diventerà decisamente più sereno. Da questo venerdì fino al termine del weekend vivrete emozioni intense, incontri piacevoli e momenti di leggerezza.

Eventuali malintesi potranno essere chiariti con naturalezza, riportando equilibrio nei rapporti personali. Anche la serata promette sorrisi e compagnia piacevole.

2️⃣- Pesci. Se avete perso fiducia nelle persone, non chiudete il vostro cuore, ma scegliete con maggiore attenzione chi merita di camminare al vostro fianco. Il vostro sarà un venerdì all'insegna della tranquillità e dell'ottimismo. Vi sentirete più sicuri di voi stessi e questo renderà ancora più evidente il vostro fascino, soprattutto per chi è alla ricerca dell'amore. Se desiderate cambiare lavoro, migliorare la vostra situazione economica oppure costruire una relazione importante, ricordate che ogni conquista nasce dall'impegno quotidiano.

Le opportunità non mancheranno, ma dovrete essere voi a coglierle con determinazione. Credete maggiormente nelle vostre qualità e non lasciatevi frenare da dubbi o timori.

3️⃣- Gemelli. Non lasciate che qualche insuccesso vi convinca a fermarvi, perché la perseveranza apre porte che sembravano irraggiungibili. La vostra capacità di vedere sempre il lato migliore delle persone rappresenta una grande qualità, anche se in passato vi ha esposti a qualche delusione. Questo venerdì sarà particolarmente utile per sistemare questioni pratiche legate alla casa o all'ambiente lavorativo. Intanto qualcuno continuerà a pensare a voi dopo un recente incontro, mentre i social potrebbero riservare una sorpresa interessante.

Per alcuni arriverà anche una notizia positiva capace di rendere ancora più piacevole la giornata.

4️⃣- Capricorno. Avete accumulato stress e stanchezza. Ritagliatevi momenti di pausa senza sensi di colpa, perché una mente serena prende decisioni migliori. Ogni traguardo raggiunto merita di essere riconosciuto e celebrato. Avete lavorato con costanza e dedizione, perciò concedervi una piccola gratificazione sarà il modo migliore per valorizzare gli sforzi compiuti. Nel corso della giornata potrebbe arrivare una telefonata, un messaggio o una comunicazione che attirerà la vostra attenzione. Tenete il cellulare a portata di mano, perché una semplice notifica potrebbe rivelarsi più importante del previsto.

5️⃣- Bilancia. Non sottovalutatevi. Continuate a dare il meglio di voi stessi senza cercare continue conferme, perché il vostro valore non dipende dal giudizio degli altri. Negli ultimi tempi siete cambiati profondamente e avete imparato a proteggervi da chi non ha saputo meritare la vostra fiducia. Questa estate vi sta portando a riflettere su molti aspetti della vostra vita, ma non permettete che la prudenza si trasformi in chiusura verso il mondo. Tornate a coltivare le passioni che vi rendevano felici e lasciate spazio all'entusiasmo. Chi vive una relazione potrà contare sull'affetto sincero del partner, mentre la serata potrebbe regalarvi un momento conviviale particolarmente piacevole.

6️⃣- Acquario. State aspettando una risposta importante? Utilizzate questo tempo per prepararvi al meglio, perché ogni attesa può diventare un'opportunità di crescita. Finalmente alcune situazioni rimaste in sospeso troveranno una soluzione. Sarà un venerdì positivo, ideale per organizzare le prossime vacanze o iniziare a pianificare il Ferragosto senza inutili corse dell'ultimo minuto. Nel lavoro continuerete a distinguervi grazie alla vostra precisione e alla cura dei dettagli. Godetevi pienamente questo periodo estivo, senza pensare troppo agli impegni che arriveranno con settembre. Se avete discusso con una persona cara, abbassare le difese e fare il primo passo potrebbe riportare armonia nel rapporto.

7️⃣- Leone. Non temete i cambiamenti. Spesso le occasioni migliori si trovano appena oltre il confine delle vostre abitudini. Essere sempre impegnati non significa necessariamente ottenere risultati migliori. Questa giornata vi inviterà a fare una selezione di tutto ciò che assorbe inutilmente le vostre energie. Eliminate le spese superflue, prendete le distanze dalle persone che alimentano negatività e dedicate tempo solo a ciò che conta davvero. Più riuscirete a semplificare la vostra quotidianità, maggiore sarà la soddisfazione che ricaverete. Questo potrà rappresentare l'inizio di una fase di autentico rinnovamento.

8️⃣- Cancro. Avete perso smalto ed entusiasmo verso la vita? Tranquilli.

Tornate a fare ciò che vi fa sentire vivi e riscoprite il piacere delle piccole conquiste quotidiane. State attraversando un periodo di crescita personale che vi porterà a vedere molte cose sotto una luce diversa. Dentro di voi stanno maturando nuove consapevolezze e presto arriveranno anche occasioni interessanti. Continuate a mantenere alta l'attenzione senza sottovalutare i dettagli. Concedetevi qualche momento di benessere, magari organizzando una gita nella natura oppure dedicandovi alla cura del vostro aspetto. Negli spostamenti sarà opportuno mantenere prudenza, perché traffico e confusione potrebbero rendere la giornata più stressante del previsto.

9️⃣- Scorpione. Avete un progetto in cantiere.

Continuate a seminare con pazienza e determinazione, perché i risultati più belli arrivano a chi non rinuncia lungo il cammino. La voglia di staccare dalla routine sarà fortissima e la mente volerà continuamente alle vacanze. L'estate si sta rivelando più impegnativa rispetto agli anni passati e vi sembra di dover affrontare ogni situazione senza il sostegno che desiderereste. È arrivato il momento di fermarvi a riflettere e di rivedere alcune decisioni. Non insistete su percorsi che non vi rendono felici: esistono alternative che meritano di essere esplorate. La stanchezza si farà sentire soprattutto in serata, quando sentirete il bisogno di recuperare le energie.

1️⃣0️⃣- Sagittario. Se avete il cuore ferito, concedetevi il tempo di guarire senza perdere la fiducia nell'amore, perché ogni nuova alba porta con sé possibilità che oggi non riuscite ancora a vedere.

Il fisico e la mente potrebbero chiedervi una pausa. Alcuni progetti non si sono sviluppati come speravate e questo ha generato un inevitabile senso di frustrazione. Evitate però di reagire forzando gli eventi. Se qualcosa non procede nella direzione desiderata, sarà più saggio rimandare piuttosto che insistere inutilmente. Concentratevi su pochi obiettivi, ma affrontateli con la massima cura. La qualità sarà molto più importante della quantità.

1️⃣1️⃣- Toro. C'è qualcosa che vi frena, ma perseverate e arriveranno tempi migliori. Dopo la tempesta spunta sempre l'arcobaleno. Non smettete di credere nelle vostre capacità, perché la costanza trasforma gli ostacoli di oggi nelle soddisfazioni di domani.

Negli ultimi tempi avete accumulato troppi impegni e questo ha aumentato il livello di tensione. Sarebbe opportuno alleggerire la vostra agenda e dedicare più spazio al recupero delle energie. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare soddisfazioni economiche oppure l'occasione di programmare una meritata vacanza. In amore, invece, alcune incomprensioni richiederanno dialogo e pazienza. Non trascinate situazioni che vi fanno stare male: affrontatele con sincerità e chiudete definitivamente ciò che non ha più motivo di proseguire.

1️⃣2️⃣- Ariete. State attraversando un periodo difficile, anche se non lo date a vedere. Su con la vita! Ogni passo avanti, anche il più piccolo, è una prova della vostra forza e vi avvicina alla serenità che meritate.

La verità non è sempre facile da accettare, ma rappresenta spesso il punto di partenza per crescere e costruire qualcosa di migliore. Questo venerdì vi offrirà l'occasione di osservare voi stessi con maggiore lucidità, riconoscendo sia i vostri limiti sia le vostre qualità. Concentratevi sui vostri punti di forza e valorizzateli giorno dopo giorno, senza pretendere risultati immediati. Ogni piccolo progresso contribuirà a trasformare il vostro futuro e vi farà comprendere che il cambiamento che desiderate è davvero possibile.

Situazione astrologica del giorno

Il cielo del 7 agosto 2026 favorisce entusiasmo, comunicazione e voglia di mettersi in gioco. La Luna in Gemelli, in trigono a Venere, rende più spontanei i rapporti, facilita il dialogo e crea un'atmosfera ideale per incontri, chiarimenti e nuove conoscenze.

Il Sole in Leone, congiunto a Giove, amplifica fiducia, ottimismo e desiderio di crescere, spingendo a valorizzare i propri talenti e a cogliere le occasioni con coraggio. È una giornata che invita ad aprirsi al mondo, coltivare relazioni positive e guardare al futuro con uno spirito costruttivo.