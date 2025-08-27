L'oroscopo del 28 agosto si fonda sulla buona Luna in Scorpione, che spinge in alto in classifica i segni d'acqua. Ed ecco, allora, che lo Scorpione, il Cancro e il Pesci si spartiscono il podio dell'astrologia, mentre l'Ariete è ultimo. Approfondiamo passo per passo le previsioni astrologiche di queste 24 ore, scoprendo anche la classifica dei segni.

Classifica e oroscopo del 28 agosto 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Ariete. La vita vi mette alla prova? Voi siete la forza che illumina il buio! Ogni problema è temporaneo, ma la vostra resilienza è eterna.

L’amore vero arriva per chi non si arrende mai. La sfera sentimentale, familiare e domestica richiede una maggiore attenzione e un approccio più vivace. È il momento di lasciarsi alle spalle la monotonia e di portare una ventata di freschezza nelle abitudini quotidiane. Attività creative e piccoli progetti casalinghi, rimandati per mancanza di tempo o di voglia, potranno trasformarsi in piacevoli momenti di condivisione con il partner o i figli. Chiedere collaborazione e coinvolgere chi vi è accanto renderà tutto più leggero e divertente. Non caricatevi di aspettative eccessive, ma riconoscete che, se necessario, potete affidarvi anche al supporto di un professionista. Superare i vostri limiti sarà più semplice se saprete guardarli con occhi nuovi.

Per il resto, si prospetta una giornata che saprà offrire spunti positivi e una sensazione di equilibrio ritrovato.

1️⃣1️⃣- Vergine. Gli imprevisti sono solo mattoni per costruire il vostro futuro. Voi avete il controllo! Affrontate ogni giorno con determinazione. Si apre una fase di rinnovamento che porta con sé il desiderio di reagire e di affrontare con coraggio le situazioni rimaste in sospeso. Dopo un periodo di riflessione, finalmente arriva la possibilità di agire concretamente e sbloccare ciò che sembrava fermo. Gli obiettivi personali tornano a essere fonte di motivazione e vi spingeranno a iniziare la giornata con uno slancio diverso, più energico e fiducioso. Mettete in risalto le vostre doti, costruendo basi solide per successi futuri sia sul piano professionale che nelle relazioni interpersonali.

I cambiamenti che si profilano all'orizzonte saranno significativi, ma non devono destare timori: anzi, apriranno la strada a nuove opportunità. In amore, non arrendetevi: il cuore trova sempre chi sa capirlo.

1️⃣0️⃣- Acquario. In questo momento le difficoltà vi sembrano insormontabili. Ma avete il potere di superarle. Lasciate andare le delusioni passate. Datevi una nuova possibilità: il futuro vi riserva sorprese meravigliose. Il sostegno della persona amata si rivelerà più prezioso di quanto immaginiate, aiutandovi a ritrovare fiducia nei vostri progetti e nella vostra capacità di affrontare ciò che vi ha messo alla prova in passato. C’è bisogno di serenità e di un respiro più ampio nella vita quotidiana, lontano da ansie e timori legati al futuro.

È il momento di riscoprire l’orgoglio per i progressi compiuti e per la forza dimostrata nei momenti più complessi. Lasciate andare le tensioni accumulate e concedetevi la possibilità di vivere con maggiore leggerezza, aprendovi a nuove prospettive e spazi di libertà.

9️⃣- Bilancia. Ogni problema è un’occasione per mostrare chi siete. Non smettete di credere all'amore. C'è qualcuno là fuori cerca esattamente ciò che voi offrite. Le prossime ore porteranno segnali e informazioni utili, da cogliere con attenzione per non lasciarsi sfuggire occasioni importanti. Nel rapporto di coppia occorre maggiore dialogo e disponibilità, soprattutto se di recente ci sono stati piccoli screzi o incomprensioni che hanno creato distanza.

È il momento di trovare un terreno comune e di costruire una complicità più solida. Sul piano economico, invece, è consigliabile una revisione delle spese per evitare squilibri eccessivi. Presto il cuore ritroverà una nuova vitalità, aprendo la strada a sensazioni che faranno bene all’umore e alla fiducia in voi stessi.

8️⃣- Toro. La vita vi sta mettendo a dura prova, ma sappiate che siete i protagonisti della vostra storia. Non lasciate che i problemi vi definiscano. La tensione accumulata negli ultimi giorni comincia lentamente a sciogliersi, lasciando spazio a una maggiore tranquillità. La giornata potrebbe presentare qualche imprevisto in grado di mettere alla prova la vostra pazienza. L’eccessivo senso di responsabilità verso gli altri – che si tratti di famiglia, partner o persone care – rischia di farvi trascurare i vostri stessi bisogni.

Imparate a ritagliarvi momenti dedicati al benessere personale e a coltivare nuove soluzioni per migliorare la stabilità economica e professionale. Piccoli passi, ma nella direzione giusta. Per quanto riguarda il lato sentimentale, armatevi di pazienza e vincerete.

7️⃣- Sagittario. La vita cambia, e voi potete adattarvi con grazia. Gli imprevisti sono solo nuove strade da esplorare. La ripresa psicofisica è evidente e regala un rinnovato equilibrio interiore. In famiglia si respira armonia, mentre sarà possibile riallacciare legami con persone che, per circostanze diverse, erano rimaste ai margini della vostra quotidianità. In ambito lavorativo o di studio si apre un periodo di maggiore impegno, ma anche di soddisfazioni future.

Nella vita di coppia si avverte il bisogno di rinnovare le emozioni, introducendo piccole novità che spezzino la routine. Non temete di aprire il cuore. Ogni incontro, anche se breve, vi avvicina alla persona giusta. Se vi capita di sentirvi scarichi o apatici, ricordate che è un momento passeggero: le energie stanno tornando e con esse la voglia di sperimentare.

6️⃣- Capricorno. Gli imprevisti sono solo prove del vostro carattere. Voi potete superarli tutti! Le difficoltà quotidiane non definiscono chi siete. Una decisione tanto attesa potrebbe finalmente concretizzarsi, portandovi a concedervi uno sfizio o un acquisto desiderato da tempo. L’aspetto finanziario richiede ancora cautela e una gestione più attenta delle uscite.

Se l’attuale situazione lavorativa non vi soddisfa, sarà utile valutare nuove possibilità o attività collaterali che possano integrare le entrate. Le persone che vi circondano sapranno offrirvi spunti e riflessioni capaci di indirizzarvi verso scelte più consapevoli. Coltivate la fiducia nelle vostre capacità, ricordandovi che la determinazione apre sempre nuove strade.

5️⃣- Gemelli. La vita vi ha fatto inciampare? Voi siete fatti per rialzarvi! Ogni caduta vi rende più resilienti. Ogni delusione è solo un capitolo, non la fine della vostra storia. Un pensiero insistente vi accompagna e riguarda un desiderio di cambiamento o di realizzazione personale. Forse c’è un progetto che tenete nascosto o un sogno che sembra troppo grande per essere raggiunto.

In realtà, le vostre capacità intellettuali e la prontezza di riflessi saranno particolarmente brillanti, consentendovi di affrontare con successo anche le sfide più impegnative. Fidatevi del vostro intuito, abbandonando l’abitudine di sottovalutarvi. Le soluzioni possono arrivare da prospettive inaspettate, purché siate pronti a riconoscerle.

4️⃣- Leone. Siete spaventati dalle difficoltà quotidiane , ma l'oroscopo dice che avete dentro di voi una forza infinita. Affrontate ogni problema con determinazione e non chiudete il cuore per paura di soffrire: l’amore vero nasce dal coraggio. La giornata porta con sé una ventata di recupero, soprattutto se negli ultimi tempi le energie fisiche e mentali sono state messe a dura prova.

Continuare a trattenere emozioni e pensieri rischia di appesantirvi ulteriormente, perciò cercate modi costruttivi per liberarvi di ciò che vi pesa. Un riordino, non solo degli spazi ma anche delle priorità, vi aiuterà a fare chiarezza e a ripartire con maggiore lucidità. Ciò che non serve più sarà lasciato andare, facendo posto a nuove possibilità.

3️⃣- Cancro. Siete la luce che torna a splendere. Non lasciate che le piccole frustrazioni vi fermino. Credete nel vostro valore e le occasioni giuste arriveranno quando sarete pronti a brillare. Vitalità e ottimismo caratterizzano queste ore, spingendovi a rimettere in ordine ciò che necessita di maggiore attenzione. Gestire con equilibrio le incombenze quotidiane sarà fondamentale per non disperdere energie.

In ambito lavorativo o di studio, la collaborazione con gli altri porterà vantaggi e riconoscimenti, oltre ad aprire la strada a possibili sviluppi futuri. Non lasciate che l’eccessiva voglia di fare si trasformi in stanchezza: organizzazione e serenità saranno le chiavi per trarre il massimo da questa fase positiva.

2️⃣- Pesci. Avete tutto l'armamentario necessario per scalare la ripida montagna. Ogni sfida vi insegna qualcosa di nuovo su voi stessi. La serenità interiore diventa protagonista, portandovi a vivere la giornata con leggerezza e una piacevole sensazione di appagamento. È importante proteggere questo stato d’animo da tensioni esterne, scegliendo di dedicarvi ad attività che nutrono la mente e lo spirito, come la lettura o momenti di creatività.

Il vostro fascino sarà particolarmente evidente, favorendo incontri interessanti e rafforzando le connessioni affettive già esistenti. Imparate a perseverare in amore e a mettervi in primo piano.

1️⃣- Scorpione. Se in amore volete attenzioni e rispetto, dovete imparare a non annullarvi per l'altro e a mettervi sul piedistallo. E non temete i momenti di incertezza, perché un cuore aperto trova sempre la strada. Non arrendetevi, mai. L’intuizione e la capacità di comunicare con chiarezza saranno in primo piano, aiutandovi a sistemare situazioni che necessitano di ordine e nuove prospettive. Anche se una punta di nostalgia per l’estate si fa sentire, è importante guardare avanti: novità significative sono in arrivo e porteranno sviluppi interessanti sia sul piano sentimentale che professionale.

Un messaggio o una chiamata potrebbe aprire scenari inattesi, confermando che state andando nella direzione giusta.

Analisi astrologica della giornata

In breve, la Luna in Scorpione amplifica le emozioni profonde, spingendo verso l’introspezione e il confronto con verità nascoste. Dopo la retrogradazione terminata l’11 agosto, Mercurio in Leone favorisce una comunicazione chiara, carismatica e diretta.

Venere in Leone esalta il bisogno di attenzione, passione e autenticità in amore, mentre Sole in Vergine porta un’energia pratica, analitica e orientata al miglioramento. Infine, Giove in Cancro favorisce un ritorno ai valori affettivi, alla famiglia e alla stabilità emotiva. È un’influenza, quest'ultima, che dona conforto e incoraggia a costruire relazioni solide.