Le previsioni astrologiche per la settimana che va da lunedì 18 a domenica 24 agosto 2025 si aprono sotto l’influenza di Mercurio retrogrado in Leone, che rende vivace il bisogno di comunicare e affermarsi, ma introduce anche qualche fraintendimento nelle relazioni e nel lavoro. La Luna, attraversando i segni di Fuoco e approdando poi nei segni di Terra, porta un alternarsi di entusiasmo e pragmatismo. Le giornate centrali della settimana si preannunciano più produttive, mentre il weekend invita alla calma e alla riflessione.

I segni di Fuoco e Aria godranno di maggiore slancio, con occasioni per ampliare progetti e rafforzare rapporti importanti.

I segni di Acqua e Terra, invece, dovranno muoversi con prudenza, soprattutto in ambito professionale e finanziario.

Previsioni astrologiche settimana dal 18 al 24 agosto 2025

♈ Ariete

La settimana inizia con un’energia vivace che vi spinge a prendere iniziative. In amore, potreste sentire il desiderio di rompere la routine e sorprendere il partner con gesti spontanei. I single troveranno più facile esprimere il proprio interesse, ma dovranno evitare di essere troppo diretti. Sul lavoro, la rapidità di pensiero vi aiuta a risolvere imprevisti, anche se la fretta può farvi trascurare qualche dettaglio. A metà settimana un incontro o una notizia potrebbe aprire scenari nuovi. Nel weekend, dedicate tempo a ricaricare le energie.

♉ Toro

Settimana che richiede prudenza e pazienza. In amore, potreste percepire una certa distanza emotiva da parte del partner o vivere momenti di incomprensione. I single faticano a trovare un terreno comune con nuove conoscenze. Nel lavoro, attenzione a firmare contratti o prendere impegni importanti: Mercurio retrogrado consiglia di rileggere tutto due volte. Evitate discussioni accese con colleghi o superiori. Il weekend sarà ideale per momenti di relax in famiglia e per rimettere ordine nelle priorità.

♊ Gemelli

Periodo dinamico sul fronte sociale: sarete circondati da persone e occasioni di confronto. In amore, la comunicazione gioca un ruolo centrale, ma attenzione a non trasformare il dialogo in discussioni inutili.

Sul lavoro, potrete dare il meglio in progetti che richiedono creatività e rapidità di adattamento. Le giornate centrali sono le più favorevoli per concludere accordi, anche se servirà flessibilità. Il fine settimana si preannuncia movimentato, con inviti e uscite da non sottovalutare.

♋ Cancro

Inizio settimana dedicato alla cura delle relazioni più importanti. In amore, il bisogno di conferme potrebbe portarvi a cercare attenzioni extra dal partner, ma evitate di esagerare. I single vivono un momento di dolce malinconia che può spingerli a contattare una persona del passato. Sul lavoro, possibili rallentamenti vi obbligano a rivedere le tempistiche. A metà settimana ritroverete maggiore equilibrio.

Il weekend invita alla tranquillità e alla condivisione con poche persone fidate.

♌ Leone

Settimana di grande protagonismo. In amore, siete al centro dell’attenzione e sapete come mantenere viva la passione. Le coppie consolidate possono fare progetti a lungo termine, mentre i single attirano sguardi ovunque vadano. Sul lavoro, la determinazione vi aiuta a superare ostacoli e a guadagnare la fiducia di chi conta. Attenzione solo a non voler fare tutto da soli: la collaborazione potrà portare risultati ancora migliori. Weekend ideale per concedersi un momento di lusso o un piccolo viaggio.

♍ Vergine

Settimana un po’ più faticosa, in cui vi sentirete sotto pressione. In amore, la voglia di controllo rischia di soffocare il romanticismo: cercate di lasciare più spazio alla spontaneità.

I single potrebbero sentirsi poco motivati a uscire dalla propria comfort zone. Sul lavoro, possibili ritardi o modifiche di programma richiederanno pazienza e capacità di adattamento. Il fine settimana porta un miglioramento, soprattutto nelle relazioni familiari.

♎ Bilancia

Settimana positiva e armoniosa. In amore, siete dolci e disponibili, capaci di creare momenti di grande intesa con il partner. I single possono vivere incontri piacevoli, specialmente nei primi giorni. Sul lavoro, buone opportunità vi permettono di dimostrare le vostre competenze. È un periodo favorevole anche per accordi e collaborazioni. Il weekend sarà perfetto per attività culturali o viaggi brevi, che vi ispireranno nuove idee.

♏ Scorpione

Settimana intensa sul piano emotivo. In amore, potreste avvertire la necessità di chiarire situazioni sospese, anche a costo di affrontare discussioni delicate. I single potrebbero essere attratti da persone misteriose o carismatiche. Sul lavoro, la concentrazione è alta, ma evitate di farvi prendere dall’ansia di controllo. Le giornate di giovedì e venerdì sono ideali per completare progetti o pianificare strategie. Nel weekend, una notizia potrebbe cambiare i vostri piani.

♐ Sagittario

Settimana frizzante e stimolante. In amore, il desiderio di libertà si accompagna alla voglia di condividere esperienze intense. I single vivono un momento ideale per conoscere nuove persone, anche in contesti inaspettati.

Sul lavoro, l’entusiasmo vi spinge a mettervi in gioco, e potreste ricevere un’offerta interessante. Fate attenzione a non disperdere energie in troppi progetti contemporaneamente. Il weekend porta divertimento e sorprese.

♑ Capricorno

Settimana incentrata sulla concretezza. In amore, potreste apparire più distanti, ma in realtà state cercando di proteggere la vostra stabilità emotiva. I single non sono troppo propensi a nuove conoscenze, preferendo momenti di introspezione. Sul lavoro, la costanza vi premia, ma attenzione a non trascurare le relazioni con colleghi e collaboratori. Il fine settimana sarà utile per sistemare questioni pratiche e organizzative.

♒ Acquario

Settimana brillante e creativa.

In amore, siete spontanei e magnetici, pronti a vivere emozioni intense. Le coppie possono rafforzare il legame attraverso nuove esperienze, mentre i single hanno il vento in poppa per incontri fortunati. Sul lavoro, la vostra originalità viene apprezzata e potrebbe portarvi a un riconoscimento. Nel weekend, possibili inviti o eventi speciali da non perdere.

♓ Pesci

Settimana un po’ confusa e altalenante. In amore, rischiate di lasciarvi condizionare troppo dalle emozioni del momento. I single potrebbero idealizzare persone appena conosciute, rischiando delusioni. Sul lavoro, meglio non prendere decisioni affrettate: aspettate momenti di maggiore lucidità. Il weekend invita al riposo e a momenti di introspezione, utili per ritrovare equilibrio.