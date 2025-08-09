L'oroscopo di venerdì 15 agosto 2025 (giornata di Ferragosto) relativamente all'amore preannuncia possibili incontri per i single dell'Ariete, del Toro e del Cancro, mentre ci sarà stabilità e intimità per i nati sotto il segno del Capricorno che hanno una relazione di coppia. Approfondiamo ora i dettagli per tutti i simboli zodiacali.

La prima metà dello zodiaco

Ariete: per i single, l’atmosfera festosa di Ferragosto potrebbe portare un incontro vivace e stimolante; per chi è in coppia, giornata ideale per un’avventura insieme o un’attività che ravvivi la passione.

Toro: per i single, possibilità di conoscere qualcuno in un contesto conviviale e rilassato; per le coppie, Ferragosto sarà dolce e rassicurante, ma fate attenzione a piccole divergenze di vedute.

Gemelli: per i single, giornata brillante per fare nuove conoscenze in eventi o spostamenti; per chi è in coppia, ottima occasione per divertirsi insieme e condividere leggerezza.

Cancro: per i single, potrebbe esserci un incontro capace di toccare corde emotive profonde; per le coppie invece è il momento perfetto per rafforzare la complicità con gesti affettuosi.

Leone: per i single, fascino e sicurezza vi renderanno irresistibili; per le coppie, Ferragosto ideale per vivere momenti da protagonisti e sentirsi ammirati l’uno dall’altra.

Vergine: per i single, incontri possibili in contesti ordinati e tranquilli; per le coppie, giornata serena da vivere con calma, magari organizzando un pranzo speciale.

La seconda sestina zodiacale

Bilancia: per i single, Ferragosto regala occasioni per nuove conoscenze armoniose; per le coppie, clima dolce e pieno di intesa che favorisce il romanticismo.

Scorpione: per i single, possibili attrazioni forti e improvvise; per le coppie, passione e intensità emotiva renderanno la giornata indimenticabile.

Sagittario: per i single, giornata perfetta per conoscere persone in contesti di viaggio o avventura; per le coppie, Ferragosto vivace da vivere in movimento e con spirito libero.

Capricorno: per i single, sono possibili degli incontri in ambienti raccolti o familiari; per le coppie, giornata di stabilità e intimità, perfetta per rafforzare il legame.

Acquario: per i single, Ferragosto potrebbe sorprendere con un incontro originale e fuori dal comune; per le coppie c'è la voglia di rompere la routine e inventare qualcosa di nuovo insieme.

Pesci: per i single, il clima romantico può favorire un legame speciale; per le coppie è una giornata tenera e piena di emozioni condivise.