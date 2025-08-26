L'oroscopo della prima settimana di settembre, dall'1 al 7/09, si rivela positivo per l'Acquario, premiato con cinque trifogli. Al contrario la Vergine ne ottiene solamente tre. Di seguito le previsioni zodiacali segno per segno.

Previsioni astrologiche settimanali 1-7 settembre 2025

☘️☘️☘️Vergine. Questa settimana potrebbe essere caratterizzata da tensioni e momenti di nervosismo che rischiano di sfociare in parole poco controllate o atteggiamenti impulsivi. Per evitare fraintendimenti e discussioni inutili, sarà importante scegliere con attenzione come e quando parlare.

Alcune incomprensioni sul lavoro o nella vita privata potrebbero farvi perdere la pazienza più facilmente del solito. Il consiglio è di non lasciarvi trascinare dall'istinto e di trovare spazi per voi stessi, momenti di relax e attività che vi aiutino a scaricare la tensione. Non è il momento di alimentare conflitti, meglio rimandare decisioni delicate e concentrarsi sul benessere personale.

☘️☘️☘️Ariete. La lucidità potrebbe non essere al massimo e questo potrebbe causare piccoli errori di valutazione, sia sul lavoro che nella vita quotidiana. Se ultimamente avete avvertito un po' di stanchezza mentale, questa settimana sarà necessario rallentare i ritmi per evitare di fare passi falsi. Non è escluso che qualche contrattempo vi metta alla prova, ma mantenere la calma sarà la chiave per non complicare ulteriormente le cose.

Sul piano sentimentale, se ci sono state incomprensioni, non insistete per avere ragione: meglio chiarire con dolcezza. Dedicate del tempo a voi stessi e, se possibile, concedetevi un momento di svago.

☘️☘️☘️Pesci. La settimana potrebbe sembrare più faticosa del previsto e questo vi porterà a vedere il bicchiere mezzo vuoto. Alcune situazioni vi sembreranno bloccate e questo potrebbe influire sull’umore, spingendovi a isolarvi o a rimuginare troppo. È importante non cedere alla negatività: concentratevi sulle piccole cose che funzionano e non lasciate che un imprevisto vi rovini le giornate. Sul fronte affettivo, la tendenza al pessimismo potrebbe creare fraintendimenti con il partner o con chi vi interessa.

Siate più indulgenti con voi stessi e ricordate che ogni fase difficile è temporanea.

☘️☘️☘️Capricorno. Questa settimana vi troverete nella necessità di adattarvi alle persone e alle situazioni, mantenendo però la vostra coerenza. Potrebbero esserci contrasti con chi cerca di approfittarsi della vostra disponibilità, e in quel caso non esiterete a mostrare fermezza. In amore, potreste avvertire un po’ di distanza emotiva, non necessariamente per problemi reali, ma per il bisogno di riflettere. Non chiudetevi troppo in voi stessi e cercate di trovare un equilibrio tra il desiderio di controllo e la capacità di lasciarvi andare.

☘️☘️☘️☘️Toro. Se qualcuno proverà a giudicarvi o a farvi sentire inadeguati, il consiglio è di non dare troppo ascolto.

Questa settimana vi sarà utile concentrarvi su ciò che conta davvero, lasciando da parte opinioni poco costruttive. In amore, non alimentate discussioni per questioni di orgoglio: meglio puntare sul dialogo e sulla concretezza. Sul lavoro potreste ottenere buoni risultati se vi focalizzate sugli obiettivi senza farvi distrarre da chi vuole mettervi alla prova.

☘️☘️☘️☘️Scorpione. In questi giorni saranno le amicizie a giocare un ruolo chiave nella vostra vita. Avrete bisogno di confrontarvi, di ritagliarvi spazi leggeri con chi vi conosce bene. Se negli ultimi tempi avete trascurato qualcuno, questo è il momento di recuperare. Anche sul piano sentimentale, sarà utile mettere da parte eventuali rigidità e concedere al partner più attenzioni.

Un invito improvviso o una chiacchierata inaspettata potrebbe regalarvi buonumore.

☘️☘️☘️☘️Cancro. Dopo settimane di dubbi e incertezze, questa settimana potrete finalmente sentirvi più sicuri delle vostre scelte. Nonostante qualche piccola preoccupazione, avrete la sensazione di essere sulla strada giusta. In amore, un chiarimento potrebbe rafforzare il rapporto, mentre per chi è single non mancheranno occasioni per farsi notare. Non abbiate fretta: ogni passo avanti sarà solido e duraturo.

☘️☘️☘️☘️Gemelli. Questa settimana sarà favorevole per ampliare i vostri orizzonti. Sarete più curiosi, pronti a cercare nuove opportunità, sia nella vita professionale che in quella personale. Alcuni contatti interessanti potrebbero aiutarvi a portare avanti un progetto che avete a cuore.

In amore, il desiderio di leggerezza e divertimento si farà sentire: non trascurate chi vi vuole bene, ma concedetevi qualche momento spensierato.

☘️☘️☘️☘️☘️Sagittario. La settimana inizierà con qualche difficoltà, forse per stanchezza o tensioni accumulate, ma nel corso dei giorni la situazione migliorerà sensibilmente. Il weekend sarà particolarmente favorevole per incontri, svago e passione. In amore, se ci sono stati momenti di distanza, riuscirete a recuperarli con gesti semplici ma sinceri. Tenete a bada l’impazienza e aspettate il momento giusto per agire.

☘️☘️☘️☘️☘️Leone. Avrete una forza interiore che vi spingerà a superare limiti e paure. Questa settimana sarà utile per affrontare alcune ombre del passato e lasciarle andare.

In amore, chi è in coppia dovrà trovare un equilibrio tra il desiderio di libertà e quello di complicità. Per i single, ottime occasioni per conoscere persone interessanti, ma sarà fondamentale essere autentici e non forzare nulla.

☘️☘️☘️☘️☘️ Bilancia. Le relazioni saranno al centro della vostra settimana e vi regaleranno belle emozioni. Chi è in coppia vivrà momenti intensi, mentre chi è single potrà contare su incontri stimolanti e interessanti. Avrete fascino, capacità di comunicare e una voglia crescente di lasciarvi andare ai sentimenti. Un consiglio: non abbiate paura di mostrare quello che provate, anche a costo di sembrare vulnerabili.

☘️☘️☘️☘️☘️Acquario. La vostra mente sarà particolarmente lucida e questo vi permetterà di capire le situazioni prima degli altri.

Sul lavoro potreste cogliere opportunità importanti, mentre in amore saprete leggere tra le righe e comprendere cosa desidera chi vi sta accanto. Una settimana ideale per costruire, pianificare e rafforzare legami sinceri. Non sprecate questa energia: sfruttatela per trasformare idee in realtà.