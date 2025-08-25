L'oroscopo settimanale dall'1 al 7 settembre è pronto a rivelare come si aprirà questo nono mese dell'anno, anticipando che il segno dei Pesci godrà del massimo supporto astrale. Quest'ultimo segno dello zodiaco si posiziona al primo posto in classifica, mentre il Sagittario all'ultimo a causa di una lieve incertezza.

Classifica e oroscopo settimanale fino al 7 settembre 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Sagittario. La settimana si aprirà con una sensazione di lieve incertezza, soprattutto per chi ha appena concluso un periodo ricco di emozioni e cambiamenti.

Settembre porterà nuove possibilità, ma sarà necessario organizzarsi con attenzione per affrontare al meglio i prossimi impegni di lavoro o di studio. Potreste sentire il bisogno di rinnovare il guardaroba o di dare una ventata di freschezza al vostro stile personale, così da sentirvi più sicuri di voi stessi. Nonostante qualche pensiero legato alla gestione del tempo e delle spese, verso la fine della settimana ritroverete energia e vitalità, con giornate perfette per vivere momenti di passione e creatività.

1️⃣1️⃣- Gemelli. I prossimi giorni saranno piuttosto movimentati e ricchi di avvenimenti, alcuni dei quali potrebbero sorprendervi positivamente. Potreste ricevere una risposta attesa da tempo, oppure concludere un affare o un progetto rimasto in sospeso.

Tuttavia, ci saranno anche situazioni che richiederanno prudenza e capacità di prevenzione. Sarebbe utile limitare le spese superflue e ridurre la partecipazione ad ambienti troppo caotici. Sono in arrivo appuntamenti legati alla cura personale, come visite di controllo o miglioramenti estetici, che vi aiuteranno a sentirvi più in forma.

1️⃣0️⃣- Ariete. Settimana caratterizzata da un’altalena di emozioni. Da un lato, ci saranno compiti e responsabilità da affrontare, dall’altro una certa difficoltà a mantenere alta la concentrazione. Potreste avvertire nostalgia per le giornate estive e il desiderio di concedervi ancora un po’ di leggerezza. Chi si appresta a partire per un viaggio dovrà pianificare bene ogni dettaglio per evitare imprevisti.

In amore, le coppie consolidate potrebbero iniziare a progettare cambiamenti importanti, mentre i single avranno l’occasione di fare nuovi incontri, ma con la necessità di capire bene cosa cercano davvero.

9️⃣- Toro. Il mese si aprirà con una ritrovata serenità e con la possibilità di trascorrere più tempo con le persone care. Dopo un periodo di tensioni dovute al caldo e ai ritmi frenetici, potrete respirare un po’ di più e concentrarvi su ciò che conta davvero. Sarà una settimana che comporterà qualche spesa extra, magari per lo shopping stagionale o per esigenze pratiche legate alla ripresa delle attività. Attenzione a non eccedere con gli acquisti, meglio pianificare con criterio. Tra lunedì e martedì potreste iniziare un nuovo percorso per migliorare la forma fisica e il benessere.

8️⃣- Leone. I prossimi giorni saranno caratterizzati da un mix di situazioni contrastanti. Alcuni eventi potrebbero sorprendervi in modo piacevole, altri invece richiederanno un pizzico di diplomazia per essere affrontati senza stress. Qualcuno cercherà di scaricare su di voi responsabilità che non vi competono: meglio stabilire limiti chiari. Sul piano economico, le prospettive saranno incoraggianti, con possibili entrate extra che vi permetteranno di concedervi qualche sfizio. Si preannunciano piccoli spostamenti o brevi viaggi che porteranno una ventata di novità.

7️⃣- Cancro. La settimana sarà caratterizzata da una buona capacità di gestione delle situazioni impreviste. Grazie alla vostra naturale prudenza riuscirete a fronteggiare ogni sfida con determinazione e lucidità.

Anche se qualche programma rischierà di saltare, troverete alternative valide senza perdere la calma. Sul fronte sentimentale, le cose procederanno bene e alcune coppie riceveranno notizie positive in vista dei prossimi mesi. Le giornate saranno favorevoli per scoprire nuovi interessi e coltivare passioni che vi permetteranno di esprimere al meglio la vostra creatività.

6️⃣- Vergine. Dopo un periodo segnato da imprevisti e oscillazioni emotive, la settimana porterà maggiore equilibrio e stabilità. Potreste ritrovarvi a festeggiare un traguardo personale o professionale, oppure ricevere sorprese inaspettate da persone vicine. Chi è in cerca di nuove emozioni in amore dovrà muoversi con cautela, senza forzare i tempi.

Le spese andranno tenute sotto controllo per non rischiare di compromettere i risparmi accumulati, specialmente per ciò che riguarda desideri non strettamente necessari.

5️⃣- Bilancia. Settimana estremamente positiva, caratterizzata da creatività, fascino e grande voglia di fare. Sarete in grado di realizzare progetti interessanti e di stupire chi vi sta intorno con il vostro ingegno. Le relazioni sentimentali vivranno un periodo di intensa complicità e chi è single avrà buone opportunità di incontrare persone intriganti. Le famiglie con bambini dovranno occuparsi degli ultimi preparativi per la ripresa scolastica, ma senza trascurare momenti di svago che rafforzeranno l’armonia domestica.

4️⃣- Scorpione.

Dopo un periodo piuttosto monotono, finalmente la settimana porterà leggerezza e rinnovato entusiasmo. Vi sentirete pronti a ripartire con idee chiare e voglia di sperimentare. Le serate saranno animate da passione e intesa, sia per chi vive una relazione consolidata sia per chi è in cerca di nuove emozioni. Qualcuno potrebbe incontrare una persona speciale, ma sarà importante non lasciarsi travolgere da colpi di testa. Anche sul piano personale arriveranno spunti utili per migliorare la propria quotidianità.

3️⃣- Capricorno. Settimana ricca di prospettive concrete, con buone possibilità di guadagno e occasioni da valutare attentamente. Potrebbero arrivare offerte professionali o entrate economiche che vi permetteranno di alleggerire alcune preoccupazioni.

Alcuni di voi saranno impegnati con traslochi o viaggi, mentre altri dovranno affrontare questioni mediche con serenità. In generale, le giornate saranno produttive e orientate verso la crescita personale e la pianificazione del futuro.

2️⃣- Acquario. I giorni in arrivo segneranno una crescita progressiva. L’inizio della settimana potrebbe risultare un po’ lento, ma con il passare delle ore recupererete ritmo e motivazione. Il fine settimana si preannuncia brillante, con possibilità di incontri interessanti e momenti di passione intensa per le coppie. Avrete voglia di provare nuove esperienze e di dedicarvi a un hobby che possa arricchire le vostre giornate.

1️⃣- Pesci. Settimana di transizione che vi aiuterà a lasciarvi alle spalle le atmosfere estive e a proiettarvi verso nuovi progetti.

Sarà un periodo ideale per riorganizzare le idee e fissare obiettivi concreti per i mesi a venire. Attenzione a non farvi coinvolgere in discussioni sterili o in situazioni che non rispecchiano i vostri desideri. La salute sarà buona e vi sentirete pronti a iniziare un percorso di rinnovamento personale.