L'oroscopo della settimana dall'11 al 7 agosto 2025 è pronto a raccontare un panorama celeste ricco di sfumature, tra occasioni da cogliere e qualche imprevisto da gestire con misura. I nati sotto il segno del Toro si troveranno tra i favoriti del periodo, con energie stabili e giornate propizie in ambito professionale e affettivo. Al centro della scena anche chi è nato sotto il segno della Bilancia, accompagnato da un buon equilibrio emotivo e scelte ponderate che daranno risultati visibili. A dover gestire con maggiore attenzione sarà invece l’Acquario, alle prese con ritmi altalenanti e dinamiche relazionali da affrontare con tatto e chiarezza.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 8. La determinazione non mancherà nei prossimi giorni, e si noterà soprattutto nell’approccio a nuove sfide professionali che richiederanno prontezza e intuito. Il transito lunare a favore permetterà di far chiarezza su questioni rimaste in sospeso, anche in ambito familiare, con un dialogo più diretto ed efficace. La comunicazione, però, andrà gestita con diplomazia tra mercoledì e giovedì, per non innescare inutili tensioni. Il campo sentimentale si risveglierà con slanci più autentici, in particolare nella seconda parte del periodo, offrendo l’opportunità di riportare armonia laddove regnava il silenzio. L’energia sarà vivace, ma non costante: sabato potrebbe esserci un calo motivazionale, da bilanciare con momenti di svago o relax creativo.

Buona la conclusione, con una domenica in cui sarà possibile riconnettersi con qualcuno che mancava da tempo.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno martedì 12 agosto (Luna in Ariete);

martedì 12 agosto (Luna in Ariete); ★★★★★ lunedì 11 e mercoledì 13;

★★★★ giovedì 14, venerdì 15 e domenica 17;

★★★ sabato 16 agosto.

♉ Toro: voto 10. Primo in classifica! Tutto sembrerà andare nella direzione giusta, a partire dalla sfera personale, dove sarà possibile ottenere risposte chiare e soddisfacenti, soprattutto in relazioni che negli ultimi tempi avevano mostrato segnali incerti. Le giornate centrali offriranno occasioni importanti per farsi valere sul lavoro: una proposta, una conferma o un’apertura attesa da tempo potrebbero arrivare grazie all’impegno costante e alla determinazione che da sempre contraddistinguono chi appartiene a questo segno.

Il transito favorevole della Luna darà un’ulteriore spinta all’umore, rendendo più semplice superare vecchie insicurezze. In ambito affettivo, le emozioni scorreranno in modo naturale, sia per chi è in coppia sia per chi ha appena avviato un legame speciale. La tenacia sarà la carta vincente anche nel weekend, con un sabato produttivo e una domenica in cui il relax potrà essere vissuto con serenità e gratificazione interiore.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno giovedì 14 agosto (Luna in Toro);

giovedì 14 agosto (Luna in Toro); ★★★★★ lunedì 11, martedì 12 e venerdì 15;

★★★★ mercoledì 13 sabato 16 e domenica 17.

♊ Gemelli: voto 9. Il clima generale si mostrerà decisamente stimolante, con un flusso costante di idee e iniziative che favoriranno l’espansione in vari settori della vita.

La creatività sarà un alleato potente, soprattutto per chi lavora in ambito comunicativo, artistico o educativo. La capacità di adattamento permetterà di affrontare ogni variazione di programma senza disorientamenti. Anche nei rapporti affettivi si percepirà una maggiore complicità: alcuni scambi potranno risultare decisivi per rafforzare un legame o per lasciarsi andare con fiducia a un sentimento nascente. Non mancheranno momenti intensi da vivere tra giovedì e domenica, con un sabato in cui la Luna renderà più profondo il contatto con le emozioni. Sul fronte pratico, un accordo potrebbe rivelarsi vantaggioso, ma richiederà attenzione ai dettagli. In generale, si tratterà di giorni frizzanti e densi di stimoli positivi, utili per fare passi in avanti sia interiori sia concreti.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno sabato 16 agosto (Luna in Toro);

sabato 16 agosto (Luna in Toro); ★★★★★ giovedì 14 e domenica 17;

★★★★ lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 e venerdì 15.

♋ Cancro: voto 6. Un periodo altalenante, dove ogni conquista passerà attraverso uno sforzo di adattamento emotivo. L’ambiente circostante potrebbe risultare più esigente del solito, richiedendo una maggiore capacità di ascolto e una gestione più razionale delle priorità. I primi giorni saranno favorevoli per confronti sinceri, specie in ambito familiare, mentre tra giovedì e venerdì si percepirà una lieve stanchezza dovuta a carichi di lavoro o responsabilità condivise. La voglia di trovare stabilità emotiva si farà sentire, ma il rischio sarà quello di chiudersi eccessivamente.

Per chi è in coppia, sarà fondamentale lasciar spazio all’altro senza voler forzare i tempi; chi è solo dovrà attendere ancora prima di vedere i segnali desiderati. Il weekend inviterà alla calma, in particolare nella giornata di domenica, in cui si potrà avvertire un bisogno profondo di silenzio e riflessione. Servirà pazienza, ma ogni sforzo verrà ricompensato più avanti.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ martedì 12 e mercoledì 13;

★★★★ lunedì 11, giovedì 14 e venerdì 15;

★★★ sabato 16 agosto;

★★ domenica 17 agosto.

♌ Leone: voto 6. Il cammino sarà meno lineare del previsto, ma ci saranno picchi di luce capaci di ribaltare certi umori. In ambito professionale si dovranno affrontare questioni che necessitano lucidità e fermezza, evitando reazioni impulsive o mosse dettate dall’orgoglio.

Sarà importante saper distinguere tra ciò che merita attenzione immediata e ciò che può essere rimandato senza danno. Le giornate centrali offriranno uno slancio positivo, specie se si avrà il coraggio di delegare o chiedere collaborazione. Sul piano emotivo, il dialogo richiederà più tatto, anche nelle storie più rodate: non tutto sarà detto chiaramente, ma si dovrà imparare a leggere tra le righe. Tra venerdì e sabato, grazie alla spinta delle stelle, si potranno vivere momenti di rinnovata fiducia e calore, utili per recuperare energie e motivazioni. Domenica chiuderà il ciclo con un tono più lieve e distensivo, se si eviterà di rimuginare su ciò che non si può più cambiare.

La valutazione della settimana:

★★★★★ venerdì 15 e sabato 16;

★★★★ mercoledì 13, giovedì 14 e domenica 17;

★★★ lunedì 11 agosto;

★★ martedì 12 agosto.

♍ Vergine: voto 6.

Un percorso che inizierà con discreta armonia, ma che rivelerà alcune criticità tra mercoledì e giovedì, quando si farà sentire un calo di entusiasmo e forse un pizzico di delusione rispetto ad alcune aspettative disattese. Tuttavia, la visione analitica consentirà di mettere a fuoco ciò che conta davvero, selezionando con maggiore consapevolezza ciò che vale la pena coltivare. In ambito lavorativo, si apriranno spiragli interessanti per chi sa essere propositivo, mentre le giornate finali si riveleranno generose sul fronte delle relazioni, regalando sorrisi, intese e incontri che potrebbero lasciare il segno. L’equilibrio interiore sarà recuperabile già da venerdì, ma sarà tra sabato e domenica che l’umore si farà più leggero e proiettato verso l’intimità e la condivisione.

Per chi si sente stanco, sarà il momento ideale per rallentare e ricaricare mente e corpo con attività che donano serenità autentica.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ sabato 16 e domenica 17;

★★★★ lunedì 11, martedì 12 e venerdì15;

★★★ giovedì 14 agosto;

★★ mercoledì 13 agosto.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 8. L'oroscopo settimanale prevede un periodo favorevole alla rigenerazione interiore e alla pianificazione di progetti significativi. In campo professionale, l'inizio sarà particolarmente vivace: idee lucide e capacità di valutazione porteranno vantaggi inaspettati. Chi è coinvolto in trattative o progetti in collaborazione troverà appoggio da interlocutori validi.

Nelle relazioni sentimentali, il dialogo sincero riaprirà spazi di tenerezza e comprensione, rendendo più solido il rapporto di coppia. Per chi è solo, alcune occasioni intriganti potrebbero nascere in contesti quotidiani, soprattutto tra mercoledì e sabato. Il weekend sarà ideale per condividere momenti spensierati con persone di fiducia, allontanando ogni forma di tensione accumulata nei giorni centrali. Sarà il momento perfetto per concentrarsi sull'equilibrio personale, mantenendo il cuore aperto e la mente vigile.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno lunedì 11 agosto;

lunedì 11 agosto; ★★★★★ martedì 12 e mercoledì 13;

★★★★ giovedì 14, sabato 16 e domenica 17;

★★★ venerdì 15 agosto;

♏ Scorpione: voto 7.

Dopo un avvio un po' macchinoso, la prospettiva migliorerà notevolmente nella seconda metà del periodo. All’inizio, si suggerisce di evitare confronti diretti in ambito lavorativo, specialmente se legati a vecchie questioni mai completamente risolte. Verso mercoledì, invece, si farà sentire un’energia più decisa, utile per affermare posizioni con maggiore sicurezza. In amore, la fase centrale porterà chiarimenti e risposte: chi ha vissuto incertezze ritroverà il piacere di condividere emozioni senza timori. Le relazioni stabili beneficeranno di un dialogo più fluido e di una nuova complicità. Chi è alla ricerca di emozioni nuove potrebbe vivere incontri fuori dagli schemi, stimolanti ma da gestire con prudenza.

Gli ultimi giorni saranno perfetti per recuperare serenità e condividere esperienze gratificanti.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno mercoledì 13 agosto;

mercoledì 13 agosto; ★★★★★ giovedì 14 e venerdì 15;

★★★★ sabato 16 e domenica 17;

★★★ martedì 12 agosto;

★★ lunedì 11 agosto.

♐ Sagittario: voto 7. Un andamento altalenante, ma con picchi interessanti soprattutto nel fine settimana. In ambito lavorativo, servirà pazienza per affrontare una partenza lenta: gli imprevisti del martedì potrebbero rallentare alcuni piani, ma nulla che non si possa recuperare con buona volontà. Dal giovedì in poi, la fiducia tornerà a crescere, accompagnata da un’intuizione più nitida sulle decisioni da prendere.

In campo affettivo, ci sarà bisogno di maggiore presenza e meno parole: piccoli gesti d’attenzione faranno la differenza, soprattutto per chi ha vissuto tensioni. I single saranno spinti a mettersi in gioco, anche in situazioni fuori dall’ordinario. Gli ultimi giorni, ricchi di entusiasmo e belle sensazioni, apriranno spiragli positivi e doneranno energia per affrontare nuove sfide.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno venerdì 15 agosto;

venerdì 15 agosto; ★★★★★ sabato 16 e domenica 17;

★★★★ lunedì 11 e giovedì 14;

★★★ mercoledì 13 agosto;

★★ martedì 12 agosto.

♑ Capricorno: voto 7. Un periodo da vivere con realismo e moderazione, senza pretendere risposte immediate o sviluppi fulminei. La fase iniziale sarà costruttiva: le giornate di lunedì e martedì offriranno spunti utili per riorganizzare piani professionali, soprattutto per chi sta cercando stabilità o nuovi incarichi. Mercoledì porterà a riflettere su dinamiche interne, spingendo a rivedere priorità relazionali. Nei rapporti sentimentali, si noterà il bisogno di maggiore sintonia: chi è in coppia dovrà mediare tra esigenze personali e quelle del partner, evitando inutili rigidità. Venerdì si presenterà leggermente sottotono, perciò sarà consigliabile evitare polemiche. Domenica, invece, favorirà un ritorno alla tranquillità emotiva, offrendo nuove motivazioni per guardare avanti con maggiore slancio.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno domenica 17 agosto;

domenica 17 agosto; ★★★★★ lunedì 11 e martedì 12;

★★★★ mercoledì 13 e sabato 16;

★★★ giovedì 14 agosto;

★★ venerdì 15 agosto.

♒ Acquario: voto 5. Sarà un periodo di calo generale, decisamente complesso ma non privo di spiragli interessanti. All’inizio, il quadro astrale invita alla prudenza, soprattutto nella gestione di tensioni professionali che potrebbero emergere sotto forma di scadenze o richieste inaspettate. Nei rapporti con colleghi o collaboratori sarà importante mantenere diplomazia, evitando atteggiamenti impulsivi. A livello sentimentale, si potranno percepire contrasti tra ciò che si desidera e ciò che si riesce a esprimere: le giornate centrali richiederanno un approccio più empatico e meno razionale. Il fine settimana, invece, si preannuncia più sereno: l’umore tornerà positivo e alcune incertezze troveranno una direzione più chiara. Domenica sarà particolarmente significativa per chi ha voglia di ripartire con uno spirito nuovo.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

★★★★★ domenica 17 agosto;

★★★★ lunedì 11, martedì 12, venerdì 15 e sabato 16;

★★★ mercoledì 13 agosto;

★★ giovedì 14 agosto.

♓ Pesci: voto 6. La gestione delle emozioni sarà al centro di questa fase, in particolare nella sfera relazionale. Lunedì offrirà l’occasione per affrontare alcune situazioni lasciate in sospeso, con l’aiuto di una maggiore lucidità mentale. Il lavoro procederà senza grandi scossoni, ma richiederà attenzione nei dettagli, soprattutto tra martedì e giovedì. Sul piano affettivo, ci sarà bisogno di ascolto autentico: la comunicazione tenderà a migliorare, ma solo se si eviteranno risposte evasive o comportamenti contraddittori. Il weekend potrebbe risultare stancante, in particolare il sabato, in cui l’energia calerà sensibilmente. Per ritrovare equilibrio, sarà utile dedicarsi ad attività rigeneranti e mettere al centro del proprio tempo solo chi merita davvero. La domenica, pur meno brillante, porterà spunti utili per voltare pagina con più determinazione.

La graduatoria settimanale con le stelle: