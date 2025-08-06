L'oroscopo della settimana dall'11 al 17 agosto 2025 evidenzia, per molti, la necessità di ridefinire priorità e spazi interiori, tanto in amore quanto nella sfera pratica. Alcuni segni, come i nati sotto la costellazione dei Pesci, godranno di un cielo particolarmente favorevole, capace di stimolare intuizioni brillanti e slanci sentimentali. Altri, come i nativi della Bilancia, si confronteranno con un’esigenza più impellente di chiarezza, soprattutto nei rapporti personali e nella comunicazione. La voglia di cambiamento animerà lo Scorpione, mentre il Capricorno sarà chiamato a gestire la quotidianità con un pizzico di pazienza in più.

Oroscopo e pagelle della settimana entrante: Ariete prende un ottimo 'otto'

♈ Ariete: voto 8 - La settimana inizierà con un ottimo umore generale, capace di accompagnarvi verso momenti piacevoli. Il cielo favorevole darà nuova linfa alla vita sentimentale, soprattutto per coloro che vivono una relazione da tempo. Sarà un periodo in cui l’intesa con il partner sarà facilitata dalla complicità e dalla comunicazione. Per i nativi single, nuove opportunità potrebbero arrivare improvvisamente, creando una serie di emozioni da gestire con attenzione. In ambito lavorativo, le vostre idee risulteranno particolarmente valide, anche se sarà fondamentale perfezionarle prima di renderle operative. Non sottovalutate il potere di un sorriso o di una parola gentile per migliorare i rapporti con i colleghi.

Mercoledì si preannuncia come una giornata particolarmente favorevole per esprimere idee e desideri con chiarezza. La chiave del successo, sia a livello personale che professionale, risiederà nella sincerità e nel buon senso.

♉ Toro: voto 9 - In questo periodo, le vostre energie saranno canalizzate in modo molto positivo. Grazie al supporto astrale, le cose si sistemeranno con una certa facilità, tanto in ambito lavorativo quanto in quello affettivo. Nel lavoro, la lucidità mentale vi guiderà verso soluzioni pratiche e vantaggiose. Non è escluso che si presentino anche opportunità inaspettate, che vi spingeranno a fare un passo avanti nella vostra carriera. In amore, il legame con il partner si rafforzerà grazie a piccoli gesti quotidiani che contribuiranno a mantenere l’armonia.

Per i nativi che sono ancora in cerca dell’anima gemella, sarà il momento ideale per fare nuove conoscenze, anche se il cuore potrebbe essere ancora in attesa di segnali più chiari. A metà settimana, un confronto aperto con chi vi sta vicino potrebbe rivelarsi particolarmente fruttuoso. Attenzione a non perdere di vista le priorità, specialmente quando si tratterà di nuovi progetti.

♊ Gemelli: voto 7 - Il periodo avrà un buon inizio, con la mente che si farà più lucida e determinata. In ambito lavorativo, le idee non mancheranno e potreste affrontare anche le situazioni più complesse con una visione pragmatica. Tuttavia, non tutto sarà facile: dovrete cercare di gestire alcune difficoltà con calma e pazienza, specialmente verso metà settimana, quando le emozioni potrebbero prendere il sopravvento.

In amore, è il momento di guardare avanti e non restare troppo ancorati a situazioni che ormai appartengono al passato. Non permettete a vecchie storie di influenzare negativamente le vostre nuove opportunità sentimentali. I giorni più favorevoli saranno venerdì e sabato, quando l’energia positiva vi aiuterà a risolvere eventuali incomprensioni con il partner. Nel lavoro, non abbiate paura di collaborare con gli altri: il dialogo e la condivisione di idee si riveleranno la chiave per raggiungere risultati migliori del previsto.

♋ Cancro: voto 6 - Settimana un po' incerta, in cui la tensione potrebbe emergere soprattutto all'inizio. L'impulsività, se non tenuta sotto controllo, rischierà di creare qualche incomprensione sia nelle relazioni affettive che professionali.

In amore, evitate di concentrarvi troppo sui piccoli conflitti e cercate di essere più comprensivi. Anche se la voglia di ribellarsi può sembrare forte, abbiate il buon senso di lasciare passare il momento e riflettere prima di reagire. Sul lavoro, la situazione migliorerà a partire da metà settimana, quando avrete più chiarezza nelle scelte. Dovrete concentrarvi sugli aspetti pratici delle cose e fare uno sforzo maggiore per trovare soluzioni concrete. Non abbiate paura di chiedere aiuto a chi ha più esperienza: potrebbe arrivare un consiglio prezioso che vi aiuterà a far crescere i vostri progetti. Il weekend promette maggiore serenità, soprattutto se sarete disposti a fare un passo indietro e concedervi un po' di riposo.

♌ Leone: voto 5 - I prossimi sette giorni si preannunciano piuttosto impegnativi per i nativi di questo segno. Avvertirete la necessità di rinnovarvi e uscire dai consueti schemi, ma sarà necessario fare attenzione a non cedere troppo a istinti impulsivi. Il desiderio di cambiamento potrebbe portare a decisioni affrettate, ma sarebbe meglio non agire senza aver valutato con calma le conseguenze. In amore, le cose potrebbero essere altalenanti, con alcuni momenti di conflitto che rischiano di farvi perdere la pazienza. È il momento di prendere una pausa e riflettere su cosa desiderate davvero. A livello lavorativo, non mancheranno le sfide, ma sarà più utile concentrarsi su ciò che è veramente utile per il progresso.

Non abbiate paura di accantonare progetti che non vi stanno dando i risultati sperati. Verso fine settimana, ci saranno miglioramenti, ma solo se riuscirete a fare chiarezza nelle vostre priorità.

♍ Vergine: voto 6 - La settimana a venire porterà con sé alcune sfide in ambito familiare e lavorativo. Potreste sentirvi sopraffatti dalle responsabilità e dalle richieste altrui. In amore, le cose saranno relativamente tranquille, ma non mancheranno piccole incomprensioni. Sarà importante mantenere la calma e non cedere alla tentazione di rinfacciare vecchi problemi. Una comunicazione sincera e aperta contribuirà a rafforzare il legame con il partner. Sul piano lavorativo, non mancheranno momenti di riflessione, ma è fondamentale non procrastinare e affrontare le questioni in sospeso con determinazione.

A metà settimana, cercate di dedicarvi un po’ di tempo per voi stessi, lontano dalle preoccupazioni quotidiane. Un po’ di relax potrebbe essere la chiave per ritrovare la giusta energia. La settimana si concluderà con qualche piccolo passo in avanti, soprattutto se sarete disposti a confrontarvi con le vostre insicurezze.

♎ Bilancia: voto 6 - L'oroscopo settimanale evidenzia un periodo sufficientemente positivo. Alcune giornate potrebbero farvi sentire come se non riusciste a essere compresi dagli altri, ma la causa potrebbe risiedere proprio nel modo in cui vi esprimete. Le parole che usate, e forse anche il tono, non sempre trasmetteranno chiaramente le vostre intenzioni. L’invito sarà quindi quello di rallentare e cercare di comunicare con maggiore serenità.

L’equilibrio che cercate dovrà essere costruito giorno per giorno, partendo da un atteggiamento più calmo e riflessivo. In amore, non lasciate che la routine si trasformi in una trappola: prendetevi il tempo per ravvivare la vostra relazione, magari con piccoli gesti inaspettati. Nel lavoro, cercate di instaurare un dialogo con chi vi sta accanto; potreste dover affrontare incombenze poco piacevoli, ma una collaborazione sincera vi permetterà di superarle senza troppe difficoltà.

♏ Scorpione: voto 6 - La settimana che si avvicina porterà con sé una voglia di cambiamento. Siate pronti a esplorare nuovi orizzonti e a mettervi alla prova. Il desiderio di rinnovamento non sarà solo emotivo, ma anche professionale, con una spinta a cercare nuove sfide che stimolino la vostra crescita.

Gli imprevisti, soprattutto a livello familiare, potrebbero sembrare degli ostacoli, ma riuscirete ad affrontarli con una diplomazia che vi sorprenderà. Il segreto per questa settimana sarà quello di prendere la vita con una leggerezza che solitamente non appartiene al vostro temperamento. A livello lavorativo, qualcosa inizierà a sbloccarsi, facendovi provare una sensazione di sollievo. La sensazione di vedere finalmente dei progressi vi darà nuova motivazione per andare avanti.

♐ Sagittario: voto 7 - Questa settimana vi troverete con una carica energetica che vi permetterà di affrontare con determinazione tutti gli impegni. Le cose da fare sono tante, quindi organizzatevi per evitare di sentirvi sopraffatti.

La priorità sarà quella di dare la giusta attenzione alla persona che amate, dimostrando affetto e vicinanza. Non dimenticate però che la fiducia che riponete negli altri non sempre viene ricambiata con la stessa sincerità. Siate vigili e non lasciate che l’ingenuità vi porti a disillusioni. L’umore sarà un po’ altalenante all'inizio della settimana, ma con l’avanzare dei giorni, le cose torneranno al loro posto. La vostra determinazione, unita a una gestione attenta degli impegni, vi permetterà di ottenere i risultati desiderati.

♑ Capricorno: voto 6 - La routine potrebbe iniziare a farvi pesare, soprattutto per alcune spese impreviste che potrebbero presentarsi. Sarà importante cercare di organizzarsi meglio per evitare che queste spese vi mettano in difficoltà.

A livello familiare, i giorni migliori per vivere serate tranquille con i vostri cari saranno da metà a fine settimana. Tuttavia, lunedì e martedì sarete meno inclini a confrontarvi con chi non riesce a vedere le cose da una prospettiva diversa. Preferirete allontanarvi temporaneamente, per poi riprendere il dialogo quando le acque si saranno calmate. Domenica, anche se la situazione sarà più serena, qualche piccolo malumore potrebbe esserci, ma non dipenderà da voi. Per smorzare la tensione, cercate di portare un po’ di leggerezza nella giornata.

♒ Acquario: voto 6 - Sarà una settimana impegnativa, ma non priva di opportunità per crescere. Le difficoltà emotive potrebbero farsi sentire verso la fine della settimana, ma non dureranno a lungo.

Il problema potrebbe derivare da situazioni passate o da persone che non riescono a comprendere appieno le vostre intenzioni. In amore, evitate di reagire d’impulso alle difficoltà e cercate di confrontarvi con il partner, evitando lo scontro. Il vostro fascino naturale e la forza interiore vi permetteranno di risolvere ogni problema, ma non dovete perdere di vista gli obiettivi concreti. Non lasciatevi distrarre da circostanze poco favorevoli. L’impegno che metterete nelle cose vi porterà a risultati soddisfacenti, anche se con qualche difficoltà iniziale.

♓ Pesci: voto 10 - La settimana sarà particolarmente positiva, grazie alla benevolenza della Luna che illuminerà il vostro segno. L’amore sarà il protagonista dei giorni a venire, regalando emozioni intense e forti. Se ci sono stati conflitti in passato, ora sarà il momento giusto per superare ogni dissidio. Le giornate di martedì e mercoledì saranno le più favorevoli, con una serie di intuizioni che potrebbero aiutarvi a risolvere difficoltà in ambito lavorativo. Non solo sarete al centro dell'attenzione, ma vi sentirete anche apprezzati da chi vi circonda. Per quanto riguarda la vita professionale, le vostre idee cominceranno a dare frutti e a farsi notare. Domenica, invece, sarà un giorno perfetto per dedicare più tempo al partner: organizzate qualcosa di speciale per lui o lei. La settimana si concluderà con il sorriso e una rinnovata energia.