Questa settimana dall'1 al 7 settembre, l'oroscopo dei tarocchi porta la carta della Temperanza al segno del Toro, simboleggiando un periodo di armonia, equilibrio e integrazione. La Temperanza invita a calibrare le proprie energie, fondendo desideri contrastanti in un'unica melodia armoniosa. Una carta simbolo di moderazione e cura spirituale, essa suggerisce che il segreto della felicità risiede nell'integrazione della semplicità nella complessità della vita quotidiana. Questo arcano maggiore può essere una guida potente nella ricerca di equilibrio, un talismano da portare con sé mentre navigate attraverso le sfide quotidiane.

La Temperanza con il suo messaggio di armonizzazione si sposa perfettamente con il carattere tenace del Toro. Non si tratta di una settimana per azioni impulsive o svolte radicali ma per intuire il giusto momento per bilanciare esigenze personali e collettive. Come un giardiniere paziente, prendetevi il tempo per coltivare ciò che vi sta a cuore, siano essi progetti, relazioni o il vostro benessere interiore. Utilizzate questo periodo per radicare i vostri propositi e per dare forma ai vostri sogni con costanza, la vostra virtù più grande.

Parallelismi con altre culture

Il concetto espresso dalla Temperanza trova echi affascinanti in altre culture del mondo. Nei principi del Taoismo, ad esempio, l'ideale del "Wu wei" o "non-azione" si avvicina all'essenza della Temperanza, sottolineando l'importanza di una vita fatta di equilibrio e di azioni in armonia con l'universo.

Invece di forzare le cose, il taoista segue il flusso naturale delle energie, proprio come suggerisce la carta della Temperanza.

Un altro parallelo si può trovare nella pratica giapponese del Kaizen, un principio che afferma il miglioramento continuo attraverso piccoli e costanti cambiamenti. Questa filosofia incoraggia l'approccio paziente e metodico che la Temperanza incarna. Così come la Temperanza lavora con la mescolanza pacifica delle acque, il Kaizen vede ogni piccolo passo come parte di un tutto più grande, in continua evoluzione.

Anche nella cultura degli aborigeni australiani si ritrova l'invito all'equilibrio: nelle loro storie del "tempo del sogno", il mondo viene modellato da forze che si influenzano a vicenda in un continuo processo di creazione e rigenerazione.

Il Toro, attraverso la Temperanza, può trarre ispirazione da queste narrazioni antiche e applicare tali insegnamenti alla propria vita, cercando la connessione tra il proprio mondo interiore e l'ambiente che lo circonda.

Consiglio delle stelle per i Toro

Questa settimana il consiglio delle stelle per i Toro è di abbracciare l'arte dell'equilibrio nel quotidiano. Cercate di trovare un punto mediano tra l'azione e la contemplazione, tra l'ascolto di voi stessi e degli altri. È un periodo favorevole per integrare la routine con nuove abitudini che possano arricchire il vostro spirito e rafforzare il vostro corpo. Questo potrebbe includere l'introduzione di pratiche di meditazione o esercizi che favoriscano la consapevolezza.

Lavorare con la Temperanza significa anche migliorare le relazioni esterne e interne, imparando l'armonia del dare e ricevere, della parola e del silenzio. Provate a equilibrare il carico emotivo di ciascun rapporto e il contesto lavorativo, evitando gli eccessi e coltivando una comunicazione chiara e onesta. Infine, riconoscete il valore della pazienza e della perseveranza, strumenti necessari per raggiungere quella serenità di cui la Temperanza è simbolo.

La chiave del vostro successo in questo periodo risiede nella capacità di percepire le sfumature tra i contrari, consentendo loro di fondersi in un'unica serenità interiore. Lasciate che la Temperanza guidi i vostri passi, bilanciando le energie del cuore e della mente per costruire una vita più soddisfacente. "Equilibrio" sarà il vostro mantra, l'allineamento di tutte le vostre parti preziose costituisce la melodia perfetta della vostra esistenza.