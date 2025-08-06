L'oroscopo dei tarocchi per il Capricorno del 7 agosto 2025 è illuminato dall'arcano maggiore del Mondo. Questa carta rappresenta la realizzazione, il compimento e il completamento di cicli, un tema cruciale per chi è nato sotto il segno del Capricorno. Con un simbolismo che richiama l'unità e l'armonia, il Mondo indica che gli sforzi saranno finalmente riconosciuti e le fatiche premiate. La figura centrale del Mondo danza al centro di una corona di alloro, un eterno simbolo di vittoria e realizzazione che incoraggia il Capricorno a danzare con fiducia verso il proprio futuro, festeggiando i successi raggiunti.

Sotto l'influenza del Mondo, il Capricorno è invitato a riflettere su quanto costruito e apprezzare il viaggio compiuto. Questo è un momento perfetto per tirare le somme, scrutare i dettagli dei successi personali e magari riconsiderare gli obiettivi futuri. Lasciate che questo potente arcano guidi i vostri passi verso nuovi inizi, spinto dalle lezioni apprese nei cicli precedenti completati. Se c'è stato un periodo di attesa, giovedì potrebbe essere il giorno in cui tutto si allinea e gli sforzi si concretizzano in risultati tangibili, dando un senso di compimento alle vostre ambizioni.

Parallelismi con altre culture

Il concetto di realizzazione rappresentato dal Mondo trova eco in molte culture del mondo.

In India, il ciclo buddhista di Samsara esprime l’idea del ciclo di nascita e rinascita, dove il perseguimento dell'illuminazione conduce alla liberazione. Analogamente, il processo di raggiungimento del Nirvana è una meta ultima che riflette la conclusione dei cicli materiali come suggerito dal tarocco del Mondo. Nella tradizione mesoamericana, il simbolo del Serpente Piumato, o Quetzalcoatl, rappresenta l’evoluzione spirituale e il completamento dei cicli della vita. Queste immagini universali rimandano al viaggio personale del Capricorno verso il successo e la realizzazione, invitandolo a guardare oltre le strutture temporali e ad abbracciare una visione più grande.

In Cina, il concetto di Dao o "Via" espone la necessità di equilibrio e armonia come meta ultima.

Il Mondo, con il suo simbolismo di totalità, può essere visto come un richiamo a questa via di armonia e pace, un percorso che integra i dualismi della vita in una coesione perfetta. Per il Capricorno, navigare questo viaggio implica l'unione delle esperienze passate e presenti, concedendo il lusso di un respiro profondo e soddisfatto davanti al panorama completo della propria esistenza.

Consiglio delle stelle per i Capricorno

Giovedì, il Capricorno è incoraggiato a celebrare le proprie conquiste e a riconoscere il proprio valore. La carta del Mondo suggerisce di prendersi un momento per integrare tutte le esperienze in un'immagine chiara e positiva del proprio percorso. Riflettete su ciò che avete raggiunto e su come possiamo costruire sul successo attuale per innescare nuove iniziative.

Questo è il tempo giusto per ringraziare voi stessi per la dedizione e la perseveranza dimostrata negli anni passati.

Approfittate di questo periodo per sognare in grande, pianificare nuovi obiettivi e percorrere il vostro cammino verso il futuro con una fiducia rinnovata. Lasciate che il potere del Mondo vi spinga a esplorare nuovi orizzonti, a connettervi con coloro che condividono la vostra visione e a porre basi solide per ciò che verrà. A volte, il semplice atto di riconoscere e celebrare i traguardi può alimentare la creatività e la determinazione necessarie per l'evoluzione futura.

Il vostro mantra per giovedì: “Ho completato il mio ciclo e mi preparo per nuovi orizzonti”.