L'oroscopo di martedì 12 agosto ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche del giorno sono pronte a rivelare tutti i segreti dei segni zodiacali, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale.

La Bilancia e i Pesci non si lasceranno andare facilmente. Tenderanno a isolarsi e si muoveranno con estrema cautela. Vorranno evitare di ripetere sempre gli stessi errori. L'Ariete e lo Scorpione, al contrario, saranno l'anima della festa. Accoglieranno le novità con gioia e saranno pronti a lasciarsi il passato alle spalle.

Oroscopo del giorno 12 agosto: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: questa giornata sarà molto positiva per voi. Riuscirete a lasciarvi alle spalle il passato e a concentrarvi, con gioia, solo sul futuro. L'affetto non vi mancherà.

Toro: potrebbe essere il momento giusto per prendere una decisione importante dal punto di vista lavorativo. Non dovrete avere paura di osare: le stelle saranno dalla vostra parte.

Gemelli: ci sarà un po' di confusione in ambito sentimentale. Il vostro cuore vi guiderà in una direzione, ma la mente avrà in serbo una direzione differente. Sarà necessario fare una scelta.

Cancro: ripetere sempre le stesse cose non vi porterà a niente. Sarà il momento di provare a cambiare alcuni dei vostri schemi: non ve ne pentirete.

Leone: metterete la sincerità al primo posto. Sarete leali, ma pretenderete lo stesso comportamento anche dalle persone che vi staranno accanto. Non userete mezzi termini.

Vergine: avvertirete il bruciante desiderio di essere ascoltati. In alcune situazioni, purtroppo, avrete la sensazione di essere messi da parte. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non lasciar correre.

Bilancia: preferirete non compiere mosse azzardate. Sarà meglio procedere a piccoli passi, evitando di esagerare. Ciò che permetterà di andare avanti con disciplina e costanza.

Scorpione: vi circonderete di persone davvero speciali. Sarete pronti a condividere tutto con loro. Proverete una gioia incontenibile, che manterrà alto il vostro umore.

Sagittario: la vita sentimentale subirà una battuta d'arresto. Sarete stanchi di portare avanti relazioni senza futuro. Vorrete prendervi un po' di tempo per voi stessi.

Capricorno: non vi piacerà dovervi comportare secondo schemi prestabiliti. Preferirete muovervi liberamente, anche a costo di commettere degli errori.

Acquario: affronterete questa giornata in modo positivo. Riuscirete a distinguervi dalla massa e non avrete paura di osare. Speranza e amore non mancheranno.

Pesci: la cautela non sarà mai troppa. Vi renderete conto di non poter rischiare, soprattutto in questo momento della vostra vita. Resterete in allerta.