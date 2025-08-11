Le previsioni dell'oroscopo dell'ultima settimana di agosto, che va dal 25 al 31 rivelano che questo è un momento molto favorevole per i Gemelli. I Pesci, invece, farebbero bene a guardarsi le spalle.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: non siete persone particolarmente pazienti. Cercate di darvi da fare e di mettervi in gioco il più possibile, soprattutto se state cercando nuove occasioni professionali.

11° Pesci: le previsioni dell'oroscopo al 31 agosto vi invitano a guardarvi le spalle. Non tutte le persone che vi circondano si stanno comportando in maniera onesta e sincera, quindi meglio allontanare le persone sospette.

10° Leone: se sentite il bisogno di ricevere un aiuto, forse è bene che lo chiediate. Non esitate e non fatevi troppi problemi. Chiedere il supporto altrui non è segno di debolezza, ma di intelligenza.

9° Vergine: in amore potrebbe esserci qualche questione in sospeso da risolvere. Cercate di non lasciarvi condizionare troppo dalle ingerenze delle persone che vi circondano.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: cercate di credere un po' di più in voi stessi. Le previsioni dell'oroscopo dal 25 al 31 agosto vi invitano ad essere attenti e pronti a cimentarvi in nuove occasioni.

7° Scorpione: ci sono delle novità in arrivo sul fronte dei rapporti di coppia, ma anche nel lavoro potrebbero sopraggiungere dei cambiamenti interessanti.

Siate pronti e predisposti alle novità.

6° Acquario: buon momento per inseguire un vostro obiettivo e realizzarlo. Se vi sentite con il piede in due scarpe in amore, forse è il caso di prendere una decisione.

5° Capricorno: non siate troppo severi con voi stessi. A tutti può capitare di commettere degli errori, la cosa importante è saperli riconoscere e non ripeterli.

Oroscopo segni fortunati dal 25 al 31 agosto

4° in classifica Bilancia: novità in arrivo sul fronte dei rapporti di coppia. In amore è importante essere audaci e non fermarsi dinanzi il primo ostacolo. Solamente i più coraggiosi raggiungeranno dei traguardi importanti nel lavoro.

3° Gemelli: momento decisamente favorevole per voi.

Le previsioni dell'oroscopo della settimana fino al 31 agosto vi invitano ad essere lungimiranti e a guardare al futuro con ottimismo, in quanto potrebbero arrivare delle occasioni interessanti.

2° Cancro: ci sono delle questioni molto intriganti che riguardano la sfera sentimentale. Non siate troppo indecisi e seguite un po' di più il vostro istinto.

1° Toro: ottimo momento dal punto di vista della fortuna e delle occasioni. Cercate di mettervi in gioco e di essere audaci e vedrete che ne trarrete vantaggio.