L'oroscopo di lunedì 1° settembre ha in serbo tante sorprese. Con l'inizio di un nuovo mese, molti equilibri cambieranno. Il Leone e il Sagittario avranno bisogno di nuovi stimoli. Appariranno stanchi e molti annoiati. Per andare avanti dovranno recuperare la giusta motivazione. In caso contrario, l'apatia potrebbe prendere il sopravvento. La Vergine e il Capricorno, invece, appariranno più determinati che mai: avranno degli obiettivi ambiziosi da raggiungere e non si tireranno di certo indietro.

Oroscopo di lunedì 1° settembre: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: andrete alla ricerca dell'anima gemella. Purtroppo, la realtà deluderà le vostre aspettative. Farete fatica a trovare qualcuno di affine. L'oroscopo vi consiglia di non accontentarvi.

Toro: non sopporterete le persone arroganti. Vorrete relazionarvi solo con coloro che dimostreranno di essere gentili e rispettose. Attenzione a non perdere la pazienza.

Gemelli: sarete piuttosto diffidenti verso il prossimo. A causa di alcune esperienze vissute in passato, non riuscirete proprio a lasciarvi andare. Avrete bisogno di tempo.

Cancro: la vostra timidezza potrebbe crearvi qualche piccolo problema sul posto di lavoro. Farete fatica a interagire con i colleghi e, a volte, vi sentirete anche in soggezione.

Leone: questa giornata vi offrirà ben pochi stimoli. Tenderete ad annoiarvi facilmente e a perdere l'entusiasmo. Potrebbe essere utile modificare la vostra routine.

Vergine: la vostra determinazione non vacillerà di fronte a niente. Stringerete i denti e vi impegnerete per raggiungere tutti i traguardi che vi siete prefissati. Il successo sarà a portata di mano.

Bilancia: vorrete restare un po' da soli. Avrete bisogno di tempo per riflettere e per lasciarvi alle spalle ciò che vi ha fatto stare male. La famiglia, però, potrebbe essere un po' insistente.

Scorpione: cercherete di trovare il giusto equilibrio. La relazione con il partner sarà caratterizzata da alti e bassi e questo andamento non vi piacerà affatto.

Vorrete qualcosa di più stabile.

Sagittario: sarete stanchi nella vostra routine. Avrete bisogno di interromperla con qualcosa di divertente e di stimolante. Il vostro umore potrebbe risentirne.

Capricorno: non vedrete l'ora di mettervi in gioco con nuove sfide. Sarete pronti a vivere avventure mozzafiato e a sfidare i vostri limiti. Punterete al successo.

Acquario: sarete stanchi dei contrasti in famiglia. Vi renderete conto di non poter continuare così. Avrete quindi bisogno di trovare una valida soluzione.

Pesci: sarete molto affettuosi con gli amici. Con le persone sconosciute, tuttavia, non vi sentirete a vostro agio. Tenderete a diventare silenziosi ed eccessivamente timidi.