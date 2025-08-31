Secondo l'oroscopo del 2 settembre 2025, i sentimenti dell’Ariete sono solidi, la Bilancia mostra un atteggiamento invadente e i Pesci si rivelano romantici.

Di seguito l’approfondimento segno per segno.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: chi fa parte di una coppia ha dei sentimenti solidi nei confronti della persona amata. I single hanno delle preoccupazioni che riguardano la famiglia. La sfera professionale è molto impegnativa.

Toro: chi ha una relazione ha degli obiettivi da raggiungere con il partner. Alcuni ricordi del passato possono portare un velo di malinconia.

La forma fisica è ottima e si avverte un po’ di tensione nervosa.

Gemelli: prima di agire è fondamentale ascoltare attentamente. I cuori solitari tendono a voler avere ragione, e questo potrebbe creare qualche distanza con gli amici. Con tenacia è possibile affrontare il campo lavorativo.

Cancro: chi è solo da tempo ha una buona capacità di comunicare. Per la sfera amorosa è un momento molto stimolante. Sul lavoro sono in arrivo delle ottime occasioni.

Leone: con la persona amata è importante essere più affettuosi. I single possono essere coinvolti in situazioni poco chiare. Una nuova collaborazione lavorativa può regalare delle soddisfazioni molto grandi.

Vergine: chi fa parte di una coppia deve avere più comprensione per il partner.

Chi è single da tempo risulta molto attraente. Dei progetti professionali vanno iniziati con calma.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: la sfera sentimentale risulta essere più intensa e soprattutto viva. I cuori solitari sono molto più intraprendenti rispetto al passato. Attenzione perché una forte emozione può arrivare all'improvviso.

Scorpione: un colpo di fulmine può rendere più leggera la giornata. Chi ha una relazione deve cercare di sorridere di più. In questo momento l'umore è davvero molto buono.

Sagittario: i single possono iniziare tante nuove amicizie. In ambito lavorativo sono presenti delle idee vincenti per il futuro. Durante la giornata si potrebbero avvertire lievi malesseri di stagione.

Capricorno: chi fa parte di una coppia potrebbe vivere qualche piccolo confronto con la dolce metà. Per i cuori solitari è un periodo estremamente fortunato. Il campo professionale può ricevere delle importanti sorprese.

Acquario: chi cerca l'amore può incontrare una persona intrigante. Il cuore può essere riscaldato da alcuni momenti di dolcezza con il partner. La salute può avere un bel miglioramento, ma è presente molto stress.

Pesci: in questa giornata è possibile ritrovare la serenità. Chi ha una relazione può avere dei gesti romantici per la persona amata. Sul lavoro può arrivare un'idea davvero brillante.