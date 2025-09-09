L'oroscopo dal 15 al 21 settembre segnala la la Luna calante che porterà riflessione e nuove oppurtunità allo Scorpione. L' Ariete, invece, sentirà il bisogno di fare chiarezza in amore. Di seguito le previsioni per tutti i segni zodiacali.

Le previsioni astrologiche dal 15 al 21 settembre: bilanci per il Sagittario

♈️Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Per l'Ariete questi giorni sono un tempo di chiusura e riflessione. In amore sente il bisogno di parlare chiaro: se una relazione è autentica, si rafforza, altrimenti rischia di dissolversi. Sul lavoro chiuderà progetti lasciati in sospeso e metterà ordine nelle priorità, preparando la strada a nuove sfide che nasceranno con la Luna Nuova del 21.

Nei soldi mostra prudenza, evita spese impulsive e pensa a come liberarsi di ciò che pesa. Nel benessere ha bisogno di scaricare tensioni fisiche: sport e movimento lo aiuta a ritrovare energia.

♉ Toro (20 aprile – 20 maggio)

Per il Toro questa settimana porta una pulizia emotiva e pratica. Nei rapporti d'amore distingue con chiarezza chi gli è vicino per sincero affetto e chi per abitudine. Può tagliare legami stanchi e aprirsi a nuove dolcezze con la Luna Nuova. In ambito lavorativo rivede collaborazioni: se non sono giuste, si chiudono; dal 21 arrivano spunti nuovi e più gratificanti. A livello economico sistema conti e bilanci, evitando sprechi. Sul piano del benessere rallenta i ritmi, coccola il corpo e trova serenità nella semplicità.

♊ Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Per i Gemelli la Luna porta introspezione e chiarezza. In amore sente il bisogno di dialogare: chiarisce malintesi, mette fine a rapporti superficiali, prepara il cuore a incontri più stimolanti dopo il 21. Sul lavoro conclude incombenze e riflette su nuovi progetti da lanciare con la Luna Nuova. Con i soldi tende a essere un po' distratto, quindi meglio controllare spese e ricevute. Nel benessere ha bisogno di silenzio mentale: scrivere o meditare lo aiuta a ritrovare equilibrio.

♋ Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Per il Cancro la Luna è sempre potente e questa fase lo tocca nel profondo. In amore lascia andare vecchi rancori e trova il coraggio di ricominciare con un cuore più leggero.

Nel lavoro si accorge che alcuni compiti non hanno più senso: chiudendo ciò che non lo fa crescere e si prepara a un nuovo inizio. Con il denaro mostra prudenza: risparmiare lo rassicura. Nel benessere sceglie coccole e riposo, ha bisogno di protezione e di cura interiore.

♌ Leone (23 luglio – 22 agosto)

Per il Leone questi giorni sono di resa dei conti. Nei rapporti amorosi capisce se c'è passione o solo abitudine: la verità emerge e lo porta a scelte chiare. Nel lavoro mette ordine tra mille impegni, chiudendo situazioni che lo bloccano. Sul piano economico taglia spese superflue e prepara nuove entrate. Nel benessere attraversa un piccolo calo di energia a causa della Luna calante.

♍ Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Per la Vergine questo è un periodo di selezione e chiarezza.

In amore osserva con lucidità chi le sta vicino: rapporti autentici si rafforzano, quelli incerti svaniscono. Sul lavoro porta a termine compiti con precisione, liberandosi da ciò che non è più utile. Dal 21 è possibile impostare nuovi ritmi e progetti più consoni al suo equilibrio. Nei soldi fa i conti con serietà, senza sprechi. Nel benessere sente il bisogno di riequilibrare corpo e mente, dedicandosi una sana routine.

♎ Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Per la Bilancia la Luna calante illumina i rapporti: se una relazione è sbilanciata, si mostra chiaramente. Questo porta a scelte coraggiose ma necessarie. In ambito lavorativo chiudendo domande rimaste in sospeso. Con i soldi deve essere prudente, evitare spese inutili e prepararsi a piccole entrate future.

Nel benessere cerca serenità e armonia, trova pace in momenti di bellezza e calma.

♏ Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Per lo Scorpione questa settimana è intensa e trasformativa. In amore emergono emozioni profonde: vecchie ferite possono riaffiorare, ma proprio lì trova la forza di guarire. Nel lavoro deciderà di chiudere situazioni stagnanti, liberandosi da ciò che lo blocca. Sul piano economico affronta conti e debiti con determinazione, preparandosi a nuove entrate. Nel benessere vive un processo catartico: lasciare andare il passato ritrova potere personale.

♐ Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Per il Sagittario la Luna porta un momento di bilanci.Nei rapporti affettivi chiarisce ciò che non lo soddisfa più: chiudere una fase è necessario.

Sul lavoro rivede obiettivi, capisce meglio cosa lo motiva. Con i soldi deve essere prudente, limitare le spese impulsive. Nel benessere ha un calo energetico a metà settimana.

♑ Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Per il Capricorno questa è la settimana delle conclusioni. In amore riflette sulla stabilità dei rapporti: ciò che è solido resiste, il resto si chiude. Sul lavoro completa un ciclo impegnativo, liberandosi da responsabilità inutili. Nei soldi si concentra su risparmi e bilanci, preparando nuove possibilità. Nel benessere sente il bisogno di riposo e rigenerazione: è tempo di ascoltare il corpo.

♒ Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Per l'Acquario la Luna porta un senso di liberazione.

Nei rapporti amorosi lascia andare dinamiche che lo imprigionano e si apre a un amore più autentico. Nel lavoro chiude collaborazioni stanche, pronto a progetti innovativi. Con i soldi deve contenere spese. Nel benessere trova beneficio in pratiche di rilassamento e momenti di introspezione.

♓ Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Per i Pesci questa è una settimana intensa, perché la Luna Nuova cade proprio nel loro segno. In amore sente il bisogno di verità: chiude illusioni e si apre a sentimenti autentici. Sul lavoro porta chiarezza in situazioni confuse e dal 21 parte con un nuovo inizio. Nei soldi evita confusione e prende decisioni più sagge. Nel benessere vive un periodo di sogni vividi e intuizioni, che lo guidano verso una rinascita interiore.