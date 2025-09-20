L'oroscopo del 21 settembre 2025 sui tarocchi assegna la carta della Torre ai Gemelli e quella della Papessa al Cancro, mentre all'Ariete va la carta dell'Eremita che lo invita a fermarsi a riflettere.

Simboli di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: la Luna Nuova vi spinge a guardare con attenzione alle vostre abitudini quotidiane, alla salute e al modo in cui gestite il tempo. È il momento di creare una nuova routine più sana, più disciplinata e più vicina ai vostri veri bisogni. Non basta “correre” dietro a tutto: serve capire cosa merita davvero la vostra energia.

Carta dei Tarocchi: L’Eremita – vi invita a fermarvi e riflettere. In silenzio troverete risposte importanti per orientare le vostre scelte future.

Leone: siete chiamati a riconsiderare il vostro rapporto con il denaro e con i valori più profondi. Non si tratta solo di bilanci economici, ma anche di ciò che per voi ha valore autentico. L’eclissi vi spinge a mettere ordine e a trasformare ciò che non funziona.

Carta dei Tarocchi: La Giustizia – vi ricorda che ogni decisione ha conseguenze. Agite con lucidità e onestà, anche verso voi stessi.

Sagittario: la Luna Nuova illumina la vostra carriera e il modo in cui vi presentate al mondo. Non potete più rimandare: è il momento di impostare una direzione chiara e di lavorare con metodo.

L’entusiasmo c’è, ma ora serve concretezza.

Carta dei Tarocchi: Il Carro – simboleggia avanzamento e determinazione. Avete il potere di guidare voi stessi verso un nuovo traguardo, purché lo facciate con disciplina.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: creatività e pragmatismo si incontrano. La Luna Nuova vi invita a selezionare: non potete portare avanti ogni progetto, ma solo quelli che hanno vera sostanza. È tempo di abbandonare ciò che non cresce e di nutrire ciò che ha radici forti.

Carta dei Tarocchi: La Ruota della Fortuna – annuncia un cambiamento imminente. Non opponetevi al flusso: lasciate che la vita vi apra nuove porte.

Vergine: questa è la vostra Luna Nuova: un’occasione potentissima per fissare nuove intenzioni.

Chiedetevi: chi voglio diventare? Quali sono i miei obiettivi autentici? Siete nel pieno di un processo di trasformazione personale, e il cielo vi sostiene nel rinnovarvi.

Carta dei Tarocchi: Il Mago – è il simbolo della creazione e della manifestazione. Avete tutti gli strumenti per realizzare ciò che desiderate.

Capricorno: l’eclissi porta riflessioni sul senso della vostra filosofia di vita. Forse sentite il bisogno di studiare, viaggiare o approfondire un tema che vi apre nuovi orizzonti. È tempo di allineare i vostri ideali con la realtà quotidiana.

Carta dei Tarocchi: La Temperanza – vi invita a trovare equilibrio tra ciò che sognate e ciò che potete realizzare. Pazienza e armonia saranno le vostre alleate.

Simboli di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: questa Luna Nuova scuote il settore familiare e domestico. Potreste sentirvi sotto pressione, come se tutto richiedesse la vostra attenzione nello stesso momento. Non abbiate paura di lasciare andare ciò che non è più stabile.

Carta dei Tarocchi: La Torre – segnale di cambiamenti improvvisi. Anche se destabilizzanti, vi permetteranno di liberarvi di vecchi pesi.

Bilancia: è il momento di guardarvi dentro. La Luna Nuova porta alla luce dinamiche inconsce, schemi che forse vi limitano senza che ve ne accorgiate. Un viaggio interiore è necessario per comprendere e lasciar andare.

Carta dei Tarocchi: La Luna – rappresenta il mondo dell’inconscio e delle illusioni.

Affidatevi all’intuizione e non abbiate paura delle vostre emozioni più profonde.

Acquario: vi trovate in un periodo di profonde trasformazioni interiori. La Luna Nuova vi invita a liberarvi di un vecchio peso, a lasciar andare un legame o un’abitudine che non vi serve più. Dalla fine nascerà una rinascita.

Carta dei Tarocchi: La Morte – simbolo di rinnovamento e rigenerazione. Abbracciate il cambiamento senza resistenza.

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: siete spinti a fare chiarezza nella comunicazione: parole, pensieri, emozioni. È il momento di scrivere, parlare, mettere nero su bianco ciò che vi sta a cuore. Non abbiate paura di dire ciò che sentite.

Carta dei Tarocchi: La Papessa – porta saggezza e introspezione.

La vostra voce interiore vi guida, fidatevi.

Scorpione: le relazioni amicali e i progetti collettivi sono sotto i riflettori. La Luna Nuova vi mostra chi è davvero dalla vostra parte e vi apre alla possibilità di creare nuove alleanze.

Carta dei Tarocchi: Il Sole – simboleggia chiarezza, successo e unione. Un progetto condiviso può finalmente brillare.

Pesci: L’eclissi si concentra sulle relazioni: coppie, collaborazioni, alleanze. Avete bisogno di capire cosa volete davvero e di porre confini sani. È tempo di equilibrare dare e ricevere.

Carta dei Tarocchi: Gli Amanti – vi chiede di scegliere con il cuore ma anche con discernimento. Le vostre relazioni meritano autenticità e verità.