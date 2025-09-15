Secondo l’oroscopo del 17 settembre in cima alla classifica ci sarà l’Ariete che, grazie allo spirito combattivo e all’entusiasmo incontenibile, riesce a vivere al meglio ogni situazione, trasformando gli imprevisti in opportunità preziose. In fondo, invece, si collocherà la Vergine, che si trova a fare i conti con contrattempi e insoddisfazioni che rendono la giornata più faticosa del previsto.

La classifica del 17 settembre: i Pesci faticano a tenere i piedi ben piantati a terra

1° posto – Ariete

Per voi il 17 settembre 2025 è una giornata brillante e ricca di stimoli.

Vi sentite carichi di energia e pronti a lanciarvi in nuove sfide senza timore. La vostra intraprendenza viene premiata, e anche gli imprevisti diventano terreno fertile per dimostrare la vostra forza. I rapporti con gli altri vi danno soddisfazioni, perché riuscite a trasmettere entusiasmo e a trascinare chi vi circonda verso direzioni positive.

2° posto – Sagittario

La vostra giornata si colora di entusiasmo e di slancio verso nuove esperienze. Sentite il bisogno di liberarvi da schemi rigidi e di seguire l’istinto, che vi porta esattamente dove dovete essere. Vi aprite a contatti, incontri e notizie che vi fanno sorridere e che vi permettono di guardare al futuro con fiducia. È un giorno in cui il destino vi regala opportunità da cogliere al volo.

3° posto – Leone

Il 17 settembre porta per voi gratificazioni e momenti di grande autostima. Qualcuno riconosce i vostri meriti o vi dedica attenzioni speciali che vi fanno sentire al centro della scena. Il vostro carisma è forte e vi permette di affrontare qualsiasi situazione con sicurezza. Vi accorgete che la determinazione unita alla generosità vi apre porte importanti.

4° posto – Acquario

Per voi la giornata è un intreccio di idee e stimoli. Vi arrivano spunti che accendono la vostra mente e vi fanno vedere possibilità nuove. Vi sentite liberi di esprimere la vostra originalità e di condividere con gli altri la vostra visione. Le relazioni sociali sono vivaci e vi regalano sensazioni di leggerezza e autenticità.

5° posto – Gemelli

La giornata scorre vivace e vi porta notizie inaspettate. Vi trovate al centro di conversazioni stimolanti che vi incuriosiscono e vi spingono a muovervi più del previsto. La vostra capacità di adattamento vi permette di trasformare anche un piccolo contrattempo in un’occasione di scoperta. Vi sentite leggeri, pronti a vivere le ore con dinamismo.

6° posto – Bilancia

Il 17 settembre 2025 vi porta equilibrio, anche se non mancano piccoli ostacoli. La vostra attitudine al dialogo e alla diplomazia vi permette di superare eventuali tensioni con grazia. Nei rapporti personali riuscite a portare armonia, mentre nelle questioni pratiche vi fate apprezzare per la capacità di trovare soluzioni e compromessi utili a tutti.

7° posto – Toro

La giornata vi mette di fronte a qualche rallentamento, ma la vostra pazienza resta il vostro punto di forza. Vi trovate a dover rivedere dettagli pratici che vi sembravano già definiti, e questo vi irrita. Tuttavia, riuscite a mantenere la calma e a rimettere in ordine le cose con metodo e determinazione.

8° posto – Cancro

Il 17 settembre vi porta emozioni contrastanti. Da un lato avete bisogno di protezione e stabilità, dall’altro emergono situazioni che vi mettono alla prova. Alcuni gesti altrui vi toccano nel profondo, facendovi sentire più vulnerabili. La giornata vi invita a rifugiarvi nelle relazioni che vi danno sicurezza e a non lasciarvi travolgere dalle malinconie.

9° posto – Scorpione

Per voi la giornata è intensa e non priva di scosse emotive.

Una notizia o un evento vi spingono a confrontarvi con emozioni forti e con verità che non sempre vi fanno piacere. Nonostante ciò, riuscite a guardare dentro voi stessi con coraggio e a trasformare anche l’esperienza più difficile in un’occasione di crescita personale.

10° posto – Capricorno

Il 17 settembre vi appare carico di impegni e di richieste che non sempre potete soddisfare. Vi sentite sotto pressione e faticate a concedervi spazi di respiro. La vostra serietà vi spinge a non mollare, ma avvertite il peso delle responsabilità. È un giorno che vi invita a riconoscere i vostri limiti e a non pretendere troppo da voi stessi.

11° posto – Pesci

La giornata vi trova più confusi e sensibili del solito.

Faticate a mantenere i piedi ben piantati a terra e potreste sentirvi con la testa tra le nuvole, distratti dai vostri pensieri. Gli imprevisti vi destabilizzano, costringendovi a confrontarvi con la realtà più concreta, cosa che non vi entusiasma. È un giorno che vi chiede di praticare lucidità e attenzione.

12° posto – Vergine

Per voi il 17 settembre 2025 si presenta complesso e faticoso. Gli imprevisti mettono alla prova i vostri programmi ben organizzati, facendovi sentire in difficoltà. La vostra ricerca di ordine si scontra con circostanze che sfuggono alla logica e questo vi mette a disagio. È un giorno che vi spinge ad accettare con pazienza i limiti della pianificazione perfetta.