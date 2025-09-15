Le stelle dell'oroscopo del giorno di martedì 16 settembre annunciano momenti stimolanti per il segno dei Pesci, sostenuti dalla Luna in buon aspetto, mentre l'energia passionale dei nativi Bilancia porterà intensità in amore.

Il segno dell'Acquario sarà instancabile sul lavoro, grazie a un forte Marte in trigono, invece il Leone sarà focoso e impaziente, soprattutto verso una persona molto speciale.

Previsioni oroscopo martedì 16 settembre 2025 segno per segno

Ariete: previsioni astrali discrete durante questa giornata di martedì. Venere in trigono porterà romanticismo, ma con la Luna in quadratura dal segno del Cancro, questo vostro modo di amare potrebbe non sembrare sempre del tutto autentico.

Sul fronte professionale alcune collaborazioni potrebbero rivelarsi produttive per i vostri progetti, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che vedrà la Luna in buon aspetto per voi nativi del segno in questo martedì di settembre. Abbiate pazienza: questo cielo sta per cambiare forma, e potrebbe concedervi momenti migliori con il partner. Sul fronte professionale la precisione non vi manca grazie a Mercurio. Non ci sarà alcun motivo per avere fretta. Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata di martedì stabile in campo amoroso. I rapporti consolidati respireranno serenità, mentre i cuori solitari riusciranno a essere attraenti a modo loro. Nel lavoro un approccio più pratico potrebbe aiutarvi nella risoluzione dei vostri progetti.

Attenzione comunque a possibili imprevisti da parte di Mercurio. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali che annunciano una bella Luna sopra di voi per questo martedì. Vi sentirete bene con la persona che amate, ma anche voi single avrete discrete occasioni per conquistare nuove simpatie. Sul posto di lavoro avrete le idee chiare sui vostri progetti, ma dovrete anche trovare le energie necessarie. Voto - 8️⃣

Leone: sarà un martedì focoso e impaziente in campo amoroso per voi nativi del segno. Venere vi spingerà ad agire, soprattutto per voi single, e raggiungere il vostro amore prima che sia troppo tardi. In quanto al lavoro farete buoni progressi in questo periodo, ma dovrete fare ancora un po’ di strada prima di poter raggiungere i vostri obiettivi più ambiziosi.

Voto - 9️⃣

Vergine: questa giornata di settembre annuncia buone stelle per voi. La Luna porta conversazioni stimolanti tra voi e la persona che amate, soprattutto per i nati nella terza decade. Riguardo al lavoro, Mercurio aggiungerà creatività nei vostri progetti, mentre Giove vi darà quel pizzico di fortuna di cui avrete bisogno. Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale discreta durante questa giornata di martedì. Venere sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura a volte potreste non mostrarvi sempre così affettuosi con il partner. Sul fronte lavorativo Marte e Mercurio portano interessanti intuizioni, che possono fare la differenza nella risoluzione dei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: il fascino non basterà a compensare la mancanza di equilibrio.

La Luna aggiunge un po’ di emotività nel vostro rapporto, ma con Venere in quadratura potreste avere difficoltà a entrare in sintonia con il partner. In ambito professionale i vostri progetti andranno avanti, ma non sarà questo il momento giusto per investire in nuove iniziative. Voto - 6️⃣

Sagittario: il rapporto con la persona che amate andrà avanti con soddisfazione. L'attrazione non mancherà grazie a Venere, ma saprete anche come muovervi nei momenti di maggiore serietà e maturità. Sul posto di lavoro le energie non mancheranno, ma serviranno anche idee concrete per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale meno brillante del solito. La Luna in opposizione impedisce di esprimere al meglio i vostri sentimenti.

Cercate di essere più chiari nel vostro modo di amare. In ambito professionale Mercurio porta slanci positivi, ma con Giove e Marte in cattivo aspetto, non sempre andrà tutto per il verso giusto. Voto - 6️⃣

Acquario: giornata di martedì che vedrà un ottimo Marte in buon aspetto. Sarete instancabili in campo professionale, dimostrando di avere le capacità giuste per raggiungere il successo che meritate. In amore questo periodo continua a non essere così appagante, soprattutto a causa del pianeta Venere in opposizione. Voto - 7️⃣

Pesci: previsioni astrologiche positive in campo sentimentale. La Luna vi accompagna verso una relazione stabile e piacevole. Se siete single approfondite un nuovo legame un po’ alla volta. In ambito professionale dovrete concentrarvi di più sui vostri progetti, affinché questi possano darvi le soddisfazioni che cercate. Voto - 7️⃣