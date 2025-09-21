L’oroscopo del 23 settembre 2025 annuncia novità interessanti: il Toro può finalmente seguire i propri desideri, i Gemelli acquistano maggiore consapevolezza e la Bilancia rischia di perdere la calma. Scopriamo nel dettaglio cosa riserva la giornata a ciascun segno zodiacale.

I primi segni dello zodiaco

Ariete - In amore, le coppie possono vivere una fase di rinnovamento con il partner. In famiglia non mancano polemiche superflue. Sul lavoro, possibili critiche da gestire con calma.

Toro - Chi è in coppia mostra maggiore disponibilità all’ascolto.

I single hanno libertà di seguire i propri desideri. Un progetto lasciato in sospeso può finalmente arrivare a conclusione.

Gemelli - Maggiore consapevolezza del passato apre nuove prospettive. Chi cerca l’amore potrebbe ricevere risposte interessanti. Sul lavoro arrivano soluzioni favorevoli.

Cancro - La giornata può risultare caotica. I single rischiano situazioni imbarazzanti, mentre chi lavora nel commercio può incontrare tensioni e contrattempi.

Leone - I cuori solitari sono più riflessivi del solito. Sul lavoro, decisioni importanti possono cambiare il percorso futuro. Le finanze portano soddisfazioni.

Vergine - Chi è alla ricerca dell’amore guarda al futuro con entusiasmo, mentre chi è in coppia vive emozioni positive.

In ambito lavorativo, meglio valutare ogni passo con prudenza.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia - In amore l’atmosfera con il partner è tesa. I single si lasciano innervosire da contrattempi. Sul lavoro serve lucidità per superare gli ostacoli.

Scorpione - Per i single si aprono nuove opportunità. Chi è in coppia rischia di cadere nella monotonia. In ambito professionale possono verificarsi rallentamenti improvvisi.

Sagittario - In coppia cresce la stanchezza di affrontare i problemi da soli. I single si trovano con più responsabilità rispetto al passato. Chi lavora nel commercio affronta un periodo particolarmente impegnativo.

Capricorno - Novità positive in amore per chi è in coppia. I single devono affrontare pressioni familiari pesanti.

Sul fronte lavorativo si prospettano nuove collaborazioni.

Acquario - Alcune questioni inattese possono sorprendere. In coppia rischiano di emergere provocazioni inutili. Sul lavoro, invece, si apre una fase di recupero.

Pesci - I single hanno energia e intraprendenza. In coppia è il momento giusto per decisioni importanti. Chi lavora in proprio può essere orgoglioso dei traguardi raggiunti.