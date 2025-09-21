Secondo l’oroscopo del 23 settembre, in testa alla classifica spicca la Vergine, che vivrà una giornata di grande lucidità, ideale per mettere ordine, prendere decisioni ponderate e sentirsi finalmente sicura dei propri passi. In fondo, invece, si colloca il Sagittario, alle prese con tensioni interiori e con una certa irrequietezza che potrebbe generare discussioni o distrazioni, rendendo più difficile procedere con serenità.

La classifica del 23 settembre: gesti di affetto danno conforto ai Pesci

1° posto – Vergine

Vi sentite centrati e pronti ad affrontare ogni situazione con chiarezza.

La vostra mente analitica funziona al meglio e vi permette di gestire impegni complessi con naturalezza. È una giornata che vi dà la possibilità di concludere affari, risolvere problemi e mettere ordine in contesti che sembravano confusi. Sul piano affettivo vi mostrate attenti e disponibili, capaci di ascoltare con profondità e di trasmettere sicurezza. Vi accorgete di avere un ruolo di guida per chi vi circonda.

2° posto – Toro

La stabilità vi accompagna lungo tutto l’arco della giornata. Avete la sensazione di essere nel posto giusto al momento giusto, con la possibilità di consolidare i vostri risultati. Le vostre decisioni sono ponderate e producono effetti positivi. Anche nei rapporti personali emerge il vostro lato affettuoso e concreto, che diventa fonte di conforto per chi vi è vicino.

Potete ricevere parole o gesti che confermano quanto siete apprezzati.

3° posto – Capricorno

Riuscite a portare avanti i vostri impegni con determinazione e senso del dovere. La giornata premia il vostro impegno costante e vi offre l’opportunità di sentirvi riconosciuti. Non mancano piccoli ostacoli, ma la vostra fermezza vi aiuta a superarli senza difficoltà. Nei rapporti affettivi prevale il rispetto e la voglia di costruire con basi solide. Avete una visione chiara delle priorità e questo vi consente di agire con serenità.

4° posto – Bilancia

Vi trovate in un clima favorevole, che vi permette di sentirvi più a vostro agio nelle relazioni sociali. La vostra capacità di mediazione diventa uno strumento utile per riportare armonia dove c’è tensione.

Potete ricevere conferme importanti da chi vi circonda e trovare maggiore fiducia nelle vostre scelte. Nei rapporti affettivi prevale il bisogno di equilibrio, che sapete coltivare con gesti delicati e parole sincere.

5° posto – Cancro

Vi muovete in un’atmosfera di serenità che vi fa bene. Avete la possibilità di dedicarvi alle relazioni familiari con più attenzione, trovando conforto nella vicinanza di chi amate. Nei progetti pratici non mancano buoni progressi, anche se richiedono ancora un po’ di pazienza. Vi sentite comunque supportati e rassicurati da un ambiente che vi comprende. La vostra sensibilità diventa un punto di forza, non una debolezza.

6° posto – Pesci

La vostra intuizione vi guida in modo positivo.

Vi accorgete di cogliere segnali che altri non notano e questo vi dà un vantaggio nelle relazioni e nelle situazioni pratiche. Tuttavia serve restare ben ancorati alla realtà, per non disperdervi in sogni o illusioni. Nei rapporti personali emergono gesti di affetto che vi danno conforto. Potete usare la vostra creatività per risolvere piccoli problemi con originalità.

7° posto – Leone

La giornata porta un misto di soddisfazioni e tensioni. Avete energia e determinazione, ma rischiate di sentirvi sotto pressione se le cose non vanno secondo i vostri piani. La voglia di primeggiare può portarvi a discutere con chi non condivide il vostro punto di vista. Nei rapporti affettivi serve più flessibilità per evitare contrasti inutili.

Se riuscite a domare l’impulsività, troverete comunque risultati incoraggianti.

8° posto – Ariete

Vi sentite pronti ad agire, ma incontrate resistenze che vi obbligano a rallentare. Non tutto procede con la velocità che desiderate e questo può causarvi un po’ di irritazione. Nei rapporti affettivi rischiate di esprimervi con troppa franchezza, urtando la sensibilità altrui. È importante misurare le parole e imparare a dosare le energie. Se riuscirete a mantenere il controllo, eviterete tensioni inutili.

9° posto – Scorpione

Avete intuizioni intense, ma la giornata vi mette davanti a situazioni poco limpide che vi spingono a dubitare degli altri. Potreste sentirvi sovraccarichi di pensieri o da questioni che non trovano subito soluzione.

Nei rapporti affettivi c’è bisogno di più apertura e meno segreti. Se riuscirete a lasciarvi andare a un dialogo sincero, alleggerirete il peso che sentite addosso.

10° posto – Acquario

La vostra mente corre veloce, ma non sempre trovate la giusta direzione. La giornata vi porta distrazioni e la tentazione di cambiare idea continuamente. Nei rapporti personali potete apparire distanti o poco presenti, suscitando malumori. È importante concentrarsi su ciò che davvero conta, senza disperdere le energie. Un po’ di organizzazione vi aiuterà a trasformare l’irrequietezza in idee concrete.

11° posto – Gemelli

Vi sentite più sensibili e meno concentrati del solito. Le vostre energie tendono a disperdersi e rischiate di sovraccaricarvi di impegni.

Nei rapporti personali può nascere qualche incomprensione, soprattutto se vi esprimete senza riflettere. Serve maggiore attenzione alle parole, per non trasformare piccoli malintesi in problemi più grandi. Se riuscirete a fermarvi un attimo e a semplificare i vostri pensieri, ritroverete equilibrio.

12° posto – Sagittario

La giornata vi mette alla prova con tensioni e irrequietezza. Sentite il bisogno di muovervi e di fare, ma vi scontrate con imprevisti che rallentano i vostri progetti. Questo può generare nervosismo e discussioni con chi vi circonda. Nei rapporti affettivi rischiate di sembrare distanti o poco disponibili. È importante imparare ad accettare i tempi più lenti e a non forzare le situazioni. Solo così riuscirete a superare questa fase con maggiore serenità.