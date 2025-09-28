L'oroscopo di lunedì 29 settembre si presenta come una giornata di equilibrio tra riflessione e azione. Le energie astrali saranno in movimento, portando nuove opportunità e sfide. La Luna crescente inviterà a sviluppare nuovi progetti, mentre Mercurio retrogrado spingerà a riflettere sulle scelte passate.

Per il segno del Capricorno l’amore sarà in primo piano, sostenuto dalla posizione favorevole della Luna e di Venere, mentre per la Bilancia la stabilità economica sarà in crescita. Il Leone sarà diviso tra mente e cuore, mentre lo Scorpione vivrà un periodo di equilibrio tra amore e lavoro.

Previsioni oroscopo lunedì 29 settembre 2025 segno per segno

Ariete: la fortuna non sarà particolarmente favorevole con Giove in quadratura dal segno del Cancro. Anche la Luna non vi darà molte occasioni. In amore attenzione a non essere troppo impulsivi. In quanto al lavoro la voglia di fare non mancherà, ma serviranno anche idee valide, che possano condurvi al successo che meritate. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale. La Luna e Venere porteranno dolci emozioni nella vostra vita di coppia: sarete molto passionali e vorrete soddisfare tutti i desideri, trasmettendo il vostro calore alla persona amata. In ambito professionale Giove v'invita ad aspettare il momento più opportuno per mettere in atto le vostre idee.

Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale poco favorevole durante questo lunedì di settembre. Cercate di non essere troppo pesanti con chi vi sta intorno: potreste mettere alla prova legami importanti. Nel lavoro sta per arrivare un periodo ghiotto di opportunità, e voi dovrete dimostrare di essere pronti a tutto. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale in lieve calo durante questa giornata di lunedì. Venere sarà favorevole, ma con la Luna in opposizione dal segno del Capricorno, a volte potreste non riuscire a gestire al meglio alcune dinamiche affettive. Nel lavoro non aspettatevi miracoli per il momento. Rimanete fermi nella vostra posizione, senza correre troppi rischi. Voto - 6️⃣

Leone: questa lotta tra mente e cuore si farà sempre più serrata, soprattutto per voi single.

Ci terrete molto a una persona ormai al centro della vostra vita, ma non avrete ancora le idee chiare su tempi e modi per esprimervi. Sul fronte professionale serviranno soluzioni più efficaci per gestire bene le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo d'oro in amore per voi nativi del segno. La Luna e Venere vi sorridono, regalandovi momenti che non potete dimenticare con la persona che amate. In quanto al lavoro avrete la situazione sotto controllo. Saprete dove andare a mettere le mani, ma dovrete anche essere in grado di rispettare le scadenze. Voto - 9️⃣

Bilancia: con Mercurio nel vostro segno zodiacale, saprete come muovervi nel vostro ambiente professionale, adattandovi a ogni situazione, dimostrando di essere adatti al vostro ruolo.

In amore prendetevi un po’ di tempo per chiarire alcuni dubbi nella vostra vita di coppia. Voto - 7️⃣

Scorpione: relazioni amorose che si faranno più intense del solito. La Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti, offrendovi opportunità che non potrete ignorare, soprattutto voi single. Nel lavoro sarete abbastanza motivati e pronti a gettarvi in nuove avventure professionali. Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata di lunedì che vedrà qualche perplessità in campo amoroso. Potreste essere alla ricerca di alcuni cambiamenti, che però potrebbero non essere adeguati alla vostra relazione sentimentale. In quanto al lavoro sarete abbastanza motivati, ma attenzione a non essere precipitosi in quel che fate.

Voto - 6️⃣

Capricorno: previsioni astrali eccellenti in campo amoroso per voi nativi del segno. L’amore sarà in primo piano all’inizio di questa settimana, portando momenti di grande passione con la vostra fiamma. In ambito professionale ci saranno alcuni ostacoli da superare. Fortunatamente, Marte in sestile vi aiuterà a reagire. Voto - 8️⃣

Acquario: le relazioni amorose si riveleranno discrete in questo lunedì di settembre. Cercate di mantenere il dialogo aperto e non toccare tasti dolenti per il momento. Nel lavoro avrete la situazione sotto controllo grazie a Mercurio, ma con Marte in quadratura non sarete sempre così energici. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in sestile dal segno del Capricorno vi aiuterà a comprendere meglio la vostra situazione sentimentale.

Potreste avere qualche difficoltà a entrare in sintonia con la persona che amate, ciò nonostante potreste fare qualche piccolo importante passo avanti. Nel lavoro farete progressi nei vostri progetti, con risultati in linea con le vostre aspettative. Voto - 7️⃣