Nell'oroscopo della settimana dal 15 al 21 settembre, i movimenti astrali influenzeranno amore, lavoro e fortuna dei segni zodiacali.

Le previsioni astrologiche annunciano il passaggio di Mercurio nel segno della Bilancia, che risulterà più disinvolta sul lavoro, mentre i nativi della Vergine potranno contare su una vita sentimentale più movimentata grazie a Venere. Il Cancro sarà più attento ai sentimenti che riceverà dagli altri, mentre i Pesci dovranno mostrarsi più attivi in amore. Per l’Ariete arrivano gli ultimi giorni di magia nei sentimenti, seguiti da sfide impegnative sul lavoro.

Previsioni oroscopo dal 15 al 21 settembre 2025 segno per segno

Ariete: questa settimana di metà settembre vedrà alcuni importanti cambiamenti nel vostro cielo. Da sabato l’influsso di Venere sarà meno favorevole, per cui prendetevi il tempo che vi serve per vivere ancora una volta momenti da favola insieme alla persona che amate. In quanto al lavoro potreste imbattervi in mansioni complesse da svolgere, che richiederanno più impegno del previsto. Voto - 7️⃣

Toro: ci metterete più impegno nel vostro rapporto durante questa settimana di settembre. Il passaggio del pianeta Venere nel segno amico della Vergine potrebbe cambiare in meglio alcune cose tra voi e il partner. Se siete single aprite il vostro cuore a nuove conoscenze.

In quanto al lavoro sarete capaci di prendere buone decisioni per i vostri progetti, ma attenzione a non esagerare con l’ambizione. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrologiche che vedranno il pianeta Mercurio venire in vostro soccorso. Sarete più decisi e organizzati nei vostri progetti lavorativi, che avranno una direzione chiara. In amore invece potrebbe sorgere qualche discrepanza nel vostro rapporto, considerato Venere in quadratura. Attenzione dunque a non essere esuberanti nei confronti del partner. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà una settimana interessante per quanto riguarda i sentimenti. La comunicazione con il partner si farà più frizzante, mentre per i single potrebbero esserci sorprese e nuovi incontri in vista.

Nel lavoro potreste perdere un po’ d'ispirazione a causa di Mercurio. Meglio evitare scelte affrettate. Voto - 8️⃣

Leone: il pianeta Venere lascerà il vostro segno zodiacale a partire dalla giornata di sabato. Avrete ancora buone occasioni romantiche, e con la Luna che navigherà nel vostro cielo, godrete di un rapporto maturo e piacevole. Sul fronte professionale Mercurio tornerà dalla vostra parte, portando idee interessanti da sfruttare per le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Vergine: con l'arrivo del pianeta Venere nel vostro segno zodiacale, sarete passionali e diretti nei confronti del partner. La Luna inoltre navigherà in buone posizioni, portando momenti di intenso romanticismo da condividere.

Nel lavoro la giusta organizzazione potrebbe fare la differenza nei vostri progetti professionali. Voto - 8️⃣

Bilancia: riuscirete a essere più disinvolti in ambito professionale, grazie al sostegno di Mercurio. Marte in congiunzione invece porterà buone energie da investire. In quanto ai sentimenti godrete di un rapporto tranquillo, dimostrando anche fascino e magnetismo, soprattutto voi cuori solitari. Voto - 8️⃣

Scorpione: tornerà finalmente il buon umore con la fine di quest'estate. In questa settimana di settembre Venere tornerà ad agire a vostro favore. Con un po’ di pazienza e comprensione, presto sarà possibile tornare a godere di un rapporto appagante. Anche nel lavoro state attraversando una fase di crescita, dettata dalla posizione favorevole di queste stelle.

Cogliete al volo le occasioni che arriveranno. Voto - 8️⃣

Sagittario: l vostro magnetismo potrebbe apparire meno evidente nel prossimo periodo, considerato il passaggio di Venere in quadratura. Per fortuna, la Luna navigherà in buone posizioni, ma in ogni caso, non aspettatevi un rapporto brillante. Sul posto di lavoro avrete ancora buone occasioni da giocarvi, e poter raggiungere risultati interessanti. Voto - 7️⃣

Capricorno: vi attende una settimana di speranze in campo sentimentale. Il pianeta Venere sarà presto in una posizione a voi favorevole, aprendo a possibili nuove storie, soprattutto per voi nati nella prima decade. Sul fronte professionale invece dovrete fare attenzione a Mercurio e a possibili imprevisti.

Voto - 7️⃣

Acquario: queste stelle assumeranno presto una posizione migliore nei vostri confronti. Il pianeta Venere sarà presto lontano dal segno del Leone, ma per il momento, dovrete cercare di non cadere in ulteriori discussioni. In ambito professionale Mercurio e Marte saranno favorevoli, ciò nonostante, non ci sarà alcun motivo per essere precipitosi in quel che fate. Voto - 6️⃣

Pesci: il passaggio di Venere nel segno della Vergine potrebbe causare alcuni problemi nella vostra vita sentimentale. Single oppure no, dovrete fare più attenzione ai sentimenti che la vostra fiamma prova. In ambito lavorativo sarete sulla strada giusta, ma ci sarà il rischio di piccole distrazioni o imprecisioni. Voto - 6️⃣