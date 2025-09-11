L'oroscopo della settimana dal 15 al 21 settembre 2025 vede il cielo di metà settembre accendersi di sfumature contrastanti: alcune costellazioni troveranno terreno fertile per crescere, altre dovranno invece misurarsi con passaggi più intricati. Sarà il Leone a conquistare il ruolo di protagonista assoluto, sostenuto da energie brillanti che lo renderanno carismatico e vincente in più ambiti. Al centro della scena si collocherà la Bilancia, che avrà dalla propria parte Mercurio e Luna, strumenti preziosi per favorire dialoghi, chiarimenti e nuove intese.

A fare più fatica sarà invece il Toro, rallentato da transiti complessi che metteranno alla prova la sua resistenza, richiedendo prudenza e capacità di adattamento. Una settimana, quindi, che si annuncia vivace e dinamica, pronta a regalare opportunità e insegnamenti diversi a seconda della posizione astrale di ciascun segno.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 7. Un inizio incerto non basterà a oscurare la ripresa che maturerà giorno dopo giorno. In campo sentimentale emergerà la necessità di stabilità: le coppie rafforzeranno i legami grazie a dialoghi più intensi, mentre chi vive da solo potrà avvicinarsi a nuove conoscenze, destinate a crescere soprattutto nel weekend.

Sul lavoro ci saranno spazi per far valere le proprie idee, ma servirà tatto per non generare tensioni con colleghi o collaboratori. Piccoli rallentamenti iniziali non devono scoraggiare, perché verso sabato e domenica l’energia salirà sensibilmente, portando soddisfazioni concrete. Sul piano fisico la resistenza migliorerà proprio nella parte conclusiva del ciclo, offrendo la possibilità di affrontare impegni con slancio rinnovato e maggiore lucidità.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno sabato 20 settembre;

sabato 20 settembre; ★★★★★ venerdì 19 e domenica 21;

★★★★ mercoledì 17 e giovedì 18;

★★★ lunedì 15 settembre;

★★ martedì 16 settembre.

♉ Toro: voto 6. Un cielo instabile porterà giornate altalenanti, con un avvio promettente che rischierà di trasformarsi in qualche difficoltà emotiva sul finale.

I rapporti affettivi avranno bisogno di equilibrio: le coppie dovranno affrontare chiarimenti utili, mentre i single saranno attratti da nuove conoscenze, anche se non tutte si riveleranno stabili. L’attività professionale richiederà prudenza, soprattutto nelle trattative: sarà fondamentale evitare scelte affrettate che potrebbero generare rimpianti. I primi giorni offriranno più concretezza, con intuizioni favorevoli, ma verso il weekend sarà preferibile non forzare situazioni. Dal punto di vista fisico, l’energia andrà gestita con attenzione: un leggero calo potrà farsi sentire tra sabato e domenica, quando sarà meglio concedersi momenti di relax rigeneranti e recuperare lucidità mentale.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ lunedì 15 e martedì 16;

★★★★ mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19;

★★★ sabato 20 settembre;

★★ domenica 21 settembre.

♊ Gemelli: voto 6.

Un andamento dinamico caratterizzerà i giorni, con fasi positive alternate a ostacoli inattesi. In amore ci sarà il desiderio di maggiore chiarezza: chi vive una relazione dovrà affrontare alcune divergenze, mentre i cuori liberi avranno occasioni intriganti soprattutto nella parte finale, favorita da contatti stimolanti. Nel lavoro emergeranno opportunità da cogliere con attenzione, ma servirà concentrazione costante per non disperdere le energie. Alcuni giorni centrali potranno sembrare più pesanti, con rallentamenti che metteranno alla prova la pazienza, ma sabato e domenica porteranno un recupero netto. La vitalità seguirà un andamento simile: dopo un calo a metà ciclo, il livello energetico si alzerà sensibilmente, permettendo di vivere esperienze piacevoli e ritrovare fiducia nelle proprie capacità interiori.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ sabato 20 e domenica 21;

★★★★ lunedì 15, martedì 16 e venerdì 19;

★★★ mercoledì 17 settembre;

★★ giovedì 18 settembre.

♋ Cancro: voto 8. Il cielo aprirà prospettive incoraggianti, regalando slancio in diversi ambiti della vita. Nei rapporti di coppia prevarrà il desiderio di intimità, con momenti capaci di rafforzare la complicità. I single potranno contare su incontri stimolanti, soprattutto nei primi giorni, quando la Luna sarà favorevole e donerà fascino personale. In ambito professionale crescerà la determinazione: idee concrete e capacità organizzative aiuteranno a raggiungere risultati interessanti. Qualche giornata centrale potrà presentare ostacoli burocratici, ma la seconda parte restituirà equilibrio.

L’umore si manterrà generalmente positivo, favorito dalla capacità di guardare oltre i piccoli problemi. Dal punto di vista fisico, l’energia risulterà buona e costante, con qualche lieve calo solo giovedì: il recupero sarà rapido, portando benessere diffuso.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno lunedì 15 settembre (Luna in Cancro);

lunedì 15 settembre (Luna in Cancro); ★★★★★ martedì 16 e mercoledì 17;

★★★★ venerdì 19, sabato 20 e domenica 21;

★★★ giovedì 18 settembre.

♌ Leone: voto 8. Il passaggio lunare nella costellazione offrirà un potente stimolo, capace di illuminare tanto la sfera emotiva quanto quella pratica. Nei legami sentimentali emergerà la volontà di recuperare leggerezza e passione, con giornate di intensa complicità per le coppie.

I cuori liberi potranno incontrare persone nuove in grado di risvegliare entusiasmo. Sul piano lavorativo, la creatività sarà protagonista: progetti originali troveranno spazi interessanti, purché non si ecceda con l’impulsività. Verso la metà del ciclo potranno emergere contrasti, ma la seconda parte restituirà energia e sicurezza. L’aspetto fisico si manterrà in crescita, con una vitalità che permetterà di affrontare impegni e sfide con maggiore determinazione. Sarà un periodo utile per rafforzare fiducia e consolidare obiettivi personali.

La valutazione della settimana:

Top del giorno mercoledì 17 settembre (Luna in Leone);

mercoledì 17 settembre (Luna in Leone); ★★★★★ giovedì 18 e domenica 21;

★★★★ lunedì 15, venerdì 19 e sabato 20;

★★★ martedì 16 settembre.

♍ Vergine: voto 10.

Il cielo si mostrerà straordinariamente generoso, regalando opportunità concrete e stimoli nuovi. In amore, le coppie vivranno momenti di intensa complicità, con progetti condivisi che porteranno serenità e stabilità. I single si sentiranno pronti ad aprirsi a nuove esperienze, grazie a una carica magnetica che attirerà attenzioni sincere. Nel lavoro sarà un periodo di grande crescita: riconoscimenti, proposte e possibilità di avanzamento renderanno le giornate ricche di soddisfazioni. La creatività si unirà alla capacità pratica, favorendo risultati tangibili. Anche l’umore sarà luminoso, alimentato da sicurezza interiore e spirito positivo. La forma fisica raggiungerà un buon livello, con resistenza elevata e voglia di attività.

Sarà il momento ideale per consolidare successi, migliorare relazioni e pianificare traguardi a lungo termine.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno venerdì 19 settembre (Luna in Vergine);

venerdì 19 settembre (Luna in Vergine); ★★★★★ lunedì 15, mercoledì 17 e sabato 20;

★★★★ martedì 16, giovedì 18 e domenica 21.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 9. L’oroscopo settimanale indica che l'influsso di Mercurio e Luna renderà questo periodo luminoso, capace di esaltare capacità comunicative e sensibilità. I rapporti di coppia vivranno una fase costruttiva: dialoghi profondi, progettualità e rinnovata intesa rafforzeranno i legami. Per i single, giornate centrali e conclusione del ciclo apriranno la strada a incontri destinati a lasciare traccia, sostenuti da fascino e spirito positivo.

Sul lavoro arriveranno conferme, accordi e nuove prospettive che daranno stabilità ai progetti avviati. La creatività sarà in evidenza e potrà trasformarsi in risultati tangibili. Dal punto di vista fisico, energia e vitalità resteranno alte, grazie a un buon equilibrio interiore che consentirà di gestire con serenità ogni situazione. Sarà il momento ideale per consolidare obiettivi e rafforzare fiducia personale.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno domenica 21 settembre (Luna in Bilancia);

domenica 21 settembre (Luna in Bilancia); ★★★★★ giovedì 18 (Mercurio in Bilancia) e venerdì 19;

★★★★ lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17 e sabato 20.

♏ Scorpione: voto 6. Un avvio non brillante lascerà spazio a un progressivo miglioramento che culminerà nelle giornate centrali.

In campo sentimentale si sentirà il bisogno di chiarire situazioni rimaste sospese: le coppie dovranno affrontare con sincerità ciò che non funziona, mentre i single potranno vivere attrazioni improvvise, ma non sempre durature. Sul piano lavorativo alcune tensioni rallenteranno i progetti, ma verso giovedì e venerdì la determinazione permetterà di recuperare terreno. L’umore non sarà stabile e il rischio di reazioni impulsive sarà forte: servirà autocontrollo per evitare discussioni. A livello fisico la stanchezza si farà sentire soprattutto a metà ciclo, ma il weekend porterà maggiore energia e voglia di rimettersi in movimento. Pazienza e disciplina saranno la chiave per superare gli ostacoli.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ giovedì 18 e venerdì 19;

★★★★ mercoledì 17, sabato 20 e domenica 21;

★★★ lunedì 15 settembre;

★★ martedì 16 settembre.

♐ Sagittario: voto 6. Un cielo variabile accompagnerà i nati sotto questo segno, con giornate favorevoli alternate a momenti più complessi. Nei legami affettivi emergerà l’esigenza di chiarezza: chi è in coppia dovrà evitare fraintendimenti, mentre i cuori liberi troveranno occasioni per socializzare soprattutto nella parte centrale. In campo professionale sarà opportuno muoversi con prudenza, senza correre rischi eccessivi: alcuni progetti avranno bisogno di più tempo per maturare. L’umore sarà vivace, ma la giornata di venerdì potrà risultare più faticosa, richiedendo sangue freddo.

Sul piano fisico l’energia non mancherà, anche se potrebbe esserci un calo temporaneo che si recupererà rapidamente con un po’ di riposo. Sarà un periodo utile per consolidare rapporti sinceri e gettare basi solide per traguardi futuri.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ martedì 16 e mercoledì 17;

★★★★ lunedì 15, giovedì 18 e sabato 20;

★★★ domenica 21 settembre;

★★ venerdì 19 settembre.

♑ Capricorno: voto 5. Un inizio promettente non riuscirà a compensare del tutto i cali successivi, ma offrirà comunque spazi per organizzarsi al meglio. Nella vita affettiva si avvertirà un desiderio di stabilità, ma alcune incomprensioni potrebbero complicare il dialogo: le coppie dovranno fare uno sforzo in più, mentre i single si sentiranno meno disponibili a nuove avventure. L’attività professionale presenterà ostacoli, soprattutto nelle giornate centrali, con ritardi o decisioni rinviate. Nonostante ciò, verso la fine si intravvederà un recupero che restituirà fiducia. L’umore conoscerà alti e bassi, con momenti di malinconia che richiederanno maggiore autocontrollo. Sul fronte fisico la vitalità sarà discontinua: fondamentale evitare eccessi e concedersi pause rigeneranti. Sarà un periodo utile per riflettere e riprogrammare obiettivi con calma.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ lunedì 15 settembre;

★★★★ martedì 16, venerdì 19, sabato 20 e domenica 21;

★★★ giovedì 18 settembre;

★★ mercoledì 17 settembre.

♒ Acquario: voto 7. Il periodo si presenterà con alternanze, ma offrirà spunti interessanti nelle giornate iniziali e centrali. In amore ci sarà spazio per intensità: le coppie rafforzeranno l’intesa grazie a momenti di vicinanza autentica, mentre chi è solo potrà vivere incontri piacevoli, soprattutto tra martedì e mercoledì. Sul lavoro arriveranno notizie incoraggianti, con la possibilità di sbloccare situazioni rimaste ferme: servirà comunque attenzione a non disperdere energie. Le giornate finali appariranno più stancanti, con rischio di tensioni inutili che andranno evitate. Dal punto di vista fisico, la vitalità sarà buona nella prima parte, ma calerà sabato, richiedendo più riposo. Sarà importante mantenere equilibrio e gestire bene gli impegni per non compromettere i progressi ottenuti.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

Top del giorno martedì 16 settembre;

martedì 16 settembre; ★★★★★ lunedì 15 e mercoledì 17;

★★★★ giovedì 18 e domenica 21;

★★★ venerdì 19 settembre;

★★ sabato 20 settembre.

♓ Pesci: voto 7. Il cielo offrirà un recupero progressivo, che diventerà evidente nelle giornate centrali e finali. In campo affettivo emergerà una rinnovata voglia di apertura: le coppie troveranno spazi di intimità più autentica, mentre i single avranno chance concrete per incontrare persone stimolanti. Sul piano professionale ci sarà maggiore chiarezza, con opportunità che permetteranno di dimostrare capacità organizzative e creatività. Non mancheranno ritardi o dubbi, ma la determinazione consentirà di superarli con efficacia. L’umore migliorerà di giorno in giorno, passando da una partenza lenta a una conclusione molto più serena. L’energia fisica seguirà lo stesso andamento, portando nel weekend un vero slancio rigenerante. Sarà un periodo indicato per riprendere fiducia e costruire basi solide per il futuro.

La graduatoria settimanale con le stelle: