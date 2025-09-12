Aria d'autunno in arrivo, e l'oroscopo di questa nuova stagione non sembra promettere bene ai Pesci. Quest'ultimo segno dello zodiaco potrebbe vivere questo periodo con molta fatica. Al contrario, il Sagittario risulta favorito dagli astri, premiato con la prima posizione in classifica. Approfondiamo ora le previsioni per tutti i simboli astrologici.

Classifica e oroscopo autunno 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Pesci. L’autunno potrebbe iniziare con una certa fatica e con la sensazione di dover affrontare un percorso in salita. Gli impegni lavorativi richiederanno pazienza e costanza, mentre i guadagni potrebbero non essere all’altezza delle aspettative.

Nonostante questo, piccoli miglioramenti emergeranno verso la fine della stagione, aprendo spiragli di speranza. Sarà fondamentale non perdere di vista le opportunità più semplici, anche quelle che all’apparenza sembrano insignificanti, perché potrebbero rivelarsi più utili del previsto. Non è il momento di pretendere grandi rivoluzioni: meglio concentrarsi sui passi piccoli ma solidi, capaci di gettare le basi per un inverno più sereno.

1️⃣1️⃣- Bilancia. Il periodo autunnale potrebbe portarvi più ostacoli che soluzioni immediate, generando nervosismo e inquietudine. Le novità saranno scarse e spesso vi sembrerà di dover lottare contro situazioni che si ripetono senza mai risolversi del tutto.

La buona notizia è che avrete comunque una forte energia a sostegno, utile per affrontare i momenti più complessi e per non farvi sopraffare dallo stress. Sarà importante gestire le forze con equilibrio, evitando di disperderle in troppe direzioni. Anche se la fortuna non sarà dalla vostra parte, riuscirete a fare progressi grazie alla vostra determinazione.

1️⃣0️⃣- Leone. La stagione non partirà sotto i migliori auspici, ma con cautela e lucidità riuscirete a limitare i danni. Lo stress accumulato potrebbe portarvi a vedere tutto più difficile del necessario, ma dentro di voi avete le risorse per affrontare le sfide. Il consiglio è di non correre dietro a ogni possibilità che vi si presenta, bensì di selezionare le occasioni con attenzione, dando spazio soltanto a quelle che hanno reali margini di crescita.

Se sarete capaci di mantenere la calma e non lasciarvi sopraffare dalla fretta, l’autunno non sarà poi così negativo come sembra a prima vista.

9️⃣- Ariete. La stagione richiederà impegno e resilienza. Problemi di natura burocratica o pratiche rimandate da tempo potrebbero rallentare i vostri progressi, mentre le condizioni esterne non vi aiuteranno a semplificare le cose. Nonostante ciò, avrete la possibilità di far valere la vostra determinazione, dimostrando che la forza di volontà è più efficace della fortuna. Il lavoro potrebbe sembrare un percorso a ostacoli, ma con disciplina riuscirete comunque a portare a termine i compiti più urgenti. Concentratevi su ciò che potete controllare e lasciate andare il resto.

8️⃣- Toro. L’autunno non si presenterà come uno dei periodi più brillanti dell’anno. La produttività sarà messa a dura prova da ritardi e rallentamenti, mentre la creatività sembrerà meno incisiva rispetto al solito. Avrete la sensazione di dover faticare il doppio per ottenere risultati che in altri momenti sarebbero arrivati più facilmente. Questo non significa che tutto sarà vano: vi sarà comunque la possibilità di imparare a gestire meglio le energie e di evitare sprechi. È il momento giusto per rivedere le priorità e concentrarvi solo su ciò che conta davvero.

7️⃣- Vergine. All’inizio dell’autunno riuscirete a portare avanti i vostri obiettivi con una discreta facilità, soprattutto se saprete condividere progetti e idee con persone fidate.

L’appoggio dei colleghi o di una squadra affiatata vi sarà molto utile per raggiungere traguardi importanti. Con il passare delle settimane, però, la fortuna tenderà ad affievolirsi e vi troverete a dover fare i conti con rallentamenti e contrattempi. Non scoraggiatevi: anche se i risultati non saranno immediati, la vostra organizzazione e il pragmatismo vi permetteranno comunque di rimanere sulla strada giusta.

6️⃣- Cancro. La stagione autunnale si prospetta positiva e con un margine di crescita che vi accompagnerà anche verso l’inverno. Le opportunità professionali saranno interessanti e potrebbero portare a guadagni inaspettati. Ci sarà anche la possibilità di realizzare un acquisto importante o di investire in qualcosa che vi sta a cuore.

L’unico accorgimento sarà quello di non complicarvi la vita con situazioni difficili o persone che cercano di trascinarvi in conflitti. Se saprete mantenere la giusta distanza da ciò che può destabilizzarvi, vivrete un autunno soddisfacente e pieno di promesse.

5️⃣- Acquario. Vi aspetta un autunno che porterà un miglioramento graduale ma costante. I guadagni e le occasioni favorevoli arriveranno forse più lentamente di quanto vorreste, ma quando si presenteranno avranno la tendenza a durare nel tempo. Il vostro umore ne trarrà beneficio, vi sentirete più sereni e motivati rispetto al passato recente. La stagione sarà quindi un’ottima occasione per costruire basi solide, senza cercare scorciatoie.

L’autunno vi aiuterà a prepararvi a un inverno altrettanto positivo.

4️⃣- Scorpione. Per voi l’autunno si rivelerà sorprendentemente positivo, anche se con un ritmo diverso da quello a cui siete abituati. Non avrete voglia di rischiare né di lanciavi in iniziative troppo ardite, ma preferirete procedere a piccoli passi, con calma e consapevolezza. Questa scelta prudente vi permetterà di mantenere un buon equilibrio, sia sul lavoro che nella vita privata. La stagione vi stimolerà a dare valore alla costanza più che all’audacia, facendovi scoprire un approccio più pacato ma altrettanto efficace.

3️⃣- Gemelli. Avrete dalla vostra parte numerose opportunità che vi renderanno l’autunno vivace e stimolante.

Chi è alla ricerca di un impiego potrà contare su occasioni concrete, mentre chi ha già una carriera ben avviata potrebbe fare un salto di qualità. Anche nei rapporti con i colleghi ci sarà maggiore armonia e la prospettiva di lavorare insieme per obiettivi comuni vi darà nuova energia. La stagione sarà quindi un momento fertile, in cui seminare idee e raccogliere i primi frutti di un impegno costante.

2️⃣- Capricorno. L’autunno porterà energie favorevoli e cambiamenti che avranno un impatto positivo sul lavoro e sugli affari. Sarà un periodo ottimo per investire, per concludere progetti rimasti in sospeso e per ottenere riconoscimenti. L’appoggio delle persone che collaborano con voi sarà fondamentale per far decollare iniziative di grande valore.

La stagione vi offrirà sicurezza e un senso di benessere, alimentando la fiducia in voi stessi e aprendo la strada a un futuro più promettente.

1️⃣- Sagittario. L’autunno sarà un periodo di grande fortuna e creatività. Avrete più tempo libero per dedicarvi a ciò che amate, trovando stimoli che vi renderanno produttivi sul lavoro e capaci di far avanzare la carriera con leggerezza. Il buonumore vi accompagnerà a lungo, permettendovi di affrontare anche le sfide con un atteggiamento positivo. La stagione non solo vi regalerà soddisfazioni, ma lascerà anche una scia di entusiasmo che si prolungherà nelle settimane successive.