L'oroscopo del 10 settembre è l'ultimo giorno con la Luna in Ariete. Sul far della sera l'astro transita nel domicilio del Toro, portando in primo piano il segno zodiacale del Gemelli. Anche Capricorno, Acquario e Toro sono tra i preferiti del mercoledì, mentre la Vergine arranca all'ultimo posto a causa della distrazione e dell'improduttività.

Classifica e oroscopo del giorno 10 settembre 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Vergine. Se vi sentite bloccati da un imprevisto, ricordate che non è la fine ma un nuovo inizio: rialzatevi e dimostrate a voi stessi di essere più forti.

La giornata potrebbe risultare poco produttiva e la distrazione rischierà di avere il sopravvento. Vi sentirete annoiati e forse stanchi di dovervi confrontare sempre con le stesse situazioni, come se la vostra vita fosse rimasta ferma. In realtà dentro di voi sta crescendo il desiderio di cambiamento e presto prenderete provvedimenti concreti per dare una nuova direzione alla vostra quotidianità. Non trascurate però il benessere fisico: dedicate tempo a una corretta alimentazione e a un po’ di movimento, perché il corpo e la mente vi ringrazieranno. Anche se ora vi sentite apatici e privi di stimoli, presto ritroverete energia e voglia di mettervi in gioco.

1️⃣1️⃣- Scorpione. Affrontate giornate piene di responsabilità, ma imparate a respirare a fondo e a fare un passo alla volta.

La montagna si scala con pazienza. Alcuni rapporti familiari potrebbero risultare complessi, soprattutto con fratelli o sorelle con cui non riuscite sempre a trovare un punto d’incontro. In queste ore sarete portati a riflettere sulla vostra vita e sulle cose che non sono andate come speravate. Non lasciatevi però trascinare dal pessimismo: cercate piuttosto di soffermarvi su ciò che avete costruito e sulle esperienze che vi hanno reso più forti. Molti di voi stanno pensando a come incrementare le entrate, forse per affrontare spese imminenti. Potrebbero esserci visite mediche o appuntamenti da non rimandare, quindi organizzatevi con attenzione. Se vi spostate in città, fate attenzione al traffico, mentre chi vive in zone più tranquille potrà muoversi con maggiore serenità.

1️⃣0️⃣- Bilancia. Vi sentite soli in amore, eppure non smettete di credere. Ogni incontro insegna qualcosa e vi prepara ad accogliere la persona giusta. In queste 24 ore, i sentimenti vi sembreranno confusi e potreste percepire un’insoddisfazione crescente. Le coppie di lunga data rischiano di affrontare una fase delicata, fatta di dubbi e voglia di rinnovamento. Non tenete tutto dentro di voi, perché così facendo rischiate di amplificare il malessere: cercate invece di aprirvi con una persona di fiducia o direttamente con il partner, trovando insieme un nuovo equilibrio. Potrebbero esserci anche spese in arrivo legate alla casa o a esigenze familiari, che vi porteranno a gestire meglio le vostre risorse.

Affrontate ogni responsabilità con calma e cercate di non rinunciare ai vostri spazi personali.

9️⃣- Pesci. Forse avete perso fiducia nel domani. Guardate indietro e ricordate tutte le volte che siete riusciti a superare ciò che sembrava impossibile. Un po’ di tensione accumulata vi farà sentire appesantiti e stressati. Da tempo nell’ambiente familiare o lavorativo c’è un clima che non vi soddisfa, e questo ha fatto nascere in voi il desiderio di un cambiamento profondo. Sognate un amore sincero, soprattutto se siete single, ma spesso vi scoraggiate quando le cose non vanno come vorreste. In queste ore potreste sentirvi apatici e con poca voglia di affrontare la giornata, ma non lasciatevi sopraffare dalla malinconia.

Ricordate che ogni fase di disagio è passeggera e che presto arriveranno occasioni per ripartire con più entusiasmo.

8️⃣- Leone. Se vi sentite stanchi, non esitate a concedervi una pausa senza sensi di colpa. La vostra energia è il motore del vostro successo. Negli ultimi tempi vi siete concentrati quasi esclusivamente sugli aspetti pratici ed economici della vita, trascurando altri lati importanti della vostra quotidianità. Ora però qualcosa sta cambiando: sentite il bisogno di dedicarvi anche ad altro, di vivere esperienze nuove e di alleggerire i pensieri. Chi ha vissuto una perdita, sia personale che professionale, avrà la possibilità di ritrovare la propria strada e ricostruire un equilibrio.

La vita scorre veloce e non potete permettervi di rimanere ancorati al passato. Non lasciatevi travolgere dai sensi di colpa e concentratevi su ciò che vi fa stare bene, vivendo ogni giornata con maggiore intensità.

7️⃣- Ariete. Spesso vi sentite sottovalutati, ma ricordate che il vostro valore non dipende dallo sguardo degli altri bensì da quello che fate per voi stessi ogni singolo giorno. La giornata si presenterà tranquilla e questo vi permetterà di riflettere con lucidità. Avrete come un risveglio interiore che vi porterà a comprendere quanto tempo abbiate sprecato in attività poco significative. È il momento giusto per dare più spazio ai sentimenti e ai rapporti che contano davvero. Non sottovalutate la possibilità di organizzare momenti piacevoli da vivere con chi amate, perché anche il cuore ha bisogno di attenzioni tanto quanto il lavoro.

Per chi cerca occupazione, si intravedono sviluppi interessanti: potrebbero aprirsi nuove opportunità che vi stimoleranno a rimettervi in moto con entusiasmo.

6️⃣- Sagittario. Accogliete i cambiamenti come opportunità. Solo aprendo nuove porte troverete la vostra strada. Non vi accontentate... mai. Le questioni economiche e lavorative saranno al centro della vostra attenzione. Non è stato facile gestire le spese negli ultimi tempi, ma avete imparato a distinguere ciò che è veramente utile da ciò che è superfluo. Questa capacità vi permetterà di affrontare meglio gli impegni che vi attendono. Possibili nuove occasioni potrebbero arrivare, anche per chi ha vissuto momenti difficili o si è trovato senza lavoro.

A volte serve ridimensionare le ambizioni per poter ripartire con maggiore stabilità. Sul fronte sentimentale, chi è solo potrebbe vivere incontri capaci di risvegliare emozioni sopite: lasciate spazio all’imprevisto.

5️⃣- Cancro. Incompresi in amore. Le stelle invitano a parlare con sincerità: la comunicazione è la chiave per ricostruire e rafforzare i legami. Avrete l’occasione di dare una svolta concreta alla vostra routine, chiudendo situazioni che non vi portano più nulla di buono e mettendo ordine nelle vostre priorità. Sarete determinati a organizzare i vostri impegni in modo più efficiente, senza permettere che il lavoro assorba completamente la vostra energia. Imparate a ritagliarvi spazi di qualità per voi stessi e per le persone a cui tenete.

Nella vita di coppia, la comunicazione tornerà a fluire e vi aiuterà a superare quei malintesi che hanno creato distacco. Ascoltate le vostre esperienze passate, perché vi forniranno preziosi insegnamenti per affrontare meglio il futuro.

4️⃣- Toro. Se vi trovate in difficoltà economiche, non arrendetevi: ogni sfida vi sta insegnando a gestire meglio risorse e priorità. La giornata si presenterà favorevole sia sul piano personale che su quello professionale. L’amore, gli affetti e le relazioni acquisteranno maggiore importanza, e sentirete il bisogno di dedicarvi con sincerità a ciò che conta davvero. Chi ha deciso di prendersi più cura del proprio corpo, magari abbandonando abitudini dannose o seguendo uno stile di vita più sano, noterà già i primi miglioramenti.

Questo vi darà un senso di fiducia e di produttività. Potreste essere coinvolti in questioni importanti che richiederanno attenzione e senso di responsabilità, ma saprete affrontarle con energia e determinazione.

3️⃣- Acquario Non dovete aver paura di fallire. Quando si cade, ci si rialza. Adottate una mentalità vincente e non arrendetevi davanti agli ostacoli. Per fortuna questa sarà una giornata dinamica, in cui avrete modo di occuparvi di commissioni importanti e di portare avanti progetti che vi stanno a cuore. Anche se gli impegni non mancheranno, riuscirete a mantenere un atteggiamento positivo e a trarre soddisfazione da ciò che fate. In amore, potreste riscoprire un’intesa piacevole e momenti di leggerezza che vi faranno stare bene.

Le preoccupazioni vi sembreranno meno opprimenti e sarete pronti a vivere nuove esperienze, aprendo la porta a un periodo più vivace e ricco di stimoli.

2️⃣- Capricorno. State portando avanti un sogno. Non lasciate che i piccoli ostacoli lo offuschino: i grandi traguardi richiedono costanza. Avete affrontato anni pieni di difficoltà, ma la vostra forza vi ha permesso di rialzarvi ogni volta. Adesso vi state avvicinando a una fase di rinnovamento interiore: vi sentirete più leggeri e pronti a guardare avanti con maggiore fiducia. I progetti che avete in mente avranno buone possibilità di svilupparsi, perché finalmente riuscirete a investire energie nel modo giusto. Chi è in cerca di lavoro potrà prendere in considerazione nuove strade, anche diverse da quelle abituali.

Sul piano fisico, godrete di una buona vitalità che vi sosterrà in ogni iniziativa.

1️⃣- Gemelli. Anche se forse vi sentite feriti in amore, non chiudete il vostro cuore. La vita non smette mai di sorprendere chi resta ricettivo. Questa giornata vi permetterà di fare un bilancio importante della vostra vita. Guarderete indietro per comprendere meglio il percorso fatto e per capire quali passi muovere verso il futuro. Alcune situazioni del passato vi hanno lasciato il segno, ma ora siete pronti a chiudere definitivamente i conti e a voltare pagina. Sarà come sbocciare di nuovo, con la possibilità di esprimere pienamente voi stessi. Potrebbe arrivare una notizia o un pettegolezzo che vi farà riflettere, ma non lasciate che vi distolga dai vostri obiettivi.

Concentratevi invece su ciò che vi fa crescere e vi dona entusiasmo.

L'astrologia della giornata

Dunque, il 10 settembre 2025 sarà una giornata intensa e trasformativa con la Luna in Ariete che richiede stabilità e sicurezza mentre il quadrato con Plutone in Acquario porta tensioni interiori e il bisogno di affrontare ciò che deve cambiare. Il Sole congiunto al Nodo Sud invita a lasciare andare schemi ormai superati per aprire nuove strade. Urano retrogrado in Toro rafforza l’introspezione e la revisione dei propri valori mentre l’energia del giorno dopo il portale del nove nove indica chiusura e rinascita.