L'oroscopo della settimana che accompagna verso il 29 marzo si presenta come un viaggio a più velocità, fatto di partenze lente, piccoli inciampi e improvvise accelerazioni. Non tutto sarà immediato o semplice da gestire, ma proprio nei momenti di rallentamento potrete trovare nuove chiavi di lettura per le vostre situazioni personali. L’amore chiede ascolto e rispetto reciproco, mentre il lavoro invita a mantenere lucidità anche quando le cose sembrano sfuggire di mano. È una fase che premia chi sa osservare prima di agire e chi riesce a trasformare le difficoltà in occasioni di crescita.

L'astrologia regala massima fortuna ai nati della Bilancia, premiati con 6 punti in classifica.

Previsioni dell'oroscopo per la settimana dal 23 al 29 marzo 2026

☘️☘️Sagittario. Le giornate iniziali della settimana potrebbero mettervi alla prova più del previsto. La concentrazione fatica a restare stabile e il nervosismo rischia di farvi inciampare in errori evitabili, sia sul lavoro che nei rapporti personali. In amore basta poco per creare tensioni, soprattutto se lasciate spazio a parole dette senza riflettere. Anche il fisico potrebbe risentire di questo clima agitato, chiedendovi di rallentare. Il fine settimana porta un miglioramento, ma sarà importante arrivarci senza accumulare troppa stanchezza emotiva.

☘️☘️☘️Cancro. L’inizio della settimana vi trova un po’ affaticati, come se le energie fossero state consumate più velocemente del previsto. Potreste avvertire piccoli fastidi o semplicemente una sensazione di stanchezza generale. Nei rapporti familiari e sentimentali emergono tensioni che affondano le radici nel passato, e ignorarle non sarà più possibile. Fermarvi, ascoltarvi e prendervi uno spazio tutto vostro diventa fondamentale per ritrovare equilibrio. Con il passare dei giorni, l’atmosfera si alleggerisce e nel weekend torna una maggiore serenità. Voto - 6,5

☘️☘️☘️Scorpione. C’è qualcosa dentro di voi che chiede silenzio e distanza dal rumore esterno. Questa settimana vi invita a fare un passo indietro, a osservare con più attenzione ciò che vi sta creando disagio.

Non tutto può essere risolto di corsa: alcune situazioni richiedono tempo e consapevolezza. Potrebbe diventare necessario mettere dei confini più chiari o persino chiudere rapporti che non vi rappresentano più. Non è un processo semplice, ma è necessario per ritrovare autenticità e benessere.

☘️☘️☘️Capricorno. L’amore si prende la scena, ma non sempre in modo lineare. La vostra tendenza a voler controllare tutto potrebbe creare tensioni, soprattutto se rischiate di invadere gli spazi dell’altra persona. Imparare a fidarvi diventa la vera sfida di questi giorni. Sul lavoro, invece, si alternano momenti di stabilità a fasi più incerte, che richiedono pazienza e capacità di adattamento. Non tutto dipende da voi, ma il vostro atteggiamento può fare la differenza.

☘️☘️☘️☘️Pesci. L’inizio della settimana può risultare un po’ destabilizzante, come se qualcosa dentro o fuori di voi fosse cambiato senza preavviso. Avete bisogno di qualche giorno per ritrovare il vostro centro e capire come muovervi. Fortunatamente, già a metà settimana iniziate a recuperare energia e fiducia. In amore torna una certa dolcezza, mentre sul lavoro arrivano soddisfazioni, soprattutto per chi si muove nel mondo digitale. Concedetevi il tempo di adattarvi senza forzarvi troppo.

☘️☘️☘️☘️Leone. La settimana parte con qualche piccolo disagio fisico o un calo di energia che vi costringe a rallentare. Nulla di grave, ma abbastanza da farvi capire che avete bisogno di prendervi più cura di voi stessi.

Con il passare dei giorni ritrovate vitalità e anche in amore torna la voglia di lasciarvi andare, vivendo emozioni più leggere e coinvolgenti. Restano alcuni dubbi sul lavoro, che richiedono riflessione prima di prendere decisioni importanti.

☘️☘️☘️☘️Ariete. L’inizio settimana potrebbe sembrarvi un po’ in salita, con un tono dell’umore meno brillante del solito. Poi, giorno dopo giorno, sentite crescere dentro di voi una nuova energia che vi spinge a ripartire con maggiore fiducia. Non mancano possibili contrasti con figure autoritarie o superiori, ed è proprio qui che serve cautela: non è il momento di scontri diretti. In amore, invece, il fine settimana regala momenti più caldi e coinvolgenti, che vi aiutano a ritrovare complicità.

☘️☘️☘️☘️Toro. Questa settimana porta con sé un senso di rinnovamento che vi invita a guardare dentro di voi con maggiore profondità. Riscoprite valori che avevate messo da parte e iniziate a costruire nuove certezze, più solide e consapevoli. L’amore si accende di passione e romanticismo, e qualcuno potrebbe iniziare a pensare seriamente al futuro. Anche il lavoro offre buone opportunità, ma sarà importante gestire con attenzione le finanze per evitare leggerezze.

☘️☘️☘️☘️☘️Gemelli. Avete una marcia in più in questi giorni, una forza interiore che vi spinge a rimettere ordine dove prima c’era confusione. È il momento giusto per rimediare a errori del passato e per concentrarvi sugli obiettivi con maggiore determinazione.

Il weekend potrebbe portare una lieve malinconia, come una nuvola passeggera che attraversa il cielo. Non ignoratela: ascoltarla vi aiuterà a capire meglio voi stessi, soprattutto se vi lasciate sostenere dalle persone che vi vogliono bene.

☘️☘️☘️☘️☘️Vergine. Continuate a muovervi con una forza tranquilla ma costante, che vi permette di affrontare anche le giornate più pesanti senza perdere la vostra determinazione. È un momento ideale per prendervi cura di voi stessi, sia fisicamente che emotivamente. Anche i rapporti familiari e sentimentali possono beneficiare di questa vostra attenzione, soprattutto se ci sono state tensioni recenti. Avete gli strumenti giusti per ricostruire e rafforzare ciò che conta davvero.

☘️☘️☘️☘️☘️Acquario. Vi sentite in una fase di equilibrio e rinnovata energia, come se finalmente riusciste a esprimere voi stessi senza filtri. La creatività è alta e potreste trovare soddisfazione in attività pratiche o sportive che vi aiutano a scaricare le tensioni. In amore regna una piacevole serenità, fatta di complicità e comprensione reciproca. È un periodo favorevole per costruire e consolidare, senza bisogno di forzare nulla.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️Bilancia. La settimana si accende di possibilità interessanti, soprattutto nella sfera sentimentale. Le emozioni tornano protagoniste e alcune situazioni che sembravano complicate iniziano finalmente a trovare una soluzione. La passione si riaccende e vi sentite più coinvolti e presenti nella relazione. Sul lavoro restano alcune incertezze, ma non è il momento di lasciarsi sopraffare: mantenere un atteggiamento positivo vi aiuterà a superarle con maggiore facilità.