L'oroscopo di martedì 16 settembre premia il segno del Leone, al primo posto in classifica, grazie all'influsso favorevole della Luna. Dopo una fase altalenante torna a brillare di luce propria anche il Capricorno, che ritrova spensieratezza. Il Cancro, all'ultimo posto della graduatoria, dovrà rivedere alcune scelte del passato.

L'oroscopo di martedì 16 settembre: previsioni zodiacali segno per segno con voti

Ariete - Mercurio vi spinge a prendere iniziative che potrebbero dare una svolta alla vostra carriera lavorativa: valutate ogni scelta con saggezza.

Nelle relazioni a due riuscirete a rendervi magnetici agli occhi del partner, mettendo in evidenza la vostra galanteria. Voto: 9.

Toro - Urano in aspetto dissonante vi metterà alla prova. La determinazione per affrontare le difficoltà con saggezza non vi manca, ma sarà opportuno evitare di commettere passi falsi. In ambito sentimentale sarà opportuno ascoltare il partner ed evitare risposte inopportune che potrebbero portare a dei contrasti. Voto: 5,5.

Gemelli - Ambiziosi e determinati. Affronterete la giornata di martedì con grande ottimismo, questo vi permetterà di raggiungere piuttosto agevolmente buoni risultati in ambito professionale, e allo stesso tempo di condividere con il partner i vostri successi.

Voto 7,5.

Cancro - Non tutto andrà per il verso giunto. Per voi nativi del segno è giunto il momento di rivedere alcune scelte fatte in passato. Fare una breve analisi su cosa cambiare in vista del futuro potrebbe essere necessario. Voto 5.

Leone - La Luna tornerà finalmente a sostare nel vostro segno zodiacale portando con sé delle novità molto interessanti. Con il partner sarete romantici e premurosi, nel lavoro attenti e determinati. Voto: 10.

Vergine - Potreste avvertire il bisogno di apportare qualche piccolo cambiamento nella vostra routine, così da ritrovare quell'ambizione che nell'ultimo periodo avete un po' smarrito. Nel complesso la giornata per voi nativi del segno si preannuncia comunque positiva.

Voto: 6,5.

Bilancia - Giove potrebbe mettervi in difficoltà portandovi a compiere delle scelte piuttosto importanti, non solo sul piano professionale, ma anche sentimentale. Sarà opportuno contare fino a dieci prima di fare delle scelte, onde evitare di pentirvi in futuro. Voto: 5,5.

Scorpione - Le stelle vi sorridono e voi ne approfitterete. In ambito sentimentale avrete modo di realizzare con il partner un vostro sogno nel cassetto. Nel lavoro ogni iniziativa porterà ad un risultato inaspettato. Voto 10

Sagittario - Non tutto è oro quel che luccica. Potreste rivalutare alcune scelte fatte in passato sul fronte professionale. Lo stress in questa fase vi metterà a dura prova pertanto dovrete essere bravi ad evitare discussioni e cali di concentrazione.

Voto 5.

Capricorno - Saturno vi porterà ad apportare dei piccoli cambiamenti nella vostra vita. Sarà l'ambizione di guardare al futuro con ottimismo a rendere ogni cambiamento un punto di svolta in positivo. Voto: 9.

Acquario - La stanchezza potrebbe farsi sentire. Valutate se prendere o meno una piccola pausa dal lavoro, un momento di relax vi sarà di aiuto per recuperare un po' di energie. Voto: 5,5.

Pesci - Determinati, ambiziosi e ottimisti. Affronterete la giornata di martedì con caparbietà, portando a compimento ogni obiettivo con il minimo sforzo. In ambito sentimentale riuscirete a trasmettere al partner tutto il vostro affetto. Voto 8,5.