L'oroscopo dell'amore di domani 6 marzo 2026 rivela l'ingresso della Luna nel quadro astrale dell'Ariete. Il Leone conquisterà tutti con il suo fascino.

Ariete - Tenetevi pronti a un'esplosione di grande passione. La sintonia che avrete con l'anima gemella vi permetterà di vivere momenti di grande emozione. La Luna è in congiunzione al vostro segno zodiacale. Voto: 10.

Toro - In coppia riuscirete a trovare stabilità. Questo sarà il momento giusto per poter pianificare dei progetti importanti o per consolidare un legame che vi sta a cuore.

Voto: 7,5.

Cancro - Sarete avvolti da una nuvola di romanticismo. Date retta al vostro sesto senso, riuscirete a vivere a pieno le vostre emozioni e condividerle con chi vi sta accanto. Voto: 8,5.

Leone - Metterete in mostra il vostro fascino che non passerà affatto inosservato. Ricevere delle attenzione vi farà sentire meglio. Voto: 10.

Vergine - Darete spazio al dialogo, fondamentale per mantenere saldo il rapporto di coppia. Con il partner l'intesa sarà ottima. Single... è giunto il momento di fare nuovi incontri. Voto: 7,5.

Bilancia - L'armonia regna sovrana. Vivrete dei momenti di dolcezza e grande complicità. Metterete al primo posto l'aspetto sentimentale. Voto: 8.

Scorpione - Urano vi permetterà di poter vivere emozioni travolgenti, ma state attenti a non inciampare in inutili gelosie.

Voto: 6,5.

Sagittario - Sentirete il bisogno di novità. In questa fase tenderete a dare meno importanza alla vostra relazione. Poche novità per i single. Voto: 5.

Capricorno - Sotto una corazza di ghiaccio batte un cuore bollente. Il vostro romanticismo primeggerà su tutto. Il partner con voi riuscirà a scrollarsi di dosso lo stress accumulato a lavoro. Voto: 8,5.

Acquario - Dopo una fase di sbandamento, tornerete ad essere premurosi e affettuosi nei riguardi della persona che amate. Single... avrete modo di fare nuovi incontri. Voto: 9.

Pesci - Non temete di buttarvi a capofitto in una nuova storia d'amore. In questa fase potrete contare sul supporto degli astri, in particolar modo di Saturno. Voto: 9,5.