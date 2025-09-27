L'oroscopo del 28 settembre 2025 vede protagonista la Vergine, che grazie all'influsso della Luna ritroverà un feeling speciale con il partner. Marte metterà a dura prova il Capricorno chiamato a dover fare i conti con un senso di spossatezza. Sono invece previste novità interessanti per il Sagittario che dovrà essere abile a cogliere al volo alcune occasioni interessanti. Analizziamo le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo del 28 settembre: previsioni per tutti i segni dello zodiaco

Ariete - Giove continuerà a sostare nel vostro cielo.

L'umore potrebbe non essere quello dei giorni migliori. In questa fase occorre essere riflessivi ed evitare discussioni in ambito sentimentale. Voto: 5,5.

Toro - Mercurio uscirà dal vostro quadro astrale, permettendovi di ritrovare un po' di ottimismo. Ritroverete buoni stimoli. Sul fronte professionale sono previste nuove opportunità. Voto: 8.

Gemelli - L'oroscopo del giorno non vi riserva delle grandi novità. Nel complesso sarà una giornata serena per voi nativi del segno. L'intesa con il vostro partner sarà buona. Nel lavoro la grinta vi permetterà di raggiungere degli ottimi risultati. Voto: 7.

Cancro - Nel lavoro vi metterete in gioco con grande spirito d'iniziativa, consapevoli che ben presto gli sforzi fatti porteranno degli ottimi frutti.

Nelle relazioni sentimentali troverete il modo per sorprendere il partner in modo positivo. Voto: 8,5.

Leone - Marte vi metterà decisamente a dura prova. In questa dovrete gestire al meglio le vostre energie. A fine giornata la stanchezza prenderà il sopravvento su di voi. Voto: 5,5.

Vergine - La determinazione vi permetterà di ottenere il massimo. Nel lavoro l'intesa con i colleghi sarà perfetta. I single potrebbero fare nuove conoscenze. La giornata di domenica si prospetta ottimale anche per relazioni di coppia. Voto: 10.

Bilancia - Non sarà per nulla una giornata semplice per voi, potreste avvertire la necessità di rivedere alcune scelte fatte in passato. Nei rapporti sentimentali sarà importante mantenere un dialogo costante.

Voto: 5.

Scorpione - La Luna sarà di vostro supporto. Il partner vi darà tutte le attenzioni di cui avrete bisogno. Sul fronte lavorativo non sono previsti cambiamenti. Voto 8.

Sagittario - Determinazione e ottimismo vi permetteranno di affrontare la giornata nel migliore dei modi. Riuscirete a portare a termine ogni obiettivo con il minimo sforzo. Bene in ogni ambito. Voto 9,5.

Capricorno - Nel lavoro farete molta fatica rispetto al solito. Prendetevi un po' di tempo per voi, recuperare le energie perse sarà fondamentale in questa fase. Voto: 5.

Acquario - Giove vi guida verso cambiamenti radicali. Le occasioni andranno colte al volo. In amore riuscirete a sorprendere il partner, proponendo lui un viaggio romantico.

Voto: 8.

Pesci - Sarete capaci di esternare al vostro partner le vostre emozioni. Durante la giornata di domenica, inoltre, sarete chiamati a dover prendere delle decisioni importanti sul fronte professionale. Voto: 9.