L'oroscopo dell'8 settembre si apre sotto il comando della Luna in Pesci, che spinge la Bilancia al primo posto in classifica. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco affronta un lunedì appagante e positivo, mentre il Capricorno farà i conti con una giornata sfavorevole e pesante. In queste 24 ore, le stelle spianano la strada anche a Gemelli, Pesci e Cancro. Approfondiamo classifica e previsioni astrologiche dell'8 settembre 2025.

Classifica e oroscopo dell'8 settembre 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Capricorno. La giornata potrà sembrare pesante e poco favorevole, come se tutto remasse contro di voi.

Nonostante siate abituati a resistere alle difficoltà e a combattere con tenacia, in queste ore vi sentirete provati e desiderosi di sottrarvi al mondo circostante. Sarà importante non cedere allo sconforto e cercare di mantenere il controllo, iniziando magari da semplici esercizi di respirazione o da brevi momenti di pausa. Una camminata all’aria aperta o un po’ di tempo trascorso in solitudine vi aiuteranno a scaricare lo stress e a fare chiarezza dentro di voi. Sul piano affettivo, proteggete gli spazi senza però escludere chi vi vuole bene: il partner potrebbe sentirsi trascurato, e basterà un piccolo gesto per rafforzare il legame e riportare equilibrio nella relazione.

1️⃣1️⃣- Acquario. Le prime ore del giorno potranno riservarvi contrattempi e momenti di nervosismo, tanto da farvi sentire irritabili e pronti a scattare per un nonnulla.

Sarà fondamentale contenere l’impulsività e non lasciarvi trascinare da discussioni sterili che potrebbero rovinare l’atmosfera. Qualcuno di voi dovrà affrontare il ritorno alla routine dopo un periodo più leggero, e il pensiero di riprendere le vecchie abitudini vi peserà. Per ritrovare un po’ di serenità, dedicate tempo alle vostre passioni e concedetevi piccoli piaceri: un rinnovamento del look, una visita dal parrucchiere o dall’estetista vi aiuteranno a sentirvi meglio con voi stessi e a guardare avanti con spirito nuovo.

1️⃣0️⃣- Ariete. Le prossime ore richiederanno attenzione e diplomazia, perché un imprevisto potrebbe portarvi a discutere con una persona cara o con un familiare. Le tensioni vi metteranno alla prova, ma con il dialogo e la disponibilità al chiarimento riuscirete a superare ogni ostacolo.

Ricordatevi che dietro ogni problema si nasconde anche una soluzione: sta a voi individuarla e non lasciarvi sopraffare dalla rabbia. Qualcuno vicino a voi, forse un collega o una conoscenza recente, potrebbe nutrire un interesse segreto che emergerà in modo inaspettato. Sul fronte della salute non ci saranno grandi difficoltà, ma prestate attenzione all’alimentazione e ai disturbi legati allo stomaco.

9️⃣- Sagittario. La malinconia non sparirà del tutto, ma la giornata porterà con sé segnali di ripresa che vi restituiranno speranza e motivazione. Ci saranno ancora questioni da affrontare e ostacoli da superare, ma vi sentirete più determinati e consapevoli dei vostri obiettivi. Continuate a concentrarvi sul percorso che avete scelto, senza lasciarvi distrarre da chi cerca di frenarvi: solo così potrete arrivare in alto e raccogliere i frutti del vostro impegno.

Potrebbero giungervi notizie interessanti o informazioni utili che vi spingeranno a guardare avanti con fiducia. La salute richiederà qualche attenzione in più: evitate sbalzi di temperatura e cercate di non stancarvi eccessivamente.

8️⃣- Toro. La giornata sarà segnata da riflessioni sul lavoro e sulle questioni economiche, ambiti che vi preoccupano più del solito. Forse state affrontando un problema che vi toglie il sonno, e vi ritrovate spesso a pensare a situazioni passate che ancora vi turbano. Col passare delle ore la tensione comincerà ad allentarsi e ritroverete un po’ di equilibrio, soprattutto in serata. Vi accorgerete che il tempo è un alleato prezioso per risanare ferite e trasformare le perdite in nuove possibilità.

Continuate a credere nella vostra capacità di rialzarvi: anche se l’oggi appare difficile, la perseveranza vi condurrà verso la soluzione.

7️⃣- Vergine. Chi si sta godendo ancora qualche giorno di vacanza potrà vivere ore piacevoli, approfittando della brezza di settembre che porta sollievo dopo le temperature afose. Sarete però già proiettati al rientro, e non mancheranno spese legate allo shopping o all’organizzazione della routine quotidiana. La giornata sarà perfetta per rinnovare il guardaroba o per curare il vostro aspetto: una visita dal parrucchiere o qualche attenzione in più al look vi aiuteranno a sentirvi pronti per ricominciare. Prestate attenzione all’auto o agli strumenti che usate abitualmente, perché un imprevisto tecnico potrebbe presto causarvi fastidi.

La programmazione sarà la chiave per evitare stress e affrontare ogni cosa con ordine.

6️⃣- Leone. In queste ore avrete voglia di puntare in alto e di realizzare progetti che avete in mente da tempo. Per riuscirci sarà fondamentale partire da voi stessi, migliorando la fiducia nelle vostre capacità e senza lasciarvi scoraggiare dalle difficoltà iniziali. È un buon momento per dare vita a idee nuove o per rimettere mano a progetti sospesi: il vostro impegno non passerà inosservato e presto arriveranno riconoscimenti. In amore, però, occorrerà maggiore trasparenza: se volete che la relazione cresca, dovrete dare tanto quanto pretendete. Entro il fine settimana potreste ricevere notizie curiose o venire a conoscenza di un pettegolezzo che vi lascerà sorpresi.

Cercate di non appesantirvi troppo con i compiti quotidiani: delegate quando possibile e dedicatevi anche al riposo.

5️⃣- Scorpione. La concentrazione non sarà al massimo, ma la giornata avrà un tono più leggero rispetto ai giorni precedenti. I problemi di lavoro, di denaro o familiari sembreranno meno pressanti, offrendovi la possibilità di rifiatare. Sarà il momento giusto per occuparvi di questioni pratiche, come pagamenti o revisioni, per evitare fastidi successivi. Fate attenzione alle scadenze e alle spese non ancora saldate, così da prevenire complicazioni. Nel tardo pomeriggio o in serata potreste concedervi un po’ di svago, magari una cena in famiglia o un’uscita con la persona amata, che vi aiuteranno a ritrovare serenità e leggerezza.

4️⃣- Cancro. La giornata sarà caratterizzata da energia positiva e da un rinnovato entusiasmo. Metterete da parte le preoccupazioni che vi hanno accompagnato di recente e ritroverete la motivazione necessaria per affrontare con determinazione i vostri impegni. Alcune passioni che credevate sopite torneranno a farsi vive, restituendovi il piacere di dedicarvi a ciò che amate. Settembre vi sta aiutando a distinguere con maggiore chiarezza le cose importanti da quelle superflue, e questo vi renderà più selettivi nelle amicizie e nelle spese. Approfittate di questo slancio anche in amore: lasciatevi andare, perché i rapporti affettivi hanno bisogno della vostra spontaneità e del vostro calore per crescere.

3️⃣- Pesci. Le prossime ore vi porteranno belle novità sul fronte sentimentale e nuove occasioni anche nel lavoro. Chi è solo potrebbe incontrare una persona capace di far battere il cuore, mentre chi è già in coppia rafforzerà l’intesa e supererà eventuali tensioni recenti. Sarà il momento ideale per intraprendere progetti nuovi o per investire energie in attività che vi stanno a cuore: la determinazione che metterete nelle vostre scelte vi condurrà al successo. Se nei giorni scorsi ci sono state incomprensioni, troverete il modo di chiarirle e di riportare armonia. Le energie stabili vi permetteranno di affrontare la giornata con slancio.

2️⃣- Gemelli. Vi aspetta una giornata vivace e stimolante, nella quale ritroverete motivazione e desiderio di fare.

Dopo un periodo incerto, sentirete che le cose tornano a muoversi nella direzione giusta. Non mancheranno responsabilità legate al lavoro o alla famiglia, ma avrete l’energia per affrontarle con lucidità e intraprendenza. Chi è in cerca di nuove opportunità professionali potrà sentirsi scoraggiato, ma sarà importante non perdere fiducia: le occasioni arriveranno, purché non vi lasciate abbattere. In generale, sarà una giornata da vivere con leggerezza e con un sorriso in più, lasciando andare sensi di colpa e pensieri inutili.

1️⃣- Bilancia. Vi sentirete al centro di una giornata positiva e appagante. In famiglia tornerà l’armonia e lo spirito di collaborazione, mentre questioni burocratiche o pratiche che vi avevano preoccupato troveranno finalmente una soluzione.

Con il calo delle temperature vi sentirete più vitali e dinamici, pronti a mettervi in gioco in ogni ambito della vita. In amore ci sarà spazio per coccole e passione, con una complicità che renderà speciale la serata. Anche chi è single avrà la possibilità di ricevere notizie piacevoli o di fare incontri interessanti. Sarà il momento ideale per sentirvi finalmente più sereni e proiettati verso nuove esperienze.

Il quadro astrologico della giornata

Dunque, l'8 settembre 2025 si apre sotto l’eco della potente eclissi lunare totale in Pesci, che spinge tutti a lasciare andare ciò che non serve più e a fare chiarezza interiore, con effetti più incisivi per Pesci, Vergine, Sagittario e Gemelli, chiamati a rivedere rapporti, scelte e responsabilità.

La Luna in Ariete dona una spinta energica e la voglia di agire, mentre Mercurio in Vergine favorisce ordine, organizzazione e pensiero lucido. È un lunedì di ripartenza, di trasformazione e soprattutto di rinnovamento, in cui emozioni e intuizioni si intrecciano alla necessità di prendere decisioni concrete, creando così un ponte tra ciò che si chiude e ciò che deve nascere.