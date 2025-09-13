Settembre è il mese della ripartenza, e questa domenica arriva come una piccola pausa di riflessione tra i ritmi serrati del lavoro e le nuove sfide dell’autunno. Con la Luna in fase calante, il cielo invita a guardarsi dentro, a ritrovare l’equilibrio interiore e a coltivare ciò che ci fa sentire al sicuro: relazioni vere, serenità mentale e benessere fisico.

Nell'oroscopo di domenica 14 settembre, il mood romantico dei nati sotto il segno dei Gemelli si farà sentire grazie alla Luna e Venere, mentre per la Bilancia potrebbe essere un buon momento per cogliere certe opportunità.

L'Ariete sarà dolce e protettivo nei confronti del partner, invece per l'Acquario potrebbe esserci ancora qualche malinteso.

Previsioni oroscopo domenica 14 settembre 2025 segno per segno

Ariete: in questa domenica di settembre sarete dolci e protettivi nei confronti del partner. Godrete di un'atmosfera sensibile e piacevole, perfetta per questa giornata di riposto. In quanto al lavoro Marte può generare qualche fraintendimento, ma con la giusta concentrazione, sarete ancora sulla strada giusta. Voto - 8️⃣

Toro: giornata di domenica che vedrà il pianeta Venere ancora in cattivo aspetto. I vostri sentimenti non saranno sempre così chiari, ma se guardate dentro di voi, forse potreste trovare la strada per guarire.

In ambito professionale sfruttate la creatività del pianeta Mercurio per mettere a punto progetti interessanti. Voto - 6️⃣

Gemelli: il mood di questa domenica sarà piuttosto romantico per voi secondo l'oroscopo. Rilassatevi e godetevi questa giornata, cullati dalla posizione favorevole della Luna e di Venere. Nel lavoro le idee potrebbero arrivare, ma dovrete assicurarvi di avere tutto ciò che serve per realizzarle. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali positive dal punto di vista sentimentale durante questa giornata di domenica. Le stelle in buona posizione portano un dialogo fluido e mitigano le incomprensioni, soprattutto per voi nati nella terza decade. Nel lavoro emergono nuove idee, ma serviranno buone energie che Marte al momento non vuole darvi.

Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale grandiosa durante questa giornata di domenica. Dimostrerete empatia e vicinanza nei confronti del partner, utile soprattutto nei momenti di difficoltà. In quanto al lavoro situazioni favorevoli potrebbero portare soddisfazioni. A tal proposito, sfruttate la posizione favorevole di stelle come Marte e Mercurio. Voto - 9️⃣

Vergine: giornata di domenica che vedrà la Luna contro di voi secondo l'oroscopo. Affrontate con calma e pazienza le situazioni complesse del vostro rapporto. In ambito professionale invece avrete la situazione sotto controllo grazie a Mercurio, dimostrando di avere le capacità necessarie per raggiungere buoni successi. Voto - 6️⃣

Bilancia: potrebbe essere un buon momento per cogliere certe opportunità professionali secondo l'oroscopo.

Marte in congiunzione stimola la vostra voglia di fare, e con un pò d'impegno e creatività, arriveranno risultati interessanti. Sul fronte amoroso la Luna e Venere vi permetteranno di accogliere il vostro rapporto con forza e passione, in particolare per voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Scorpione: previsioni astrali che vedranno un cielo ancora cupo sopra di voi, almeno per quanto riguarda la sfera sentimentale. Siate pazienti, ma soprattutto, cercate di cambiare in meglio per la persona che amate. In quanto al lavoro sarete più precisi in quel che fate, mentre Giove vi darà un pizzico di fortuna per gestire bene le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Sagittario: vita amorosa altalenante in questa domenica di settembre.

La Luna e Venere saranno in contrasto tra loro, causando spiacevoli incomprensioni con il partner, che fortunatamente non dureranno a lungo. In quanto al lavoro fate ordine mentale, e cercate di trovare soluzioni più efficaci per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarete molto intraprendenti in questa giornata di domenica. Avrete intenzione di rimettervi in carreggiata, e con il sostegno di Mercurio, avrete idee interessanti da sfruttare per raggiungere il successo. In amore sarà una giornata abbastanza tranquilla. Anche piccoli gesti saranno sufficienti per stare bene insieme alla persona che amate. Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali che vedranno la Luna a favore. Ci sarà ancora qualche malinteso tra voi e il partner, ciò nonostante la Luna vi aiuterà a empatizzare meglio.

Nel lavoro sarete capaci di ottimizzare le risorse a vostra disposizione, e gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale solamente sufficiente in questa giornata di domenica. La Luna in quadratura potrebbe aprire qualche discussione con il partner complessa da risolvere. In quanto al lavoro serviranno idee migliori per raggiungere obiettivi più ambiziosi. Voto - 6️⃣