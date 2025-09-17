L'oroscopo di giovedì 18 settembre presenta vibrazioni profonde per i tutti i segni: la Luna piena in Pesci amplifica il mondo emotivo, rendendo difficile restare indifferenti. Mercurio transita in Bilancia, spingendo verso il compromesso e la necessità di equilibrio. È una giornata in cui relazione, intuizione e comunicazione si intrecciano: meglio usare cuore e mente insieme.

Amori e intese spingeranno il Leone e mostrare i suoi sentimenti, l'Acquario dovrà invece fare attenzione a non idealizzare troppo. L'armonia di coppia sarà poi fondamentale per il segno della Bilancia, mentre il Capricorno dovrà evitare conflitti sul lavoro.

Previsioni oroscopo giovedì 18 settembre 2025 segno per segno, voto 8 all'Ariete

Ariete: vi sentirete vivi con la persona che amate. Avvertirete in particolare la spinta della Luna e di Venere, che vi regaleranno dolci emozioni insieme alla vostra anima gemella. In quanto al lavoro potrete prendere l'iniziativa, ma il passaggio di Mercurio in opposizione potrebbe complicare lo sviluppo delle vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Toro: non mancheranno buone intuizioni professionali. Alcuni progetti richiederanno tempo, ma avranno grandi potenzialità che non potrete ignorare. In amore attenzione a non essere troppo invadenti nei confronti del partner, considerate la Luna e Venere in cattivo aspetto. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali forti dal punto di vista professionale.

L'arrivo di Mercurio nel segno vi aiuterà ad avere una visione più chiara dei vostri progetti, trovando soluzioni che possono portarvi lontano. In amore ci penseranno la Luna e Venere a concedervi momenti di affetto e armonia. Voto - 9️⃣

Cancro: progetti lavorativi in stallo in questo periodo. Qualcosa potrebbe spingervi a modificare il vostro modo di pensare e a cambiare strada. Valutate bene la situazione prima di agire. In amore sarà una giornata gradevole, una presenza sempre più importante potrebbe fare dunque la differenza. Voto - 6️⃣

Leone: amore e intese non mancheranno grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Single oppure no, non avrete occasioni migliori per dimostrare il vostro affetto.

In quanto al lavoro, Mercurio in sestile potrebbe aprire nuove possibilità da non ignorare. Voto - 9️⃣

Vergine: vi sentirete abbastanza socievoli, forti di un cielo abbastanza sereno. Alcuni dialoghi, con il partner o con un amico, potrebbero farsi interessanti e costruttivi. Nel lavoro una mente attiva sarà importante per gestire al meglio le vostre mansioni, soprattutto adesso che Mercurio lascerà il vostro segno zodiacale. Voto - 7️⃣

Bilancia: settore professionale in primo piano in questo periodo. Mercurio e Marte saranno favorevoli: arriveranno occasioni interessanti e raggiungerete grandi successi. In amore le emozioni non mancheranno. Prendete la palla al balzo e provate dunque a chiarire eventuali malintesi.

Voto - 9️⃣

Scorpione: in campo professionale ritroverete la bussola. Le stelle saranno allineate nei vostri confronti, portando idee e progetti che vi aiuteranno a risalire la china. In amore dovrete invece faticare molto prima di vivere una relazione serena. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali che annunciano una passione in crescita. Dimostratevi per ciò che siete alla persona che amate, favorendo l'intesa e i momenti romantici. In ambito professionale le stelle supportano le vostre iniziative, il tutto grazie soprattutto alla spinta di Mercurio. Voto - 9️⃣

Capricorno: giornata di giovedì complicata per quanto riguarda il lavoro. Con Mercurio che si aggiunge ai pianeti sfavorevoli, dovrete evitare complicazioni nel vostro ambiente professionale.

Positivo invece l'andamento della sfera sentimentale. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo proficuo in campo professionale. Le stelle supporteranno le vostre iniziative, portandovi a raggiungere risultati davvero interessanti. La Luna e Venere in opposizione vi creeranno invece dei grattacapi in campo sentimentale. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale stabile. Le stelle vi sorridono, soprattutto sul lavoro, in particolare adesso che Mercurio non è più in opposizione. Positivo e appagante l'andamento della sfera sentimentale. Voto - 7️⃣