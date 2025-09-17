Il vostro oroscopo di giovedì 18 settembre, cari Pesci, vi trova avvolti dal fascino enigmatico della carta della Luna. Questa carta, emblema di sogni e intuizioni profonde, vi invita a esplorare le ombre della vostra psiche. La Luna illumina la notte con la sua luce argentea, incoraggiando un viaggio interiore dai colori tenui e sfumati, proprio come il riflesso lunare sull'acqua. Cattura l'essenza di ciò che è nascosto, incoraggiando un dialogo con il subconscio che potrebbe rivelare verità sopite e ispirare nuove visioni.

La presenza della Luna nei tarocchi è particolarmente potente per i nati sotto il segno dei Pesci, naturalmente sintonizzati con le energie emotive e intuitive.

In questo periodo, il vostro lato più percettivo è ulteriormente risvegliato, portando con sé la facoltà di percepire oltre i veli dell'illusione. Sebbene la Luna possa anche suggerire ambiguità e incertezza, offre un'opportunità di crescita, stimolando un collegamento più intimo con la vostra intuizione. Lasciatevi guidare dalle emozioni e dalle intuizioni pure, senza timore di avventurarsi nei recessi più nascosti della vostra anima.

Parallelismi con altre culture

Il mistero svelato dalla carta della Luna trova echi in molte culture. Nell'antico Egitto, la dea Iside è simbolo di sapienza e magia, spesso rappresentata con una luna crescente sulla testa. Iside incarna la capacità di vedere oltre il visibile, dote che il Pesci può abbracciare integrando la conoscenza al di là delle apparenze.

Anche nella mitologia indiana, il dio Ganesha, spesso collegato al ciclo lunare, aiuta a rimuovere gli ostacoli del cammino, suggerendo che la comprensione intuitiva può essere una strada per superare sfide apparentemente insormontabili.

Nei rituali spirituali del Giappone, la tsukimi, la festa di contemplazione della luna, simboleggia un momento di quiete e riflessione sul proprio percorso. Questo momento di osservazione e introspezione è simile al viaggio interiore suggerito dalla vostra carta dei tarocchi. Così come i giapponesi celebrano la bellezza e l'impermanenza attraverso la contemplazione della luna, anche i Pesci possono trovare bellezza nell'incertezza, accettandola come parte di un viaggio verso una maggiore comprensione.

Consiglio delle stelle per i Pesci: affidatevi alla vostra intuizione

L'oroscopo invita i Pesci a fare affidamento su quella voce interiore che sa vedere chiaramente, anche quando tutto sembra incerto. Le stelle vi suggeriscono di prendervi tempo per voi stessi, per meditare e ascoltare il sussurro della conoscenza interiore. Durante questo processo, permettete alle vostre emozioni di fluire, riconoscendo che la vulnerabilità può essere un punto di forza piuttosto che una debolezza.

Nel momento in cui vi sentite sopraffatti dall'incertezza, ricordate che l'oscurità della notte è solo temporanea e che dietro ogni ombra vi è una fonte di luce pronta a guidarvi. I sogni, e la riflessione su di essi, potrebbero offrire preziosi indizi, perciò dedicate tempo alla registrazione e all'analisi delle vostre esperienze oniriche.

La Luna vi invita a fidarvi non solo di ciò che vedete, ma anche di ciò che sentite.

Considerate questo periodo un'opportunità per approfondire la vostra conoscenza di voi stessi e delle vostre aspirazioni. Ricordate che, proprio come il riflesso della Luna nell'acqua non è sempre chiaro, a volte le risposte migliori si trovano in ciò che all'inizio sembra offuscare la vista. La vostra intuizione è un dono, Pesci, che vi accompagna lungo il cammino verso la crescita personale e la serenità interiore.