Inizia una nuova fase: l'oroscopo del giorno mercoledì 3 settembre 2025 unisce l'energia estiva e l'arrivo dell'autunno. Le previsioni astrologiche invitano a bilanciare entusiasmo e riflessione.

I movimenti astrali mostrano Mercurio che entra in Vergine, favorendo comunicazione ed equilibrio, mentre Marte prosegue in Scorpione, incentivando passione e determinazione. Per il segno del Leone il dialogo sarà stimolante e vivace con la persona amata, mentre l'Ariete dovrà moderare il proprio atteggiamento, soprattutto al lavoro.

Previsioni oroscopo mercoledì 3 settembre 2025 segno per segno

Ariete: la giornata di mercoledì si rivelerà un po’ complessa da gestire in ambito sentimentale. La vostra storia d'amore potrebbe rivelarsi meno romantica del solito, considerato la Luna in quadratura. Anche nel lavoro la situazione potrebbe complicarsi. Cercate di moderare il vostro atteggiamento, e prendere i vostri progetti con maggior serietà. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali che annunciano una bella Luna in trigono nei vostri confronti. Dolcezza e pazienza saranno molto utili per rafforzare il vostro legame con il partner, ma attenzione a Venere in quadratura. In quanto al lavoro si apre un periodo di miglioramento per voi.

Con Mercurio a favore, affronterete gli incarichi con metodo per risultati migliori. Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo stabile in amore per voi. Questo mercoledì di settembre vi vedrà attenti i bisogni del partner, mentre per i single, potrebbe portare a nuove stimolanti conoscenze. Nel lavoro Mercurio in quadratura potrebbe confondervi le idee. Riflettete meglio sui vostri progetti, e su come fare per ottenere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Cancro: giornata di mercoledì complicata per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in opposizione potrebbe mettervi a disagio con il partner, e apire possibili incomprensioni, fortunatamente brevi. In quanto al lavoro sarete sulla strada giusta nei vostri progetti, e potrete concedervi qualche lusso in più concentrandovi sulle giuste idee.

Voto - 7️⃣

Leone: il dialogo con la persona che amate potrebbe rivelarsi vivace e stimolante, soprattutto per voi cuori solitari, intenti a tutti i costi a conquistare il cuore della persona che amate. In ambito professionale la precisione nei dettagli paga. Sfruttate inoltre le opportunità che arriveranno, approfittando della bontà di Marte in sestile. Voto - 8️⃣

Vergine: complicità di coppia in aumento durante questo mercoledì di settembre. La Luna in trigono dal segno amico del Capricorno vi metterà a vostro agio, aprendo a momenti più intimi con la persona che amate. Nel lavoro avrete modo di brillare nel prossimo periodo, ora che Mercurio si trova a favore, pronto a suggerirvi nuove idee.

Voto - 8️⃣

Bilancia: non sarà una giornata particolarmente vivace per quanto riguarda i sentimenti. Potreste essere un po’ più rigidi nei confronti del partner a causa della Luna in quadratura. Attenzione a non cercare discussioni per i motivi sbagliati. In quanto al lavoro la diplomazia sarà un'arma a vostro favore per gestire con criterio le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali che annunciano maggiore passione e determinazione per il vostro impiego, grazie all'influenza di Marte, in arrivo nel vostro cielo. Con Mercurio in sestile inoltre, potreste avere idee interessanti da portare al successo. In amore la Luna vi permetterà di essere più ragionevoli nei confronti del partner, ma con Venere in quadratura, non aspettatevi emozioni dolcissime.

Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale positiva durante questa giornata di mercoledì. Il rapporto con il partner sarà illuminato da una splendida Venere in trigono, che accenderà la passione tra voi. Se siete single la vostra eleganza sarà piuttosto attraente. In quanto al lavoro meglio non prendere troppi rischi per il momento, considerato Mercurio in quadratura. Voto - 8️⃣

Capricorno: le stelle si allineeranno a vostro favore nel prossimo periodo. Una bella Luna passerà dal vostro segno zodiacale, mentre il Sole illuminerà il vostro rapporto. Nel lavoro Mercurio tornerà ad agire a vostro favore, ma attenzione a Marte in quadratura, che potrebbe togliervi un po’ di energie. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna vi sostiene in questa giornata di mercoledì, ma la posizione scomoda di Venere potrebbe portare un po’ di tensione.

Le parole sono importanti: utilizzatele nel modo adatto per conquistare il partner. Sul posto di lavoro vi sentirete più creativi, con qualche nuova idea che potrebbe avere un discreto successo. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale stabil. Le stelle assumeranno una posizione discreta nei vostri confronti, sufficiente per godere di un buon legame con la persona che amate. In quanto al lavoro dovrete affrontare urgentemente alcune questioni, e con Mercurio in opposizione potrebbe non essere così semplice. Voto - 7️⃣