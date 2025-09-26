Nell’oroscopo di sabato 27 settembre 2025, la Luna metterà piede nel segno del Sagittario, e l’amore assumerà un'altra forma, diventando cura, attenzione ai dettagli e voglia di costruire cose concrete.

Un po’ di stanchezza potrebbe rallentare il Leone, considerati anche i tanti impegni da portare a termine, mentre Venere renderà particolarmente affettuosi i nativi del Toro. Il segno della Vergine dovrà invece essere più cauto in amore, non pensando solo al romanticismo più sfrenato.

Previsioni oroscopo sabato 27 settembre 2025 segno per segno, voto 7 per Ariete e Toro

Ariete: giornata piacevole in amore per voi nativi del segno. L'arrivo della Luna nel segno del Sagittario stimolerà la vostra voglia di amare in un modo più maturo e romantico, soprattutto per voi single. Nel lavoro la vostra determinazione sarà il motore di numerosi progetti, ma tenete a mente che ci saranno diversi ostacoli da superare. Voto - 7️⃣

Toro: Venere in trigono dal segno della Vergine riporterà un po’ di stabilità nel vostro rapporto. Potrebbe essere un buon momento per mettere in chiaro alcune cose della vostra relazione di coppia e riuscire a superarle. Sul lavoro attenzione alle distrazioni, che potrebbero rallentarvi nei vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Gemelli: sarà una 24 ore complicata. Con la Luna in opposizione dal segno del Sagittario, non sempre sarete così attenti ai bisogni della persona che amate. Positivo l'andamento del settore professionale grazie a Mercurio in trigono, che porterà idee interessanti e un'energia tutta nuova. Voto - 6️⃣

Cancro: il vostro cuore è in fermento, e avrà bisogno di capire se la persona che vuole entrare nella vostra vita sia quella giusta oppure no. Se siete già innamorati, consolidare il vostro legame non vi farà altro che bene. In quanto al lavoro è arrivato il momento di dare di più e ottenere risultati migliori. Voto - 8️⃣

Leone: Marte in quadratura dal segno dello Scorpione porterà un po’ di stanchezza nella vostra vita professionale.

Non sempre riuscirete a ricavare il massimo dalle vostre mansioni, complici i tanti impegni da portare a termine. In amore vi sentirete in armonia con la persona che amate. Voto - 7️⃣

Vergine: cercate di essere un po’ più cauti, ma soprattutto comprensivi nel vostro modo di amare. Venere sarà favorevole, ma la Luna in quadratura potrebbe aprire qualche piccola incomprensione da gestire. In quanto al lavoro i vostri progetti procederanno al meglio. Voto - 7️⃣

Bilancia: la giornata si prospetta romantica a sufficienza per voi nativi del segno. Gli astri saranno in posizione favorevole e vi daranno modo di vivere al meglio i vostri rapporti. Nel lavoro mostrerete le vostre capacità, guidati dalla maturità di Mercurio, che vi spingerà a prendere sempre la decisione migliore.

Voto - 8️⃣

Scorpione: sarà un sabato piuttosto soddisfacente per voi in campo amoroso. L'intesa con il partner sarà più che discreta grazie a Venere in sestile, che aggiungerà un tocco romantico al vostro rapporto. In ambito professionale potrete contare su Marte e Giove per mettere insieme progetti ben fatti e pensati in ogni dettaglio. Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna in arrivo nel vostro segno potrà darvi manforte in amore. Venere sarà ancora contraria, ciò nonostante sarà possibile cercare di prendersi cura del partner e dare una forma rinnovata al vostro rapporto. In quanto al lavoro tenete sotto controllo i progetti più rilevanti, quelli che possono fare la differenza. Voto - 7️⃣

Capricorno: l'intesa con la persona che amate sarà piuttosto dolce in questo periodo grazie alla posizione di Venere in trigono.

Se siete single prendetevi un po’ di tempo per conoscere meglio una persona speciale. L'ambiente lavorativo potrebbe invece non essere così appagante. Con Mercurio e Giove contro, non tutte le vostre idee potrebbero funzionare al meglio. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di sabato stabile in ambito amoroso. Le stelle spingono per una comunicazione più profonda e intensa, ma dovrete farlo con la giusta delicatezza. In ambito lavorativo alcuni progetti richiederanno impegno, ma voi vi sentirete abbastanza preparati. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale complicata all'inizio di questo fine settimana. Oltre a Venere, anche la Luna assumerà una posizione scomoda, mettendo in mostra tutti i limiti del vostro rapporto con il partner. Sul lavoro avrete invece le idee chiare su come gestire i vostri progetti, attenzione tuttavia a non peccare di presunzione. Voto - 6️⃣