L'oroscopo del 27 settembre annuncia un inizio weekend con dinamiche molto diverse tra i segni. Il Cancro sarà protagonista assoluto, conquistando la posizione più alta in classifica grazie a una straordinaria energia che toccherà lavoro e sentimenti. A metà scaletta si posiziona il segno della Bilancia: molti nativi vivranno un sabato armonico, con opportunità di crescita sia nei rapporti personali sia in quelli professionali. Non mancheranno invece ostacoli per l’Acquario, che dal fondo della graduatoria dovrà affrontare tensioni e rallentamenti.

Oroscopo del 27 settembre 2025: le previsioni zodiacali con la classifica a stelline di sabato

12° posizione - ♒ Acquario: ★★. Le ore in arrivo non si annunciano semplici, e sarà richiesto un maggiore sforzo per mantenere la calma di fronte a dinamiche esterne poco chiare. Il settore professionale presenterà contrattempi o decisioni improvvise che metteranno alla prova la capacità di adattamento. Anche i rapporti con colleghi o collaboratori potranno risultare meno fluidi del solito, creando un senso di disorientamento. Sul piano affettivo, chi vive un legame stabile dovrà evitare reazioni impulsive, perché piccoli malintesi rischieranno di trasformarsi in discussioni più accese. I single potranno sentirsi frenati nel desiderio di nuove conoscenze, preferendo momenti di introspezione.

La famiglia richiederà maggiore attenzione, ma con pazienza sarà possibile mantenere un equilibrio accettabile. La giornata non porterà grandi progressi, ma offrirà comunque l’occasione di capire quali aspetti meritano una revisione profonda.

11° posizione - ♉ Toro: ★★★. Una fase non troppo complicata, ma neppure del tutto fluida, interesserà diversi nativi. Il lavoro richiederà concentrazione, con incarichi che non sempre procederanno come previsto. Alcune trattative o accordi sembreranno arenarsi, ma servirà solamente più tempo per trovare la giusta via di uscita. In ambito affettivo, le relazioni già stabili vivranno momenti altalenanti, con il bisogno di chiarire alcuni punti rimasti in sospeso.

I cuori liberi potrebbero incontrare persone interessanti, ma senza la certezza di sviluppi immediati. In famiglia ci sarà il desiderio di protezione e vicinanza, anche se non tutti saranno disposti a concederla in egual misura. Le amicizie porteranno un po’ di leggerezza, pur senza eliminare del tutto i pensieri. Una giornata che insegnerà l’arte della pazienza e dell’attesa.

10° posizione - ♊ Gemelli: ★★★. La giornata scorrerà tra momenti di vivacità e altri di maggiore instabilità. Sul piano lavorativo non mancheranno impegni pressanti, e la concentrazione dovrà restare alta per evitare errori. Alcune comunicazioni potrebbero tardare ad arrivare, causando una certa frustrazione. In amore, le coppie potrebbero percepire un leggero distacco dovuto a incomprensioni di poco conto, ma con un dialogo più aperto la serenità tornerà.

I single avranno voglia di mettersi in gioco, ma non sempre troveranno le condizioni ideali per farlo. Nelle relazioni amicali potrà emergere un bisogno di maggiore sincerità, con chiarimenti utili a rafforzare la fiducia reciproca. Anche in ambito familiare sarà necessario adattarsi alle richieste altrui. Una giornata che insegnerà a gestire meglio le aspettative.

9° posizione - ♈ Ariete: ★★★★. Le energie ritroveranno slancio e offriranno la possibilità di affrontare la giornata con spirito combattivo. Il lavoro porterà spunti interessanti, con possibilità di rimettere in moto progetti rimasti in sospeso. I rapporti professionali saranno più fluidi e favoriranno collaborazioni utili. In campo sentimentale la passione tornerà a farsi sentire nelle coppie, anche grazie a piccoli gesti che alimenteranno il dialogo.

I single potranno contare su incontri vivaci, che stimoleranno curiosità ed entusiasmo. In famiglia non mancheranno richieste di supporto, ma la disponibilità sarà apprezzata da chi vi circonda. Le amicizie regaleranno momenti di svago, contribuendo a mantenere alto l’umore. Una giornata che, pur senza eccessi, offrirà segnali chiari di miglioramento e crescita.

8° posizione - ♍ Vergine: ★★★★. La giornata si annuncia concreta e produttiva, con un miglioramento delle relazioni sia lavorative sia personali. In ambito professionale sarà possibile mettere ordine nelle questioni rimaste in sospeso, con un’organizzazione più precisa che darà risultati soddisfacenti. Alcuni riconoscimenti, anche piccoli, non tarderanno ad arrivare.

In campo sentimentale le coppie vivranno un clima più disteso, con il desiderio di condividere esperienze piacevoli e di rafforzare la complicità. Per chi è single, nuove conoscenze potranno stimolare riflessioni interessanti, aprendo la strada a sviluppi futuri. Le amicizie offriranno momenti di confronto sincero e arricchente. In famiglia ci sarà maggiore armonia, con la possibilità di superare vecchie divergenze. Una giornata che offrirà stabilità e serenità, utile per guardare con fiducia alle prossime sfide.

7° posizione - ♎ Bilancia: ★★★★. L’oroscopo prevede una giornata equilibrata e dinamica, capace di donare nuove motivazioni a chi appartiene a questa costellazione. Sul piano professionale si intravedono sviluppi positivi: alcuni progetti prenderanno forma e ci sarà la possibilità di confrontarsi con persone che offriranno sostegno e collaborazione.

In amore, chi vive una relazione stabile potrà contare su momenti di grande intesa, in cui il dialogo avrà un ruolo centrale. I single, invece, saranno più aperti a nuove esperienze e potrebbero imbattersi in situazioni stimolanti. Gli amici regaleranno svago e leggerezza, mentre la famiglia saprà trasmettere sicurezza e sostegno. Sarà una giornata che permetterà di rafforzare legami e di mettere le basi per nuove opportunità, senza perdere di vista la necessità di mantenere equilibrio e chiarezza nelle proprie scelte.

6° posizione - ♑ Capricorno: ★★★★. L'oroscopo pone in primo piano una nuova fase della vita, in cui si sentirà il bisogno di dare maggiore concretezza ai progetti in corso. Per molti del segno l'ambito lavorativo offrirà soddisfazioni moderate ma costanti, con la possibilità di sistemare questioni pratiche rimaste in sospeso.

Alcuni rapporti professionali potranno consolidarsi, soprattutto se basati su fiducia reciproca. In ambito sentimentale le coppie vivranno momenti di complicità, pur dovendo affrontare piccoli confronti legati all’organizzazione quotidiana. I cuori liberi saranno attratti da figure che stimoleranno la mente ancor prima del cuore, portando incontri intriganti ma da approfondire con calma. In famiglia sarà richiesto equilibrio per gestire richieste differenti, ma la capacità di mediazione non mancherà. Le amicizie porteranno serenità, offrendo spazi di leggerezza in mezzo agli impegni. Una giornata utile per mettere solide basi in vista di sviluppi futuri.

5° posizione - ♓ Pesci: ★★★★. Le prossime ore si annunciano ricche di stimoli, con l’occasione di sperimentare nuove prospettive.

Per i nativi il lavoro si presenta più dinamico, con incarichi che richiederanno fantasia e adattamento. Alcuni riconoscimenti potrebbero arrivare inaspettati, aumentando la fiducia nelle proprie capacità. In campo affettivo le coppie troveranno momenti di dolcezza e dialogo, capaci di rafforzare la vicinanza emotiva. I single saranno più predisposti a incontri che potranno lasciare un segno, anche se non tutti avranno sviluppi immediati. In famiglia ci sarà un’atmosfera più serena, con la possibilità di superare vecchi malintesi attraverso la comprensione reciproca. Le amicizie diventeranno fonte di ispirazione, regalando leggerezza e stimoli nuovi. Una giornata equilibrata, che saprà unire praticità e sensibilità.

4° posizione - ♌ Leone: ★★★★★. Si profila una giornata intensa e ricca di possibilità. In ambito professionale sarà il momento giusto per mettersi in evidenza, grazie a una determinazione che non passerà inosservata. Colleghi e superiori riconosceranno l’impegno e la capacità di affrontare le sfide con coraggio. In amore, le coppie vivranno un clima passionale e coinvolgente, con il desiderio di condividere emozioni forti. I single potranno imbattersi in incontri carichi di energia, che stimoleranno nuove prospettive affettive. Anche nelle amicizie emergerà un senso di entusiasmo contagioso, con la possibilità di trascorrere ore piacevoli e rigeneranti. In famiglia la disponibilità a sostenere chi ha bisogno sarà apprezzata e ricambiata.

Una giornata luminosa, in cui entusiasmo e fiducia faranno la differenza.

3° posizione - ♏ Scorpione: ★★★★★. Una fase brillante si apre, con l’opportunità di raccogliere i frutti di impegni portati avanti con costanza. Il lavoro sarà caratterizzato da sviluppi positivi: nuove proposte, collaborazioni o conferme importanti permetteranno di rafforzare il proprio ruolo. In campo sentimentale, le relazioni già avviate vivranno un momento di forte complicità, con la voglia di condividere progetti comuni. I single avranno l’occasione di vivere situazioni intriganti, stimolate da incontri fuori dall’ordinario. In ambito familiare ci sarà maggiore armonia, con la possibilità di risolvere vecchie tensioni.

Gli amici offriranno sostegno sincero, portando leggerezza e divertimento. Una giornata intensa, che regalerà emozioni forti e un rinnovato desiderio di affermare le proprie qualità.

2° posizione - ♐ Sagittario: ★★★★★. Un sabato particolarmente favorevole, con un’energia contagiosa che toccherà diversi ambiti della vita. Sul piano lavorativo arriveranno segnali incoraggianti: progetti lasciati in sospeso potranno riprendere forma e collaborazioni utili rafforzeranno la fiducia. In amore le coppie ritroveranno entusiasmo, con momenti di passione e condivisione che renderanno la relazione più solida. I cuori liberi avranno il coraggio di mettersi in gioco, con incontri capaci di stimolare curiosità e interesse autentico.

In famiglia ci sarà maggiore dialogo, utile a superare eventuali incomprensioni. Le amicizie si confermeranno fonte di sostegno e divertimento, aprendo a nuove esperienze. Una giornata da vivere con grinta e fiducia, ideale per valorizzare le proprie potenzialità.

1° posizione - ♋ Cancro: ‘top del giorno’. In ambito lavorativo le prospettive si faranno concrete, con opportunità che permetteranno di esprimere capacità finora rimaste in secondo piano. Alcuni progetti prenderanno forma grazie al sostegno di persone fidate, mentre la creatività offrirà soluzioni originali. In campo sentimentale l’intesa nelle coppie raggiungerà un livello elevato, con emozioni profonde che rafforzeranno la vicinanza. I single avranno incontri promettenti, destinati a lasciare un segno duraturo. In famiglia regnerà un clima affettuoso, con la possibilità di condividere momenti autentici di gioia e comprensione. Le amicizie porteranno leggerezza e sorprese, rendendo il sabato speciale. Una giornata luminosa, da vivere con entusiasmo e gratitudine, in cui ogni gesto sembrerà avere un significato particolare.

Ofiuco: il tredicesimo segno dimenticato

La costellazione di Ofiuco, posta tra Scorpione e Sagittario, ha sempre suscitato curiosità e discussioni. Alcuni astrologi la definiscono il “tredicesimo segno”, anche se la tradizione occidentale non l’ha mai integrata ufficialmente nello zodiaco. Nell’immaginario, Ofiuco rappresenta il portatore del serpente, simbolo di guarigione, rinascita e conoscenza segreta. Questa figura mitologica è legata a Esculapio, dio della medicina, e incarna il potere trasformativo della saggezza interiore.

Chi si sente vicino a questa costellazione viene descritto come intuitivo, magnetico e capace di rigenerarsi dopo le prove più dure. Pur non essendo riconosciuto nei dodici segni classici, Ofiuco richiama l’idea che lo zodiaco sia un sistema in continua evoluzione, aperto a nuove interpretazioni. La sua presenza invita a riflettere su come il cielo non sia solo calcolo e simboli fissi, ma un linguaggio dinamico che può svelare prospettive inattese.