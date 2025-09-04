L'oroscopo della settimana dall'8 al 14 settembre 2025 mette sul piatto le previsioni zodiacali dei prossimi sette giorni incorniciate nella trama generata dalla classifica a stelline. Parlando di segni vincenti, senz'altro sia l'occhio che la curiosità cercano il segno con la votazione da "dieci": ebbene, chi appartiene all'Ariete può iniziare a fare salti di gioia - un doveroso grazie alla Luna Nuova nel segno. Un po' meno euforia, fermo restando una buona positività generale, per chi ha nel proprio Tema Natale un segno valutato con pagellino da "sette": Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Il punto dolente, ma neanche tanto a dirla tutta, per il simbolo astrale ultimo in classifica, ovvero Pesci: possibili dubbi o incertezze per un periodo stagnante.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 10. Un periodo radioso attende i nativi di questo segno, spinti da una Luna assai favorevole capace di amplificare energia e motivazioni. Le relazioni affettive si arricchiranno di dialogo, con possibilità di chiarire questioni in sospeso e rafforzare i rapporti già consolidati. I cuori solitari potranno vivere emozioni inaspettate, nate da incontri stimolanti che accenderanno l’entusiasmo. Sul fronte professionale, le giornate saranno scandite da decisioni rapide e mosse vincenti, con ottime probabilità di vedere riconosciuto il proprio impegno.

Determinazione e intraprendenza consentiranno di affrontare anche sfide delicate con sicurezza. Sarà un tempo ideale per portare avanti nuovi progetti e definire obiettivi chiari, senza lasciarsi condizionare da opinioni esterne.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno lunedì 8 settembre (Luna in Ariete);

lunedì 8 settembre (Luna in Ariete); ★★★★★ martedì 9, venerdì 12 e domenica 14;

★★★★ mercoledì 10, giovedì 11 e sabato 13.

♉ Toro: voto 9. In programma giorni caratterizzati da tantissima stabilità interiore con anche buone occasioni di crescita in diversi settori. In amore si percepirà maggiore sintonia con la persona amata, soprattutto ad inizio periodo, quando la Luna entrerà nel segno portando intensità e desiderio di vicinanza.

I single avranno l’opportunità di stringere legami sinceri, capaci di aprire prospettive interessanti per il futuro. Nel lavoro arriveranno conferme attese e nuove opportunità di collaborazione, ideali per consolidare la propria posizione. Sarà importante evitare rigidità e mantenere apertura verso proposte insolite, che potrebbero rivelarsi vincenti. L’energia complessiva risulterà costante e permetterà di gestire con equilibrio anche piccoli imprevisti.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno mercoledì 10 settembre (Luna in Toro);

mercoledì 10 settembre (Luna in Toro); ★★★★★ giovedì 11 e sabato 13;

★★★★ lunedì 8, martedì 9, venerdì 12 e domenica 14.

♊ Gemelli: voto 8. Le stelle annunciano performance e stabilità a go go!

Il periodo sarà per molti del segno vivace, a tratti animato da curiosità e desiderio di movimento. In amore, le coppie potranno ritrovare complicità attraverso progetti condivisi e momenti di leggerezza, mentre i single saranno attratti da esperienze nuove, alimentate da una Luna favorevole che illuminerà il segno a fine settimana. L’ambito lavorativo sarà stimolato da incontri e confronti che arricchiranno la visione generale, anche se sarà necessario organizzarsi meglio per non disperdere energie. La creatività si presenterà come alleata preziosa, capace di aprire strade alternative e rendere le giornate dinamiche. Qualche piccolo rallentamento potrà emergere, ma sarà superato con flessibilità.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno venerdì 12 settembre (Luna in Gemelli);

venerdì 12 settembre (Luna in Gemelli); ★★★★★ giovedì 11 e sabato 13;

★★★★ lunedì 8, mercoledì 10 e domenica 14;

★★★ martedì 9 settembre.

♋ Cancro: voto 6. Gli appartenenti al segno d'Acqua dovranno affrontare giornate un po’ contrastanti, con alti e bassi che richiederanno pazienza. In amore servirà maggiore chiarezza: alcune incomprensioni potranno emergere, ma con disponibilità al dialogo sarà possibile ritrovare l’armonia. I cuori liberi si sentiranno esitanti, ma nuove conoscenze potrebbero comunque incuriosire. Nel lavoro sarà utile non pretendere troppo, evitando tensioni inutili e mantenendo concentrazione sugli obiettivi primari.

L’umore non sarà sempre stabile, specialmente nella parte finale del periodo, quando si potrà percepire un calo di energia. Tuttavia, i momenti più favorevoli andranno sfruttati per consolidare risultati e rafforzare legami importanti.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ lunedì 8 e mercoledì 10;

★★★★ martedì 9, giovedì 11 e venerdì 12;

★★★ sabato 13 settembre;

★★ domenica 14 settembre.

♌ Leone: voto 6. I prossimi sette giorni non saranno certo da buttare, ma nemmeno da godere in spensieratezza. Chi ha già problemi in corso vivrà ancora un andamento non del tutto lineare, con alcune giornate meno luminose del previsto. In ambito affettivo sarà utile prestare attenzione alle esigenze del partner, evitando reazioni impulsive che potrebbero alimentare tensioni.

I single, pur desiderosi di novità, rischieranno di sentirsi incerti sulle proprie scelte. Sul piano professionale, impegni fitti e imprevisti potranno mettere alla prova la pazienza, ma mantenendo costanza sarà possibile ottenere buoni risultati. La fiducia in se stessi rappresenterà la chiave per affrontare ostacoli e trasformarli in opportunità. Anche se l’energia non sarà sempre costante, la determinazione non mancherà.

La valutazione della settimana:

★★★★★ venerdì 12 e sabato 13;

★★★★ martedì 9, giovedì 11 e domenica 14;

★★★ lunedì 8 settembre;

★★ mercoledì 10 settembre.

♍ Vergine: voto 6. La seconda settimana del mese di settembre, a voi della Vergine, si prospetta in linea con la sufficienza, seppur con qualche altalena.

Ciò invita molti di voi a riflettere, cercando quanto più possibile di non correre troppo. Nei rapporti sentimentali sarà importante non lasciarsi prendere da critiche eccessive: servono invece pazienza e comprensione, utili per mantenere la serenità nella coppia. I single avranno l’occasione di conoscere persone stimolanti, ma sarà necessario evitare aspettative troppo elevate. Nel lavoro i risultati arriveranno, anche se non sempre nei tempi desiderati; occorrerà concentrazione e senso pratico per non disperdere le forze. Il benessere personale potrà essere rafforzato con attività rilassanti e spazi dedicati a sé stessi.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ lunedì 8 e martedì 9;

★★★★ mercoledì 10, sabato 13 e domenica 14;

★★★ giovedì 11 settembre;

★★ venerdì 12 settembre.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 7.

L'oroscopo settimanale evidenzia un periodo movimentato, in cui desiderio di armonia e piccole contraddizioni quotidiane si intrecceranno. In amore, per le coppie nasceranno occasioni di dialogo capace di chiarire vecchie incomprensioni, mentre per i cuori liberi emergerà un interesse inatteso, favorito dalle giornate centrali. Sul lavoro sarà utile definire con cura ogni dettaglio, senza dare nulla per scontato: i progetti che sembravano sospesi potranno ripartire con energia. L’umore conoscerà alti e bassi, soprattutto verso la fine, quando un calo di fiducia potrà far sembrare tutto più pesante. La salute richiederà equilibrio: piccoli momenti di relax saranno fondamentali per mantenere vitalità e concentrazione costante.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno martedì 9 settembre;

martedì 9 settembre; ★★★★★ mercoledì 10 e venerdì 12;

★★★★ lunedì 8 e giovedì 11;

★★★ sabato 13 settembre;

★★ domenica 14 settembre.

♏ Scorpione: voto 7. Per i nativi di questa costellazione si aprirà una fase stimolante, anche se non priva di sfide. Nei rapporti sentimentali emergerà il desiderio di rinnovamento: chi vive in coppia sentirà il bisogno di recuperare passione e complicità, mentre i single potranno contare su incontri intriganti nella seconda parte del periodo. L’ambito professionale sarà sostenuto da nuove idee, ma sarà necessario dosare bene le energie per non disperdersi. Alcune giornate, soprattutto l’inizio, potrebbero sembrare più complesse, ma l’evoluzione sarà positiva con il passare dei giorni.

La forma fisica tenderà a migliorare con l’arrivo del weekend, quando spirito e corpo si troveranno maggiormente in sintonia. Sarà importante ascoltare i segnali del proprio organismo per non esagerare con sforzi e tensioni inutili.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno giovedì 11 settembre;

giovedì 11 settembre; ★★★★★ venerdì 12 e domenica 14;

★★★★ mercoledì 10 e sabato 13;

★★★ martedì 9 settembre;

★★ lunedì 8 settembre.

♐ Sagittario: voto 7. La settimana prossima porterà in dono giornate variegate, capaci di alternare entusiasmo e piccole incertezze. La sfera affettiva offrirà spunti interessanti: nelle coppie si accenderà la voglia di pianificare insieme un futuro più solido, mentre chi cerca nuove emozioni potrà vivere incontri piacevoli soprattutto nel fine settimana.

In ambito professionale sarà utile non affrettare i tempi: una decisione ponderata avrà più valore di un gesto impulsivo. Alcune giornate centrali appariranno meno brillanti, con difficoltà legate alla concentrazione, ma la parte finale porterà rinnovato ottimismo. La salute richiederà attenzione, specialmente nella gestione delle energie fisiche: dedicare tempo a sport o movimento aiuterà a ritrovare equilibrio e mantenere la mente attiva e serena.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno sabato 13 settembre;

sabato 13 settembre; ★★★★★ lunedì 8 e domenica 14;

★★★★ martedì 9 e venerdì 12;

★★★ mercoledì 10 settembre;

★★ giovedì 11 settembre.

♑ Capricorno: voto 8. In arrivo un periodo decisamente molto fertile, in cui impegno e determinazione daranno buoni frutti.

In amore, chi vive un legame stabile sentirà il bisogno di maggiore vicinanza, con momenti intensi che rafforzeranno il rapporto. I single invece potranno incrociare persone interessanti, capaci di stimolare curiosità e nuove prospettive. L’ambito lavorativo offrirà sviluppi incoraggianti: progetti in sospeso si sbloccheranno e alcune situazioni diventeranno più chiare. Sarà essenziale mantenere un atteggiamento pratico e metodico, evitando di farsi prendere da eccessive pressioni. Sul fronte fisico, energia e resistenza non mancheranno, ma qualche piccolo calo potrà farsi sentire a inizio ciclo. Momenti di relax e pause rigeneranti saranno il segreto per mantenere un buon equilibrio.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno domenica 14 settembre;

domenica 14 settembre; ★★★★★ giovedì 11 e sabato 13;

★★★★ martedì 9, mercoledì 10 e venerdì 12;

★★★ lunedì 8 settembre.

♒ Acquario: voto 6. La maggior parte dei nativi vivranno giorni contrastanti, con punte di entusiasmo alternate a cali improvvisi. Nei sentimenti emergerà il bisogno di autenticità: i rapporti di coppia potranno attraversare chiarimenti significativi, mentre chi è solo dovrà evitare illusioni e guardare le situazioni con realismo. In campo lavorativo ci sarà qualche ritardo, ma anche opportunità inaspettate che permetteranno di rimettersi in gioco. Sarà fondamentale affrontare gli impegni con calma e determinazione, senza lasciarsi distrarre da influenze esterne. Verso la fine del periodo, la stanchezza potrà farsi sentire più forte: un po’ di leggerezza e attività rilassanti si riveleranno indispensabili per recuperare equilibrio interiore. La salute richiederà attenzione soprattutto nella gestione dello stress e del sonno.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

★★★★★ martedì 9 e mercoledì 10;

★★★★ lunedì 8, giovedì 11 e domenica 14;

★★★ venerdì 12 settembre;

★★ sabato 13 settembre.

♓ Pesci: voto 5. Per i nativi dei Pesci si aprirà una fase non semplice, caratterizzata da momenti di stallo e qualche incertezza. Nei rapporti sentimentali emergeranno dubbi da affrontare con serenità: chi è in coppia dovrà lavorare sulla comunicazione per evitare malintesi, mentre i single sentiranno un desiderio di stabilità difficile da realizzare subito. L’ambito professionale presenterà piccoli ostacoli, soprattutto nelle giornate iniziali, ma con pazienza e costanza sarà possibile superare difficoltà. Sarà utile puntare su strategie pratiche, evitando dispersioni. L’umore potrebbe oscillare facilmente, soprattutto verso la conclusione, quando si avvertirà il bisogno di isolamento. La salute richiederà cura particolare, privilegiando riposo e attività rigeneranti. Una maggiore attenzione allo stile di vita aiuterà a recuperare serenità e forza interiore.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ giovedì 11 settembre;

★★★★ lunedì 8, mercoledì 10, venerdì 12 e sabato 13;

★★★ domenica 14 settembre;

★★ martedì 9 settembre.

Luna nuova in Toro - Cambiamenti e chiarezza

La seconda settimana di settembre porta una ventata di cambiamenti. La Luna nuova del 10 settembre rischiara il cielo astrale del Toro, favorendo chiarezza e serenità non solo in campo sentimentale. È come se si aprisse una porta su un nuovo capitolo, un periodo perfetto per resettare le priorità e piantare i semi di progetti a lungo termine. In questa fase, le costellazioni si allineano in modo particolare, influenzando ogni segno in maniera unica. Non è il momento di restare fermi, ma di agire con coraggio.

Per alcuni, questo può voler dire rimettere in discussione vecchi schemi, per altri significa cogliere al volo opportunità che sembravano lontane. Il cielo di metà mese è un invito a guardare dentro di sé e a capire cosa si desidera veramente. Le risposte non arriveranno da sole, ma richiederanno una sincera introspezione. È una settimana che chiede di essere audaci, di non aver paura di sbagliare e di credere nel proprio potenziale. C'è una forza sottile nell'aria che spinge a superare le incertezze e a fare quel passo in più che può fare la differenza.

In questa settimana probabilmente si riaccendono vecchie passioni oppure nascono delle nuove. Non solo in amore, ma in tutti gli ambiti in cui l'azione si unisce al desiderio. La Luna settembrina può portare a risultati sorprendenti se si agisce con un pizzico di strategia e un cuore aperto. La mente è più lucida, le decisioni più ferme, ma la vera magia accade quando si ascoltano le proprie emozioni. In questi giorni, le stelle spingono a essere più onesti con sé stessi, invogliando a liberarsi di ciò che non serve più.