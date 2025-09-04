Secondo l'oroscopo della settimana dal 15 al 21 settembre 2025 il Toro può avere un confronto difficile con la dolce metà, i Gemelli sono più passionali e il Sagittario è particolarmente vivace.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: la settimana dei single risulta essere abbastanza stressante. Le emozioni di chi fa parte di una coppia sono molto intense. Finalmente sulla sfera professionale può ritornare la calma.

Toro: chi ha una relazione ha un confronto difficile con il partner. I cuori solitari possono vivere dei momenti magici con una persona conosciuta di recente.

Chi lavora in proprio può andare d'accordo con molte più persone.

Gemelli: questo è il momento più adatto per analizzare con attenzione i vari dettagli. Chi fa parte di una coppia è molto più passionale con la persona amata. Attenzione perché sull'ambito lavorativo c'è troppa competizione.

Cancro: chi è solo da tempo deve cercare di essere più gentile. La sfera sentimentale deve rimandare un confronto importante. Una collaborazione artistica può regalare tante soddisfazioni.

Leone: in questo periodo, l'amore risulta essere avvolgente e soprattutto dolce. I single sono pronti a sedurre molte più persone del previsto. Chi lavora nel commercio è incapace di ascoltare e questo può creare dei problemi.

Vergine: chi ha una relazione di vecchia data è troppo orgoglioso. Chi studia da solo può ottenere dei buoni risultati. La concentrazione può accompagnare l'intera settimana lavorativa.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: i cuori solitari possono iniziare dei discorsi molto intelligenti. Un nuovo progetto professionale può decollare velocemente. Sul campo lavorativo sono possibili delle leggere tensioni.

Scorpione: chi fa parte di una coppia è poco simpatico nei confronti della dolce metà. Finalmente chi cerca l'amore è pronto a dire la verità. La determinazione sul lavoro può essere premiata.

Sagittario: durante la settimana, l'atmosfera può essere particolarmente vivace. I single devono evitare le distrazioni inutili.

Attenzione perché il nervosismo può aumentare in poco tempo.

Capricorno: alcuni dubbi possono riguardare la famiglia. Chi fa parte di una coppia può ricevere una delusione dal partner. A livello lavorativo c'è qualcosa che proprio non va.

Acquario: i cuori solitari possono fare degli incontri piacevoli. L'arma più efficace è senza nessun dubbio la simpatia. Sull'ambito lavorativo sono probabili dei problemi organizzativi.

Pesci: chi è solo da tempo è annoiato da una certa situazione. Con calma è possibile sviluppare varie idee originali. Il campo professionale può essere affrontato con molta lucidità.