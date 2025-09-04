Secondo l'oroscopo della settimana dal 15 al 21 settembre 2025 il Toro può avere un confronto difficile con la dolce metà, i Gemelli sono più passionali e il Sagittario è particolarmente vivace.
I primi segni dello zodiaco
Ariete: la settimana dei single risulta essere abbastanza stressante. Le emozioni di chi fa parte di una coppia sono molto intense. Finalmente sulla sfera professionale può ritornare la calma.
Toro: chi ha una relazione ha un confronto difficile con il partner. I cuori solitari possono vivere dei momenti magici con una persona conosciuta di recente.
Chi lavora in proprio può andare d'accordo con molte più persone.
Gemelli: questo è il momento più adatto per analizzare con attenzione i vari dettagli. Chi fa parte di una coppia è molto più passionale con la persona amata. Attenzione perché sull'ambito lavorativo c'è troppa competizione.
Cancro: chi è solo da tempo deve cercare di essere più gentile. La sfera sentimentale deve rimandare un confronto importante. Una collaborazione artistica può regalare tante soddisfazioni.
Leone: in questo periodo, l'amore risulta essere avvolgente e soprattutto dolce. I single sono pronti a sedurre molte più persone del previsto. Chi lavora nel commercio è incapace di ascoltare e questo può creare dei problemi.
Vergine: chi ha una relazione di vecchia data è troppo orgoglioso. Chi studia da solo può ottenere dei buoni risultati. La concentrazione può accompagnare l'intera settimana lavorativa.
Il resto dei segni zodiacali
Bilancia: i cuori solitari possono iniziare dei discorsi molto intelligenti. Un nuovo progetto professionale può decollare velocemente. Sul campo lavorativo sono possibili delle leggere tensioni.
Scorpione: chi fa parte di una coppia è poco simpatico nei confronti della dolce metà. Finalmente chi cerca l'amore è pronto a dire la verità. La determinazione sul lavoro può essere premiata.
Sagittario: durante la settimana, l'atmosfera può essere particolarmente vivace. I single devono evitare le distrazioni inutili.
Attenzione perché il nervosismo può aumentare in poco tempo.
Capricorno: alcuni dubbi possono riguardare la famiglia. Chi fa parte di una coppia può ricevere una delusione dal partner. A livello lavorativo c'è qualcosa che proprio non va.
Acquario: i cuori solitari possono fare degli incontri piacevoli. L'arma più efficace è senza nessun dubbio la simpatia. Sull'ambito lavorativo sono probabili dei problemi organizzativi.
Pesci: chi è solo da tempo è annoiato da una certa situazione. Con calma è possibile sviluppare varie idee originali. Il campo professionale può essere affrontato con molta lucidità.