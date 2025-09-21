Dal 22 settembre entra ufficialmente in scena l'autunno 2025, con l'estate che chiude definitivamente i battenti di una stagione che ha portato molti ricordi e cambiamenti. L'oroscopo di questo periodo vede il Toro ultimo nella classifica dedicata all'amore, mentre la Vergine è orgogliosamente prima. Di seguito le previsioni astrologiche autunnali su amore e sentimenti, con relativa classifica decrescente.

Classifica e oroscopo dell'amore dell'autunno 2025: dai segni flop a quelli top

❤️❤️Toro. Il periodo che vi attende sarà ricco di emozioni profonde e di passi significativi nella vita di coppia.

L’intesa amorosa potrà rivelarsi la vera forza che vi permetterà di rafforzare la relazione e viverla con maggiore serenità e stabilità. Nonostante qualche incertezza iniziale, ci sarà all’orizzonte un cambiamento importante che potrebbe riguardare la convivenza o l’arrivo di una novità inattesa, capace di portare gioia e consolidare il legame. Vi sentirete pronti ad affrontare nuove responsabilità insieme, con la certezza che l’amore potrà sostenervi anche nei momenti più impegnativi.

❤️❤️❤️Acquario. Sarete spinti a vivere le relazioni con una mentalità più aperta e matura, favorendo dialoghi sinceri e chiarimenti profondi. Questo vi aiuterà a superare incomprensioni e vecchie gelosie, trasformando le difficoltà in occasioni di crescita condivisa.

Ci sarà spazio per progetti comuni e per il consolidamento di un futuro che vi apparirà più promettente e luminoso. Il cuore e la mente saranno orientati verso una visione più costruttiva del rapporto, e vi accorgerete che parlare apertamente con il partner sarà il modo migliore per rinsaldare la fiducia reciproca.

❤️❤️❤️Ariete. Avrete il desiderio di aprirvi a un confronto sincero con chi amate, e questo darà nuovo vigore alla vostra vita sentimentale. Il dialogo diventerà il punto di partenza per costruire una complicità più solida, capace di sostenervi anche nei momenti di tensione. Le settimane saranno animate da passione e romanticismo, con la possibilità di pensare a progetti importanti da condividere, come un trasferimento o la creazione di una nuova dimensione familiare.

La famiglia e gli affetti più cari occuperanno un posto centrale nei vostri pensieri, e vi sentirete spinti a proteggerli con dedizione.

❤️❤️❤️Capricorno. La vostra creatività non rimarrà confinata al lavoro o agli interessi personali, ma troverà espressione anche nel campo sentimentale. Dedicherete più tempo al partner, trasformando le giornate in occasioni per vivere momenti di qualità insieme. Il romanticismo e la passionalità saranno alleati preziosi per alimentare la relazione e mantenere viva la fiamma del desiderio. Vi renderete conto che piccoli gesti quotidiani, come una sorpresa o un’attenzione particolare, potranno fare la differenza, rendendo più intensa la vita di coppia.

❤️❤️❤️❤️Scorpione. La parola che meglio descrive la vostra stagione sarà “empatia”.

Vi sentirete pronti a comprendere meglio chi vi sta accanto e a offrire sostegno sincero, qualità che si rifletterà anche nella relazione di coppia. Non mancheranno momenti di confronto profondo con il partner, che porteranno chiarimenti e un dialogo più maturo. La vostra sensibilità sarà un dono, ma potrebbe anche rendervi più critici verso chi amate, spingendovi a riflettere su ciò che davvero desiderate. Questo atteggiamento, se ben gestito, vi permetterà di rafforzare il legame e di vivere un amore più consapevole.

❤️❤️❤️❤️Leone. Il periodo sarà caratterizzato da due fasi molto diverse tra loro. All’inizio vivrete momenti di forte passione, con la possibilità di brillare sia nelle relazioni di coppia sia nella vita da single.

Successivamente, però, potreste avvertire il bisogno di isolarvi e di ritrovare spazi solo vostri, quasi a voler fare ordine dentro di voi. Questo atteggiamento non andrà visto come una chiusura definitiva, ma come una necessità di ricaricare le energie interiori. Anche i rapporti familiari potrebbero attraversare un momento di distanza, ma se riuscirete a comunicare chiaramente le vostre esigenze, tutto sarà più facile da gestire.

❤️❤️❤️❤️Pesci. La vostra naturale attrattiva si farà notare, attirando attenzioni e sguardi da parte di chi vi circonda. Tuttavia, più che cercare un legame profondo, sarete inclini a godere della sensazione di essere ammirati, senza il desiderio immediato di consolidare un rapporto duraturo.

Nella vita di coppia svilupperete complicità e allegria, ma non sempre queste saranno accompagnate dal romanticismo. La relazione procederà senza grandi evoluzioni, ma questo non sarà necessariamente un problema, perché saprete vivere il presente senza ansie per il futuro.

❤️❤️❤️❤️Cancro. La vostra forza sarà la pazienza, che vi aiuterà a mantenere stabilità e armonia nella vita di coppia, anche se non si intravedranno grandi cambiamenti. La sintonia con il partner rimarrà viva, ma se sentirete il bisogno di qualcosa di più, dovrete imparare ad aspettare il momento giusto. L’importante sarà rimanere sinceri e trasparenti, evitando di creare illusioni. Se siete single, potreste guardarvi attorno con curiosità, ma senza perdere di vista ciò che conta davvero: la costruzione di un legame autentico.

Ricordate: meglio una delusione che un rimpianto.

❤️❤️❤️❤️❤️Bilancia. Sarete guidati da una maggiore onestà, sia nei confronti del partner sia verso voi stessi. Questo vi porterà a riconoscere il bisogno di spazi personali e di momenti di solitudine, utili per ritrovare equilibrio interiore. Anche i single avvertiranno questa esigenza di introspezione, preferendo attendere piuttosto che accontentarsi. Con il tempo, questa fase vi renderà più forti e consapevoli, e vi preparerà a fare un passo significativo nella relazione o ad aprirvi con maggiore serenità a nuove esperienze sentimentali.

❤️❤️❤️❤️❤️Sagittario. Il vostro percorso sentimentale sarà incerto, perché la necessità di avere tempo per voi stessi potrebbe creare distanze all’interno della coppia.

Vi sentirete più inclini a coltivare i rapporti familiari o le amicizie, lasciando in secondo piano le relazioni troppo impegnative. Non si tratterà di disinteresse, ma di un bisogno di leggerezza e di libertà. Se riuscirete a comunicare con sincerità questo vostro stato d’animo, eviterete incomprensioni e potrete mantenere comunque un equilibrio nelle relazioni.

❤️❤️❤️❤️❤️Gemelli. Vi troverete in una fase in cui il legame con gli altri sarà forte, ma al tempo stesso dedicherete molta attenzione a voi stessi. La vostra energia sarà orientata verso la socialità, le amicizie e la famiglia, con una nuova consapevolezza del valore degli affetti. Allo stesso tempo, vi prenderete cura del vostro benessere fisico e mentale, comprendendo che l’amore per sé stessi è la base per vivere meglio anche le relazioni con gli altri.

La coppia potrà beneficiarne, ma anche i single troveranno nuove opportunità attraverso le connessioni sociali.

❤️❤️❤️❤️❤️❤️Vergine. Sarete attratti dal bisogno di solitudine e di introspezione, desiderosi di dedicare tempo a ciò che vi fa stare bene, come il contatto con la natura o con gli animali. Questa voglia di ricominciare da capo sarà presente anche nella vita di coppia, dove potreste sentire il bisogno di voltare pagina per costruire qualcosa di più autentico. Chi è innamorato, quest'autunno permetterà di chiarire i propri sentimenti. La vostra ricerca non sarà rivolta alla quantità dei rapporti, ma alla loro qualità: accetterete solo amicizie e relazioni fondate sulla sincerità e sulla connessione profonda.